SDP:n Haatainen: Kouluvuosi käynnistyy suuren hämmennyksen vallassa – kuinka pitkään pääministeri aikoo sallia yhden puolueen järjettömän kesäteatterin?

Keskiviikkona valtiovarainministeri Purra esitteli mittavia leikkauksia, jotka käytännössä kohdistuvat opetukseen ja sivistykseen. Kuntien valtionosuusleikkausten kautta kunnat olisivat käytännössä pakotettuja leikkaamaan perusopetuksesta. Myös yliopistot, tiede ja tutkimus ovat Purran saksien kohteena.

- Monissa perheissä ollaan nyt todella hämmästyneitä. Pitkin matkaa on hallituksesta hoettu, että perusopetuksesta ei leikata, ja tästä on ollut laaja yhteisymmärrys myös eduskunnassa. Nyt Purran sakset suuntaavat kohti kouluja ja varhaiskasvatusta. Minkälaisia kiviä tämä hallitus aikoo vielä asettaa lasten ja nuorten koulutielle, Haatainen kysyy.

- Suomen lapsilla ja nuorilla on oikeus rauhalliseen koulutiehen ja opettajilla ja muulla henkilökunnalla on oikeus työrauhaan. Jatkuva leikkaussaksilla uhkailu nakertaa uskoa tulevaisuuteen, Haatainen sanoo.

Haataisen mukaan vaikuttaa siltä, että hallitus on sekaisin kuin seinäkello politiikkansa kanssa.

- Purran esitys kieltämättä muistuttaa enemmän perussuomalaisten pamflettia kuin vakavasti otettavaa budjettiesitystä. Kuinka kauan pääministeri aikoo antaa tällasten irtiottojen jatkua?