Mirjam Helin -laulukilpailu järjestetään Turussa kesällä 2027
Suomen Kulttuurirahaston järjestämän kansainvälisen Mirjam Helin -laulukilpailun tapahtumapaikkana on vuonna 2027 ensimmäistä kertaa Turku. Yhtenä kilpailun näyttämöistä toimii ensi vuonna valmistuva musiikkitalo Fuuga. Konsertit ja kaikille avoimet laulutapahtumat tuovat festivaalitunnelmaa koko kaupunkiin.
Mirjam Helin -laulukilpailu tunnetaan yhtenä maailman merkittävimmistä klassisen laulun kilpailuista. Moni kilpailussa menestyneistä nuorista lahjakkuuksista on myöhemmin noussut kansainvälisen laulumaailman huipulle. Tulevina vuosina Suomen Kulttuurirahasto järjestää kilpailun aiempaa tiiviimmin eli kolmen vuoden välein.
Mirjam Helin -kilpailu on koko historiansa ajan järjestetty Helsingissä. Vuoden 2027 kesäkuussa tapahtumapaikkana on Turku, missä kilpailu laajenee koko kaupungissa näkyväksi kesäfestivaaliksi. Loppu- ja välikilpailu lauletaan Aurajoen rannalle ensi vuonna valmistuvassa musiikkitalo Fuugassa ja alkukilpailut Sigyn-salissa. Turun kaupunki on kilpailun pääyhteistyökumppani.
”Turku näyttää suuntaa kulttuurimyönteisenä ja kulttuuriin investoivana kaupunkina. Haluamme omalta osaltamme olla mukana rakentamassa kansainvälistä musiikkiohjelmistoa Turkuun. Mirjam Helin -laulukilpailun finalisteista kasvaa tulevaisuuden huippuja, ja pidämme tärkeänä sitä, että he pääsevät esiintymään uuteen musiikkitalo Fuugaan”, sanoo Suomen Kulttuurirahaston toimitusjohtaja Susanna Pettersson.
Laulukilpailuun tavoitellaan viittäsataa hakijaa eri puolilta maailmaa, ja noin 40 laulajalupausta pääsee mukaan kilpailuun. Pelkästään kilpailun konsertteihin yleisöä odotetaan tuhansia. Kaupunkitapahtumien, radion, television ja striimausten välityksellä seuraajien määrä moninkertaistuu. Striimit tavoittavat klassisen laulumusiikin ja oopperan ystävät maailmanlaajuisesti.
Turun kulttuurielämä saa Mirjam Helin -laulukilpailun myötä uudenlaista kansainvälistä nostetta, kun tapahtuma laajenee konserttisalien ulkopuolelle ja tavoittaa laajan yleisön niin kaupungissa kuin sen lähiseuduilla. Lauluintoiset voivat osallistua yhteislaulutilaisuuksiin, ja oheisohjelmaan kuuluu myös yleisölle avoimia mestarikursseja, oopperakaraokea ja keskustelutilaisuuksia. Turun kaupungin lisäksi yhteistyökumppaneita ovat muun muassa Turun ja Naantalin musiikkijuhlat.
Turun pormestari Piia Elon mukaan Mirjam Helin -kilpailu vahvistaa entisestään Turun asemaa monipuolisena ja kansainvälisenä kulttuurikaupunkina.
“Aurajoen rannalle valmistuva musiikkitalo Fuuga on akustiikaltaan ja arkkitehtuuriltaan huippuluokkaa ja tarjoaa kilpailulle ainutlaatuiset puitteet. Erityisen hienoa on, että laajan oheisohjelman ansiosta kulttuurielämyksistä saadaan nauttia myös ympäri kaupunkia”, Elo kertoo.
Kilpailun antiin voi tutustua jo etukäteen, kun vuoden 2024 Mirjam Helin -kilpailun voittaja, monen kuulijan sydämen valloittanut mezzosopraano Jingjing Xu esiintyy 22.8.2025 Turun musiikkijuhlilla. Turusta käynnistyy myös Kulttuurirahaston uusi avaus, lahjakkaille laulajille lisäkoulutusta tarjoava Mirjam Helin -akatemia. Akatemian ensimmäisiksi opiskelijoiksi on valittu seitsemän laulajalupausta, jotka tavoittelevat korkeaa kansainvälistä tasoa. Heidän ensimmäinen opetusperiodinsa alkaa 14.8.2025 Linnasmäen opistolla. Jatkossa akatemian periodeja järjestetään eri puolilla Suomea.
Mirjam Helin -kilpailu rahoitetaan Kulttuurirahaston Mirjam ja Hans Helinin nimikkorahastosta. Suurlahjoituksen Kulttuurirahastolle tehnyt professori Mirjam Helin (1911–2006) oli laulutaiteilija ja pidetty laulunopettaja, jonka tavoitteena oli tehdä laulukilpailusta maailman arvostetuin.
Mirjam Helin -laulukilpailu
- Perinteikäs kilpailu järjestetään ensimmäistä kertaa Turussa 7.–17.6.2027.
- Rahapalkintoja ja -stipendejä jaetaan yhteensä noin 200 000 euroa. Voittajalle summasta on luvassa 60 000 euroa. Summa on tiettävästi kansainvälisten klassisen laulun kilpailujen suurin.
- Alkukilpailu Sigyn-salissa, välikilpailu musiikkitalo Fuugan kamarimusiikkisalissa, loppukilpailu Fuugan konserttisalissa. Alkukilpailuun valitaan hakijoista noin 40 laulajaa.
- Loppukilpailussa Turun Filharmonista orkesteria johtaa John Storgårds.
- Oheistapahtumat levittäytyvät laajasti Turkuun ja lähiseuduille.
Päivi Loponen-KyrönseppäMirjam Helin -kilpailupäällikköSuomen KulttuurirahastoPuh:050 533 8386paivi.loponen@skr.fi
Antti KirkkolatapahtumajohtajaTurun kaupunkiPuh:050 5590 103antti.kirkkola@turku.fi
Susanna PetterssontoimitusjohtajaSuomen Kulttuurirahastosusanna.pettersson@skr.fi
Suomen Kulttuurirahasto on valtakunnallisesti toimiva yksityinen säätiö, joka rakentaa moniarvoista ja kestävää yhteiskuntaa, toimii tieteen, taiteen ja kulttuurin puolesta sekä kannustaa tulevaisuuden huippuja kohti läpimurtoja.
Kulttuurirahasto myöntää apurahoja tieteelle ja taiteelle ja toteuttaa erilaisia hankkeita. Toimintaan kuuluvat myös Taidekoti Kirpilä, taiteilijoille suunnattu residenssiohjelma sekä Mirjam Helin -laulukilpailu ja -akatemia. Kulttuurirahaston seitsemäntoista maakuntarahastoa kattavat koko maan.
Mirjam Helin-sångtävlingen hålls i Åbo sommaren 202714.8.2025 08:00:00 EEST | Pressmeddelande
Finska Kulturfondens internationella Mirjam Helin-sångtävling hålls första gången i Åbo 2027. En av tävlingsscenerna blir musikhuset Fuga som ska stå färdigt nästa år. Konserterna och sångevenemangen som är öppna för alla skapar festivalstämning i hela staden.
Mirjam Helin Competition to be held in Turku in summer 202714.8.2025 08:00:00 EEST | Press release
In 2027, the Mirjam Helin International Singing Competition, organised by the Finnish Cultural Foundation, will take place in Turku for the first time in its history. One of the venues will be the new Music Hall Fuuga, which is set to be completed next year. The competition’s concerts will spread festive atmosphere across the city, as will the singing events open to all.
Suomen Kulttuurirahasto myöntää joka toinen vuosi Olavi Veistäjän rahaston palkinnot valtakunnallisesti merkittävistä teatteriteoista. Tampereen teatterikesän avajaisissa 5.8.2025 jaettiin kaksi palkintoa, molemmat arvoltaan 10 000 euroa.
Millaisia vaikutuksia taiteen ja kulttuurin rahoitusleikkauksilla on alan toimijoihin ja tapahtumiin eri puolilla Suomea? Suomen Kulttuurirahaston tilaamassa katsauksessa vertaillaan valtionavustustietoja vuoden 2023 ja vuoden 2025 kevään välillä erityisesti alueellisesta näkökulmasta.
Syyskuisen Tampereen sananvapaustapahtuman puhujavieraaksi tulee amerikkalaisessa ja globaalissa uutismediassa uraa uurtanut päätoimittaja Kathleen Carroll. Toista kertaa järjestettävän keskustelufoorumin teemana on ”Yhdysvallat – mitä vapaus merkitsee”.
