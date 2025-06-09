Suomen startup-yhteisön toimitusjohtaja Riikka Pakarinen: “Leikkaukset olisi kohdennettava uudistavien yritystukien sijaan säilyttäviin tukiin.”
Valtionvarainministeriön budjettiehdotuksessa tavoitellaan 1 miljardin säästöjä vuosien 2026 ja 2027 aikana. Paljon puhutuista yritystuista päätettiin leikata valtaosin sellaisista toiminnoista, joilla on tutkitusti talouskasvua parantava vaikutus. Säilyttävien yritystukien sijasta leikkausten painopiste käännettiin talouden rakenteita uudistaviin tutkimus- ja kehitysinvestointien (T&K) leikkaamiseen. Nimellisesti siis yritystukiin kohdistuvat leikkaukset kohdistuvat taloutta kasvattaviin tutkimus- ja kehitysinvestointeihin.
Suomen startup-yhteisön toimitusjohtajan Riikka Pakarisen mukaan on täysin ymmärrettävää, että säästökohteita etsitään ja niitä etsitään nimenomaan yritystukien puolelta. Sen sijaan se, että leikkaus kohdistuu pääasiassa säilyttävien yritystukien sijaan uutta kasvua luovaa tutkimus- ja kehitysinvestoiteihin on harmillista ja varmasti heikentää joiltain osin Suomen talouskasvun edellytyksiä.
“Haluamme nostaa esiin tarpeen uudistaa yritystukijärjestelmää suuntaan, joka tukee kasvua, uudistumista ja kansainvälistä kilpailukykyä – ei nykytilan säilyttämistä tai markkinoiden vääristymistä. Suomen vaikea taloudellinen tilanne edellyttää vaikeita päätöksiä, ja juuri siksi yritystukien vaikutuksia ja vaikuttavuutta on arvioitava tarkasti. Monet nykyiset yritystuet ovat niin sanottuja säilyttäviä tukia, jotka estävät toimialojen sopeutumista uuteen markkinatilanteeseen tai teknologiseen kehitykseen. Näillä tuilla ei synnytetä uutta kasvua, vaan lykätään välttämätöntä muutosta”, jatkaa Pakarinen.
Suomen vaikea taloudellinen tilanne edellyttää vaikeita päätöksiä, ja juuri siksi yritystukien vaikutuksia ja vaikuttavuutta on arvioitava tarkasti. Huolellisesti tehtyjen tutkimusten mukaan T&K-toiminnalla on talouskasvua lisäävä vaikutus. VM:n budjettiesityksen päätökset osittain heikentävät talouskasvua ja niiden vaikutus tulee näkymään pitkällä aikavälillä.
Suomen startup-yhteisön pääekonomisti Youssef Zad huomauttaa, että yhdessä T&K-toiminnasta ja yliopistojen valtionrahoituksen leikkaaminen näkyvät välittömästi säästöinä budjetissa, mutta niiden todellinen nettovaikutus on lähes varmasti valtiontaloutta heikentäviä pitkällä aikavälillä.
Säilyttävien yritystukien osalta ehdotetaan leikkauksia ainoastaan merenkulun miehistötukeen, joka on kokonaisuudessaan yritystuista murto-osa. Vuonna 2022 parlamentaarisen TKI-työryhmän päätös 4-% TKI-tavoitetta ollaan käytännössä siirtämässä 5 vuodella eteenpäin vuoteen 2035, mikä jälleen tulee näkymään menetettynä talouskasvuna tulevina vuosina.
Suomen startup-yhteisön ekonomisti Amir Hassan lisää, että nykyiset säilyttävät yritystuet pahimmassa tapauksessa estävät lupaavien kotimaisten yritysten skaalautumisten, kun nämä joutuvat kilpailemaan yritystukia saavien yritysten kanssa. Nämä lupaavat kotimaiset yritykset ovat Suomen talouden tulevaisuuden kivijalka, joiden tukeminen on ensiarvoisen tärkeätä.
Raskaan teollisuuden tukien tarve tunnistetaan – Ei sekoiteta yritystukia huoltovarmuuden kannalta kriittisten yritysten avustamiseen
Nykytilanteessa keskustelu säilyttävistä yritystuista voi sekoittua siihen, kuinka varmistamme huoltovarmuuden kannalta kriittisten yritysten säilymisen Suomessa. Joillain toimialoilla, kuten energiaintensiivisessä perustavanlaatuisessa teollisuudessa, tuet voivat olla väliaikaisesti perusteltuja. Jos vaihtoehtona on koko tuotannon ja työpaikkojen siirtyminen Suomen ulkopuolelle. Erityistilanteita varten tulisi olla olemassa tavanomaisista yritystuista erillinen järjestelmä, jonka tehtävä on tunnistaa huoltovarmuuden kannalta kriittisten yritysten säilyminen. Tämänkaltainen erillinen järjestelmä myös palvelisi näitä huoltovarmuuden kannalta kriittisiä yrityksiä paremmin, ja varmistaisi, että tuet kohdistuisivat huoltovarmuuden kannalta kriittisimpiin yrityksiin.
Yritystukien painopisteen tulisi olla vahvemmin talouden rakenteita uudistavissa tuissa
Jos jonkin yritystuen tavoitteena on ainoastaan säilyttää työpaikkoja kilpailukykyä parantamalla, on riskinä, ettei työvoima siirry taloudessa uusille tuottavammille toimialoille. Lisäksi, jos tuki kohdistuu rakenteellisesti heikkoihin tai vanhentuneisiin liiketoimintamalleihin, yrityksillä on vähemmän kannustimia investoida uusiin ratkaisuihin, teknologioihin. Tämä voi pitkällä aikavälillä heikentää kilpailukykyä, pysäyttää innovaatiot ja jarruttaa koko toimialan uudistumista. Suomen talouden ongelmat kumpuavat markkinasektorin heikosta tuottavuuskasvusta, joka käytännössä tarkoittaa sitä, ettemme siirry tarpeeksi nopeasti uusiin toimintamalleihin ja tuotantotapoihin.
“Yritystukien painopisteen on siirryttävä TKI-panostuksiin. Tuet, jotka kannustavat yrityksiä kehittämään uusia tuotteita, palveluita ja teknologioita, maksavat itsensä moninkertaisesti takaisin. Ne luovat pohjan uusille vientimarkkinoille ja uusille työpaikoille – juuri niille, joita Suomi nyt kipeästi tarvitsee. Kasvuyritykset, startupit ja tutkimusyhteistyötä tekevät yritykset ovat avainasemassa tulevaisuuden hyvinvoinnin rakentamisessa,” päättää Pakarinen.
Yhteystiedot:
Riikka Pakarinen
Toimitusjohtaja
Suomen startup-yhteisö ry
Youssef Zad
Pääekonomisti
Suomen startup-yhteisö ry
Amir Hassan
Ekonomisti
Suomen startup-yhteisö ry
Yhteyshenkilöt
Riikka PakarinenToimitusjohtaja / CEOSuomen startup-yhteisö / Finnish Startup CommunityPuh:+358405800833riikka@startupyhteiso.com
Youssef ZadPääekonomisti / Chief EconomistSuomen startup-yhteisö / Finnish Startup CommunityPuh:+358405933316youssef@startupyhteiso.com
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen startup-yhteisö
Finnish Edtech Sector Shows Strong Growth and Global Potential Despite Headwinds9.6.2025 10:27:17 EEST | Press release
The Finnish Startup Community, in partnership with Edtech Finland, Education Finland, Helsinki Education Hub, and HundrED, has published a new report on Finland’s education technology ecosystem. The Finnish Edtech Report 2025 highlights the sector’s significance, with total revenue reaching approximately €290 million in 2023 and a workforce of over 2,080 employees. The report includes all firms operating in the education technology sector, not just startup firms. This publication marks the first joint study since Edtech Finland merged with the Finnish Startup Community, an initiative aimed at deepening collaboration and increasing visibility for the evolving Edtech landscape in Finland. The report lays the groundwork for ongoing monitoring of the sector’s development and economic impact. “Companies identified operating in the Finnish edtech sector have nearly quadrupled their net sales since 2010, and the industry now includes more than 270 active firms. While 2023 brought a modest dec
Suomalainen oppimisteknologia jatkaa vahvaa kasvuaan haasteista huolimatta9.6.2025 10:21:09 EEST | Tiedote
Suomen startup-yhteisö on julkaissut yhdessä Edtech Finlandin, Education Finlandin, Helsinki Education Hubin ja HundrEDin kanssa raportin Suomen oppimisteknologiasektorista. Finnish Edtech Report 2025 pyrkii antamaan kokonaiskuvan oppimisteknologia-ekosysteemissä toimivista yrityksistä. Sektorin yhteenlaskettu liikevaihto nousi noin 290 miljoonaan euroon vuonna 2023, ja yritykset työllistivät yli 2 080 henkilöä. Kyseessä on ensimmäinen yhteinen julkaisu sen jälkeen, kun Edtech Finland liittyi osaksi Suomen startup-yhteisöä. Tavoitteena on syventää yhteistyötä ja lisätä oppimisteknologia-alan näkyvyyttä Suomessa. Raportti luo pohjan sektorin kehityksen ja taloudellisen merkityksen systemaattiselle seurannalle tulevina vuosina. "Suomen oppimisteknologialan ekosysteemi on lähes nelinkertaistanut liikevaihtonsa vuosien 2010-2023 välillä ja ekosysteemissä toimii nyt jo yli 270 yritystä. Vaikka vuonna 2023 nähtiin pieni notkahdus työllisyydessä, pidemmän aikavälin kasvutrendi on vahva," kert
Suomen startup-yhteisö ja Greenstep ovat solmineet kumppanuussopimuksen – Greenstep yhä vahvemmin mukaan tukemaan suomalaista startup-kenttää20.5.2025 06:00:00 EEST | Tiedote
Suomen startup-yhteisö ja Greenstep ovat solmineet kumppanuussopimuksen, jonka tavoitteena on vahvistaa yhteistyötä suomalaisen startup-ekosysteemin ja Greenstepin laajan liiketoimintaosaamisen välillä sekä edelleen edistää yrittäjyyttä ja innovaatioita.
Joint study on spin-off companies: rapid growth in jobs and investment14.5.2025 06:00:00 EEST | Press release
VTT and the Finnish Startup Community have published a joint analysis on the economic impact of startup companies originating from VTT. According to the study, long-term research efforts have been transformed into new technology companies that attract private venture capital, create jobs, and increase private investment in research and development.
Yhteinen selvitys spin-off-yrityksistä: työpaikkojen ja investointien määrä nopeassa kasvussa14.5.2025 06:00:00 EEST | Tiedote
VTT ja Suomen startup-yhteisö ovat julkaisseet yhteisen analyysinsä VTT:ltä lähtöisin olevien startup-yritysten taloudellisista vaikutuksista. Selvityksen mukaan pitkäjänteinen tutkimustyö on muuttunut uusiksi teknologiayrityksiksi, jotka houkuttelevat yksityisiä pääomasijoituksia, luovat työpaikkoja ja lisäävät yksityisiä investointeja tutkimus- ja kehitystoimintaan.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme