SDP:n Haatainen: Kouluvuosi käynnistyy suuren hämmennyksen vallassa – kuinka pitkään pääministeri aikoo sallia yhden puolueen järjettömän kesäteatterin?
”Valtiovarainministeri Purra on saanut leikkausesityksellään koulumaailman täysin sekaisin heti ensimmäisenä koulupäivänä”, sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Haatainen sanoo.
Keskiviikkona valtiovarainministeri Purra esitteli mittavia leikkauksia, jotka käytännössä kohdistuvat opetukseen ja sivistykseen. Kuntien valtionosuusleikkausten kautta kunnat olisivat käytännössä pakotettuja leikkaamaan perusopetuksesta. Myös yliopistot, tiede ja tutkimus ovat Purran saksien kohteena.
- Monissa perheissä ollaan nyt todella hämmästyneitä. Pitkin matkaa on hallituksesta hoettu, että perusopetuksesta ei leikata, ja tästä on ollut laaja yhteisymmärrys myös eduskunnassa. Nyt Purran sakset suuntaavat kohti kouluja ja varhaiskasvatusta. Minkälaisia kiviä tämä hallitus aikoo vielä asettaa lasten ja nuorten koulutielle, Haatainen kysyy.
- Suomen lapsilla ja nuorilla on oikeus rauhalliseen koulutiehen ja opettajilla ja muulla henkilökunnalla on oikeus työrauhaan. Jatkuva leikkaussaksilla uhkailu nakertaa uskoa tulevaisuuteen, Haatainen sanoo.
Haataisen mukaan vaikuttaa siltä, että hallitus on sekaisin kuin seinäkello politiikkansa kanssa.
- Purran esitys kieltämättä muistuttaa enemmän perussuomalaisten pamflettia kuin vakavasti otettavaa budjettiesitystä. Kuinka kauan pääministeri aikoo antaa tällasten irtiottojen jatkua?
Yhteyshenkilöt
Tuula HaatainenKansanedustaja, sivistysvaliokunnan puheenjohtajaPuh:09 432 3026
Kuvat
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA
SDP:n Eloranta: Lapset tarvitsevat digirauhaa oppimiseen ja kasvuun - yhtenäinen älylaitekielto tarvitaan koko koulupäiväksi7.8.2025 09:31:06 EEST | Tiedote
SDP:n kansanedustaja, sivistysvaliokunnan jäsen Eeva-Johanna Eloranta on huolissaan koulunsa aloittavien lasten ja nuorten liiallisesta älylaitteiden käytöstä sekä sen vaikutuksesta oppilaiden oppimiseen ja hyvinvointiin. Elorannan mukaan älylaitteiden kielto tulee laajentaa koskemaan koko koulupäivää. Eloranta kannustaa myös vanhempia pohtimaan entistä tarkemmin kuinka nuori lapsi oikeasti tarvitsee älypuhelinta.
SDP:n Räsänen: ”Koulujen alun kunniaksi Purra kohdistaa sakset koulutukseen”6.8.2025 19:09:54 EEST | Tiedote
- Moni koululaisen vanhempi sai kylmääviä uutisia keskiviikkona, kun valtiovarainministeri Purra esitti useiden satojen miljoonien eurojen leikkausia kuntien valtionosuuksiin. Koska lähes 70 prosenttia kuntien menoista koostuu koulutuksesta, on selvää, että valtiovarainministeri haluaa laittaa kunnat säästämään muun muassa perusopetuksesta. Tämäkö on se viesti, jonka valtiovarainministeri Purra haluaa antaa lukuvuoden aloittaville oppilaille ja heidän vanhemmilleen, SDP:n Joona Räsänen kysyy.
SDP:n Kokko ja Kumpula-Natri vaativat nuorisodelegaatti Enes Hocaoğullarin välitöntä vapauttamista6.8.2025 16:28:46 EEST | Tiedote
Kansanedustajat Miapetra Kumpula-Natri ja Jani Kokko tuomitsevat nuorisodelegaatin Enes Hocaoğullarin täysin epäoikeudenmukaisen ja perusteettoman pidättämisen. Euroopan neuvoston kunta- ja aluehallintokongressin nuorisodelegaatti Enes Hocaoğullari pidätettiin Turkissa 4. elokuuta.
SDP:n Piritta Rantanen: Orpon hallituksen toimesta opiskelijan toimeentulo heikkenee tästä päivästä alkaen1.8.2025 08:06:00 EEST | Tiedote
Orpon hallitus siirtää opiskelijat tänään 1.8. yleiseltä asumistuelta takaisin opintotuen asumislisälle. Tämä tarkoittaa, että jopa 150 000 opiskelijan asumisen tuet romahtavat. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla asuvan opiskelijan tukien määrä voi pienentyä jopa 2000 euroa vuodessa.
SDP:n Tuppurainen: Suomen on tunnustettava Palestiinan valtio29.7.2025 09:06:22 EEST | Tiedote
null
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme