Näin koulujen alku näkyy ruokakaupassa

Arki ja vuodenaikojen vaihtelut näkyvät siinä, mitä asiakkaat nappaavat ostoskoreihinsa. Kesäkuumalla jäätelöt ja virkistävät juomat menevät kuin kuumille kiville, minkä lisäksi erilaiset helpot mukaanotettavat eväät, kuten deli-hyllyn ja paistopisteen antimet, ovat asiakkaiden suosiossa. Ateriat puolestaan valmistuvat usein grillissä.

– Kesä ja loma on aikaa, jolloin ruokailutottumukset poikkeavat arjesta. Kesäisin grillaillaan, käydään piknikeillä sekä syödään ulkona. Kesän jälkeen arjen palatessa kotikeittiössä alkaa olla taas enemmän elämää, kun siellä valmistetaan helppoja arkiruokia ja aamut aloitetaan tutulla kaurapuurolla, sanoo Lidlin ostojohtaja Thomas Heinrichs.

Kotihellan äärellä valmistuvat arki-iltojen helpot ja nopeat ruoat, mikä näkyy elokuussa muun muassa pastan ja riisin myynnin kasvuna. Pakkasesta tarttuu mukaan enemmän ranskalaisia ja pakastevihanneksia, joiden kaveriksi kylmähyllyistä mukaan lähtevät esimerkiksi lihapullat ja uunimakkarat. Myös erilaiset valmisruoat maistuvat arjen kiireissä.

– Valmisruoat tuovat toivottua helpotusta monen suomalaisen arkeen. Valmisruokahyllystä löytyykin nykyään jokaiselle jotain – ikisuosikkien, kuten lasagnen, kinkkukiusauksen ja pinaattikeiton, lisäksi tarjolla on paljon erilaisia kasvisruokia sekä premium-valmisruokia heille, jotka kaipaavat arkeen helppouden lisäksi ripauksen luksusta, Heinrichs kertoo.

Kouluihin ja arkeen paluu tarkoittaa myös lisää helppoja välipaloja. Välipalahetkiä varten varataankin enemmän muun muassa välipalapatukoita, jogurtteja ja rahkoja sekä keksejä ja pähkinöitä. Vaikka suomalaisille jäätelö maistuu ympäri vuoden, herkkuhampaan kolotukseen valitaan syksyn lähestyessä taas enemmän esimerkiksi suklaata. Elokuussa aletaan varautua tulevaan talveen myös syömällä vitamiineja.

Ruokavalintojen lisäksi kesän kääntyminen kohti syksyä näkyy myös asioimisajoissa. Arkeen palattua valoisien kesäiltojen kauppareissut vähenevät ja kauppaan suunnataankin jo aiemmin. Lidlissä myyntejä seurataan aktiivisesti ja niihin reagoidaan herkästi.

– Jotta voimme palvella asiakkaitamme parhaalla mahdollisella tavalla, varaudumme kysyntään suunnittelemalla ajankohtaan sopivia kampanjoita ja tilaamalla suosittuja tuotteita suurempia määriä. Reagoimme kysyntään myös aukioloajoilla, ja kesällä monet myymälämme ovatkin olleet auki tavallista pidempään, Heinrichs kertoo.