Juristiliitto tyrmää yliopistoihin kohdistuvat säästöt

Valtiovarainministeriön budjettiesityksen mukaan niin kutsutut yliopistoindeksikorotukset jäädytetään vuosiksi 2026 ja 2027. Vuonna 2026 vaikutus olisi noin 59 miljoonaa euroa ja vuonna 2027 noin 112 miljoonaa euroa.

– Yliopistokoulutuksesta leikkaaminen on suuri virhe. Talouskasvun turvaamiseksi tarvitsemme panostuksia opetukseen ja tutkimukseen. Oikeustieteellinen koulutus on jo nykyisellään esimerkki siitä, miten riittämättömiä yliopistojen resurssit ovat, toteaa Juristiliiton toiminnanjohtaja Jore Tilander.

Oikeudenhoidon rahoitus turvattava

Juristiliitto korostaa, että oikeudenhoidon rahoitus on turvattava syyskuun alussa käytävässä varsinaisessa hallituksen budjettiriihessä.

– On hyvä, että nykyinen hallitus on kiinnittänyt erityistä huomiota oikeudenhoidon resursseihin. Valtionhallinnon yleiset leikkaukset ovat kuitenkin kohdistuneet monin tavoin myös oikeudenhoidon ammattilaisiin ja oikeusvaltioomme. Henkilökunta on liian kovilla eri puolilla julkishallintoa, ja oikeudenhoidon ja muun hallinnon prosessit kestävät kansalaisten ja yrityksen kannalta aivan liian kauan, Jore Tilander huomauttaa.

Juristiliitto vaatii, että budjettiriihessä oikeusvaltion rahoitustarpeiden on oltava hallituksen erityisessä suojeluksessa. Liitto korostaa, että oikeusvaltiota ja oikeudenmukaisuuden toteutumista ei pidä myöskään tarkastella liian suppeasti.

– Oikeusvaltio toteutuu vain oikeusministeriön hallinnonalan riittävillä panostuksilla, mutta samaan aikaan on huomioitava myös muun julkisen sektorin resurssit sekä oikeudenhoitoon liittyvä koulutus ja tutkimus, Tilander sanoo.