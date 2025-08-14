Mirjam Helin -laulukilpailu järjestetään Turussa kesällä 2027

Mirjam Helin -laulukilpailu tunnetaan yhtenä maailman merkittävimmistä klassisen laulun kilpailuista. Moni kilpailussa menestyneistä nuorista lahjakkuuksista on myöhemmin noussut kansainvälisen laulumaailman huipulle. Tulevina vuosina Suomen Kulttuurirahasto järjestää kilpailun aiempaa tiiviimmin eli kolmen vuoden välein.

Mirjam Helin -kilpailu on koko historiansa ajan järjestetty Helsingissä. Vuoden 2027 kesäkuussa tapahtumapaikkana on Turku, missä kilpailu laajenee koko kaupungissa näkyväksi kesäfestivaaliksi. Loppu- ja välikilpailu lauletaan Aurajoen rannalle ensi vuonna valmistuvassa musiikkitalo Fuugassa ja alkukilpailut Sigyn-salissa. Turun kaupunki on kilpailun pääyhteistyökumppani.

”Turku näyttää suuntaa kulttuurimyönteisenä ja kulttuuriin investoivana kaupunkina. Haluamme omalta osaltamme olla mukana rakentamassa kansainvälistä musiikkiohjelmistoa Turkuun. Mirjam Helin -laulukilpailun finalisteista kasvaa tulevaisuuden huippuja, ja pidämme tärkeänä sitä, että he pääsevät esiintymään uuteen musiikkitalo Fuugaan”, sanoo Suomen Kulttuurirahaston toimitusjohtaja Susanna Pettersson.

Laulukilpailuun tavoitellaan viittäsataa hakijaa eri puolilta maailmaa, ja noin 40 laulajalupausta pääsee mukaan kilpailuun. Pelkästään kilpailun konsertteihin yleisöä odotetaan tuhansia. Kaupunkitapahtumien, radion, television ja striimausten välityksellä seuraajien määrä moninkertaistuu. Striimit tavoittavat klassisen laulumusiikin ja oopperan ystävät maailmanlaajuisesti.

Turun kulttuurielämä saa Mirjam Helin -laulukilpailun myötä uudenlaista kansainvälistä nostetta, kun tapahtuma laajenee konserttisalien ulkopuolelle ja tavoittaa laajan yleisön niin kaupungissa kuin sen lähiseuduilla. Lauluintoiset voivat osallistua yhteislaulutilaisuuksiin, ja oheisohjelmaan kuuluu myös yleisölle avoimia mestarikursseja, oopperakaraokea ja keskustelutilaisuuksia. Turun kaupungin lisäksi yhteistyökumppaneita ovat muun muassa Turun ja Naantalin musiikkijuhlat.

Turun pormestari Piia Elon mukaan Mirjam Helin -kilpailu vahvistaa entisestään Turun asemaa monipuolisena ja kansainvälisenä kulttuurikaupunkina.

“Aurajoen rannalle valmistuva musiikkitalo Fuuga on akustiikaltaan ja arkkitehtuuriltaan huippuluokkaa ja tarjoaa kilpailulle ainutlaatuiset puitteet. Erityisen hienoa on, että laajan oheisohjelman ansiosta kulttuurielämyksistä saadaan nauttia myös ympäri kaupunkia”, Elo kertoo.

Kilpailun antiin voi tutustua jo etukäteen, kun vuoden 2024 Mirjam Helin -kilpailun voittaja, monen kuulijan sydämen valloittanut mezzosopraano Jingjing Xu esiintyy 22.8.2025 Turun musiikkijuhlilla. Turusta käynnistyy myös Kulttuurirahaston uusi avaus, lahjakkaille laulajille lisäkoulutusta tarjoava Mirjam Helin -akatemia. Akatemian ensimmäisiksi opiskelijoiksi on valittu seitsemän laulajalupausta, jotka tavoittelevat korkeaa kansainvälistä tasoa. Heidän ensimmäinen opetusperiodinsa alkaa 14.8.2025 Linnasmäen opistolla. Jatkossa akatemian periodeja järjestetään eri puolilla Suomea.

Mirjam Helin -kilpailu rahoitetaan Kulttuurirahaston Mirjam ja Hans Helinin nimikkorahastosta. Suurlahjoituksen Kulttuurirahastolle tehnyt professori Mirjam Helin (1911–2006) oli laulutaiteilija ja pidetty laulunopettaja, jonka tavoitteena oli tehdä laulukilpailusta maailman arvostetuin.

Mirjam Helin -laulukilpailu