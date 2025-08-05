SDP

SDP:n kansanedustaja, varapuheenjohtaja Nasima Razmyar: Sivistys ei ole säästökohde – Purran ehdotus leikkauksista koulutukseen uhkaa Suomen tulevaisuutta

7.8.2025

SDP:n kansanedustaja ja 1. varapuheenjohtaja Nasima Razmyar pitää valtiovarainministeri Purran eilen esittämiä leikkauksia koulutukseen, tutkimukseen ja sivistykseen takapajuisena politiikkana. Samalla kun Suomi tarvitsee kipeästi kasvua ja koulutustason nostamista, Purra ehdottaa muun muassa yliopistorahoituksen indeksien jäädyttämistä, valtionosuuksien leikkauksia ja Opetushallituksen lakkauttamista.

-Kyse ei ole vain hallinnollisista muutoksista – nämä leikkaukset osuvat suoraan opetukseen, tutkimukseen ja suomalaisten osaamiseen. Ne rapauttavat sivistyspohjaa, jolle tulevaisuuden kestävä talouskasvu rakennetaan, Razmyar tähdentää.

Useat asiantuntijat ovat jo tyrmänneet Purran esityksen – edes hallituspuolueet eivät ole sen takana. Työministeri Marttinen (kok) ja RKP:n puheenjohtaja Adlercreutz ovat todenneet selkeästi, että Purran esitys ei toimi pohjana hallituksen budjetille. Myös Ylen aamu-tv:ssä kansanedustaja Autto (kok) sanoi, että esimerkiksi Opetushallitusta ei tulla lakkauttamaan.

-Vaikuttaa siltä, että Purra käy omaa ideologista kampanjaansa koulutusta ja sivistystä vastaan – Trumpin jalanjäljissä. Onko kyse vain poliittisesta performanssista vai todella halusta heikentää suomalaisen sivistyksen perusta? Razmyar kysyy.

Razmyar korostaa, että jos haluamme vahvistaa Suomen taloutta ja saada aikaan kestävää kasvua, investoinnit osaamiseen, koulutukseen ja tutkimukseen eivät ole ongelma – ne ovat ratkaisu.

