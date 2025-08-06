Kokoomuksen Kaunisto: Vientiteollisuuden näkymät paranevat – kasvun edellytyksiä tulee vahvistaa

”Teknologiateollisuuden välittämä viesti vientiyritysten kysynnän ja tilauskantojen säilymisestä kohtuullisella tasolla on todella myönteinen viime kuukausina vallinneen tulliepävarmuuden jälkeen. Suhdanne on ottanut takaiskuja toisensa jälkeen, mutta nyt talouden näkymät ovat vihdoin vakaantumassa”, Kaunisto sanoo.

Kaunisto muistuttaa, että hallitus on määrätietoisesti luonut pohjaa kestävälle talouskasvulle keventämällä työn ja yrittämisen verotusta, sujuvoittamalla luvitusprosesseja ja tekemällä tärkeät työmarkkinauudistukset.

”Monesta suunnasta kuuluu nyt, että talouskasvu voi yllättää positiivisesti. Hallitus on tehnyt kovan työn viimeisen kahden vuoden aikana, jotta työmarkkinat, byrokratia ja verotus tukisivat paremmin yritystoimintaa. Vain työllä, yrittämisellä ja investoinneilla Suomi nousee”, Kaunisto toteaa.

Syyskuun alussa käytävässä budjettiriihessä on Kauniston mukaan tärkeää jatkaa talouskasvua tukevaa politiikkaa.

”Budjettiriihessä etsitään lisää keinoja velkasuhteen vakauttamiseksi, ja se on välttämätöntä. Samalla meidän tulee jatkaa Suomen kilpailukyvystä ja talouskasvun edellytyksistä huolehtimista. Suomeen on suunnitteilla historiallinen määrä puhtaan siirtymän investointeja, jotka toteutuessaan luovat uusia työpaikkoja ja verotuloja. Jo päätetyt toimet on vietävä maaliin ja kasvua heikentäviä toimia syytä välttää”, Kaunisto päättää.