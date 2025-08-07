Keski-Suomen hyvinvointialueen kesän yhteistoimintaneuvottelut päätökseen
Keski-Suomen hyvinvointialue aikoo tehdä lisäsopeuttamistoimenpiteitä loppuvuodeksi vakavan taloustilanteen vuoksi. Lisäsopeuttamistoimenpiteitä käytiin läpi kesä-heinäkuussa yhteistoimintamenettelyissä.
Aiotut lisätoimenpiteet tuovat enintään 7,6 miljoonan euron säästöt tälle vuodelle. Toimenpiteinä on sosiaali- ja terveystoimen palvelujen määräaikaisia supistamisia, palvelujen myöntämisperusteiden muutoksia ja koko henkilöstön lomauttaminen 1–8 päiväksi. Tammi-maaliskuun talousennusteen mukaan hyvinvointialueen tämän vuoden talousarvio on ylittymässä 21 miljoonalla eurolla.
Hyvinvointialuejohtaja Jan Tollet esittää aluehallitukselle neuvottelutuloksen hyväksymistä. Aluehallitus käsittelee asiaa kokouksessaan 12.8. Samalla hyvinvointialuejohtaja esittää uusien yhteistoimintaneuvottelujen aloittamista ensi vuoden talousarviovalmistelun ja palveluverkon toisen vaiheen valmistelun vuoksi.
Koko henkilöstö lomautettaisiin 1–8 päiväksi
Yhteistoimintaneuvottelujen tuloksena koko henkilöstö aiotaan lomauttaa 1–8 päiväksi. Päätös lomautusten laajuudesta ja kohdentumisesta tehdään kullakin hyvinvointialueen toimialalla erikseen. Arvioitu säästö on 1,5–2 miljoonaa euroa.
Edelleen esityksenä on palvelujen supistamisia määräaikaisesti loppuvuoden ajaksi. Lisäksi tuotannon tukipalveluista karsitaan ja pelastustoimessa lykättäisiin Keuruun kärkiyksikön investointia. Lisäksi tarkoituksena on vähentää 100 työtehtävää. Irtisanomisia on tarkoitus välttää. Sen sijan hyödynnetään eläkepoistumaa ja työnkuvamuutoksia. Myös lomautukset palvelujen supistusten vuoksi ovat mahdollisia.
– Tilanne on hyvin valitettava, mutta meidän on tehtävä lisätoimenpiteitä, jotta saamme taitettua kustannusten kasvua ja kurottua talouden suunnitellulle uralle tämän vuoden aikana. Taloustilanne on vakava ja Keski-Suomessa on kertynyttä alijäämää toiseksi eniten hyvinvointialueista. Valtion rahoitus ei mahdollista palvelujen tämänhetkistä laajuutta, hyvinvointialuejohtaja Jan Tollet sanoo.
– Lisätoimet alkavat näkymään keskisuomalaisten palveluissa. Tähän mennessä talouden sopeuttamistoimenpiteet ovat painottuneet erityisesti hallinnon ja tukipalvelujen keventämiseen ja henkilöstövähennyksiin. Hallinnon ja tukipalvelujen keventämisellä ei ole saavutettavissa enää mittavia vaikutuksia vaan myös palvelujen laajuuteen on tehtävä muutoksia, Tollet lisää.
– Tarkoitus on lisäksi aloittaa vielä seuraavat yhteistoimintamenettelyt talousarvion ja palveluverkon valmistelun yhteydessä. Näiden kohdentuminen tarkentuu valmistelun edetessä, Tollet kertoo.
Henkilöstöjärjestöt jättivät neuvottelutulokseen eriäviä mielipiteitä.
Määräaikaisia sulkuja sote-pisteisiin ja pienemmille sote-asemille
Sote-palvelupisteissä on suunnitelman mukaan syksyn ajan sulkuja syyskuun alusta joulukuun loppuun. Nämä sijaitsevat viidessä kunnassa: Toivakassa, Luhangassa, Kannonkoskella, Kivijärvellä ja Kyyjärvellä. Tällä hetkellä pisteissä on saanut palvelua keskimäärin yhtenä päivänä viikossa. Lisäksi sulut olisivat myös Länkipohjan, Jämsänkosken ja Koskenpään sivuvastaanotoilla.
Lisäksi pienemmille sote-asemille eli Pihtiputaan, Karstulan, Konneveden, Petäjäveden ja Jämsän Kuoreveden sote-asemille on suunniteltu sulut syksyn ajaksi. Äänekosken ja syyskuun alussa aloittavan Jämsän kiirevastaanottojen ilta-aikaista aukioloa vähennettäisiin.
– Sote-asemien ja toimipisteiden henkilöstövajetta on korvattu oman toiminnan henkilöstökuluja kalliimmilla ostopalveluilla. Kun toimintoja keskitetään tietyille sote-asemille, voidaan luopua henkilöstöresursoinnista ostopalveluna. Auki olevien sote-asemien tuottavuus kasvaa. Henkilöstöä on helpompi rekrytoida isommille asemille eivätkä vastaanotot ole niin haavoittuvia, kertoo toimialajohtaja Kati Kallimo.
- Tämä ei tarkoita, etteivätkö kaikki keskisuomalaiset saisi palvelua vaan sitä, että palvelun saa väliaikaisesti muusta toimipisteestä. Osalla asukkaista välimatka lähimmälle sote-asemalle kasvaa. Etäpalvelut ovat rinnalla kaikilla käytössä, Kallimo lisää.
Myös näytteenottopisteisiin tulisi sulkuja. Palvelut tarjotaan sulkujen ajan lähimmällä terveysasemalla ja näytteenottoisteessä.
Samoin neuvoloiden toimipisteisiin aiotaan tehdä sulkuja syksyksi Konnevedelle, Kivijärvelle, Kyyjärvelle, Kannonkoskelle ja Jämsän Kuorevedelle. Myös senioreiden hyvinvointineuvoloihin on tulossa syksyn mittaiset sulut. Kuntouttavan päivätoiminnan sulkuviikkoja lisätään viidellä.
Vuodeosastotoiminnan toimipaikkoja on tarkoitus supistaa myös väliaikaisesti, mutta paikkamäärä pyritään pitämään nykyisellään. Pihtiputaan ja Joutsan osastojen toimintaan on tulossa väliaikaiset sulut ja muilla osastoilla paikkojen määrää kasvatetaan.
Konsernipalveluissa on tarkoitus tehostaa edelleen tuotannon tukipalveluja, mikä tarkoittaisi muiden henkilöstöravintoloiden kuin Äänekosken terveysaseman henkilöstöravintolan sekä Joutsan tuotantokeittiön lakkauttamista, Pihtiputaan pesulan sulkemista sekä apuvälineiden pesun ja huollon siirtämistä Äänekoskelta Novan apuvälinekeskukseen.
Pelastustoimen toimialalla esitetään vuoden 2025 lisäsopeuttamistoimenpiteeksi pelastustoimen palvelutasopäätöksen mukaisen ja Keuruun paloaseman pelastustoiminnan 24/7-valmiuden (kärkiyksikkö) aloittamisen siirtämistä vuoteen 2026. Lisäksi määräaikaisten virkasuhteiden jatkoja sekä henkilöstön määrää ja tehtävänkuvia tarkastellaan koko toimialalla.
Koko henkilöstön kyselyyn 1050 vastausta
Yhteistoimintaneuvottelujen aikana tehtiin avoin kysely talouden tasapainottamistoimenpiteistä koko hyvinvointialueen henkilöstölle. Kyselyyn saatiin 1050 vastausta. Yhteistoimintaneuvotteluissa käsiteltiin kyselyn vastauksien yhteenveto. Kyselyssä esille tulleiden toimenpiteiden tarkastelu ja jatkovalmistelu on käynnissä.
Aluehallituksen esityslista löytyy verkkosivuiltamme: Aluehallitus, Esityslista 12.08.2025
Yhteyshenkilöt
Jan TolletHyvinvointialuejohtaja
Keski-Suomen hyvinvointialue
Kati Kallimovs. hyvinvointialuejohtaja, toimialajohtaja, sosiaali- ja terveyspalvelut
Keski-Suomen hyvinvointialue
Lasse LeppäToimialajohtaja, konsernipalvelut
Keski-Suomen hyvinvointialue
Ville MensalaToimialajohtaja, pelastustoimen palvelutKeski-Suomen pelastuslaitos
Keski-Suomen hyvinvointialue
Eija HeikkiläHR-johtaja
Keski-Suomen hyvinvointialue
Linkit
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen yhteistyössä kuntien, järjestöjen, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta on maan kärkeä. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteyssähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
Facebook: @hyvaks, X: @hyvaks, Instagram: @hyvaks, LinkedIn: Keski-Suomen hyvinvointialue,YouTube: Keski-Suomen hyvinvointialue
#hyvaks #hyväarkikaikille
