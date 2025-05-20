Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö

Ansiopäivärahan saajien määrä on laskussa

8.8.2025 12:00:00 EEST | Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö | Tiedote

Jaa

Ansiopäivärahaa maksettiin tammi-kesäkuussa 203 000 henkilölle. Tämä on 6 % vähemmän kuin viime vuoden vastaavana jaksona. Erityisesti lomautettujen määrä on vähentynyt. Ansiopäivärahaa lomautuksen ajalta saavia oli alkuvuonna 14 % viime vuoden alkua vähemmän.

Ansiopäivärahan saajien määrä on laskenut koko alkuvuoden.
Ansiopäivärahan saajien määrä on laskenut koko alkuvuoden.

Ansiopäivärahaa maksettiin tammi-kesäkuussa noin miljardi euroa. Tämä on 7 % vähemmän kuin viime vuoden vastaavana jaksona.

Ansiopäivärahakulujen lasku ei koskenut kaikkia työttömyyskassoja. Kulut laskivat seitsemässä kassassa ja nousivat kuudessa. Kulut kuitenkin laskivat useassa suuressa kassassa, joiden ansiopäivärahakulut ovat yleensä suuret. Eniten kulut laskivat YTK Työttömyyskassassa, Avoimessa työttömyyskassassa ja Palvelualojen työttömyyskassassa.

Ansiopäivärahakulut kasvoivat eniten Korkeasti koulutettujen työttömyyskassa KOKOssa, Sotekassassa ja Opetus ja tiede -työttömyyskassassa.

”Lomautusten vähenemisellä näyttäisi olevan keskeinen rooli ansiopäivärahan saajien määrän laskussa. Monessa kassassa parantunut tilanne voi selittyä suurelta osin juuri lomautuksilla. Myös lakimuutoksilla on voinut olla vaikutusta: viime vuonna työssäoloehto ansiopäivärahan saamiseksi kaksinkertaistettiin. Tämä voi lisätä siirtymistä ansiopäivärahalta työmarkkinatuelle – erityisesti nyt, kun nuorten ja pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvussa”, Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön toiminnanjohtaja Aki Villman sanoo.

Ansiopäivärahan porrastus ja leikkaukset ovat toistaiseksi laskeneet etuuden keskimääräistä tasoa vain vähän. Alkuvuonna maksettu päiväraha oli keskimäärin 71 euroa päivältä. Tämä on  1 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. ”Porrastus ei näytä vielä vaikuttaneen suureen osaan saajista, tai porrastettua etuutta on maksettu vasta lyhyen aikaa. Toisaalta myös palkkojen nousu ja korkeasti koulutettujen työttömyys voivat nostaa keskiarvoa”, Villman arvioi.

1-6/2025 Muutos ed. vuodesta Muutos % 1-6/2024
Ansiopäivärahan saajat 203 000 hlö – 13 000 hlö – 6 % 216 000 hlö
Lomautuksen ajalta ansiopäivärahaa saavat 62 000 hlö – 10 000 hlö – 14 % 73 000 hlö
Maksetut ansiopäivärahat 1 007 milj. € 79 milj. € – 7 % 1086 milj. €
Keskimääräinen maksettu ansiopäiväraha päivää kohden 71,0 € – 1 € – 1 % 71,9 €

Avainsanat

ansiopäivärahatilastotyöttömyyskassatyöttömyysturvatyöttömyyslakimuutos

Yhteyshenkilöt

Linkit

TYJ edustaa työttömyyskassoja

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö TYJ on työttömyyskassojen yhteistoimintaelin. Kaikki Suomessa toimivat 13 työttömyyskassaa ovat jäseninä TYJ:ssä. Kassoissa on jäseninä noin kaksi miljoonaa palkansaajaa ja yrittäjää.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye