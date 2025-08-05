SDP:n kansanedustaja, varapuheenjohtaja Nasima Razmyar: Sivistys ei ole säästökohde – Purran ehdotus leikkauksista koulutukseen uhkaa Suomen tulevaisuutta

-Kyse ei ole vain hallinnollisista muutoksista – nämä leikkaukset osuvat suoraan opetukseen, tutkimukseen ja suomalaisten osaamiseen. Ne rapauttavat sivistyspohjaa, jolle tulevaisuuden kestävä talouskasvu rakennetaan, Razmyar tähdentää.

Useat asiantuntijat ovat jo tyrmänneet Purran esityksen – edes hallituspuolueet eivät ole sen takana. Työministeri Marttinen (kok) ja RKP:n puheenjohtaja Adlercreutz ovat todenneet selkeästi, että Purran esitys ei toimi pohjana hallituksen budjetille. Myös Ylen aamu-tv:ssä kansanedustaja Autto (kok) sanoi, että esimerkiksi Opetushallitusta ei tulla lakkauttamaan.

-Vaikuttaa siltä, että Purra käy omaa ideologista kampanjaansa koulutusta ja sivistystä vastaan – Trumpin jalanjäljissä. Onko kyse vain poliittisesta performanssista vai todella halusta heikentää suomalaisen sivistyksen perusta? Razmyar kysyy.

Razmyar korostaa, että jos haluamme vahvistaa Suomen taloutta ja saada aikaan kestävää kasvua, investoinnit osaamiseen, koulutukseen ja tutkimukseen eivät ole ongelma – ne ovat ratkaisu.