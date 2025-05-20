Ansiopäivärahan saajien määrä on laskussa
Ansiopäivärahaa maksettiin tammi-kesäkuussa 203 000 henkilölle. Tämä on 6 % vähemmän kuin viime vuoden vastaavana jaksona. Erityisesti lomautettujen määrä on vähentynyt. Ansiopäivärahaa lomautuksen ajalta saavia oli alkuvuonna 14 % viime vuoden alkua vähemmän.
Ansiopäivärahaa maksettiin tammi-kesäkuussa noin miljardi euroa. Tämä on 7 % vähemmän kuin viime vuoden vastaavana jaksona.
Ansiopäivärahakulujen lasku ei koskenut kaikkia työttömyyskassoja. Kulut laskivat seitsemässä kassassa ja nousivat kuudessa. Kulut kuitenkin laskivat useassa suuressa kassassa, joiden ansiopäivärahakulut ovat yleensä suuret. Eniten kulut laskivat YTK Työttömyyskassassa, Avoimessa työttömyyskassassa ja Palvelualojen työttömyyskassassa.
Ansiopäivärahakulut kasvoivat eniten Korkeasti koulutettujen työttömyyskassa KOKOssa, Sotekassassa ja Opetus ja tiede -työttömyyskassassa.
”Lomautusten vähenemisellä näyttäisi olevan keskeinen rooli ansiopäivärahan saajien määrän laskussa. Monessa kassassa parantunut tilanne voi selittyä suurelta osin juuri lomautuksilla. Myös lakimuutoksilla on voinut olla vaikutusta: viime vuonna työssäoloehto ansiopäivärahan saamiseksi kaksinkertaistettiin. Tämä voi lisätä siirtymistä ansiopäivärahalta työmarkkinatuelle – erityisesti nyt, kun nuorten ja pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvussa”, Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön toiminnanjohtaja Aki Villman sanoo.
Ansiopäivärahan porrastus ja leikkaukset ovat toistaiseksi laskeneet etuuden keskimääräistä tasoa vain vähän. Alkuvuonna maksettu päiväraha oli keskimäärin 71 euroa päivältä. Tämä on 1 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. ”Porrastus ei näytä vielä vaikuttaneen suureen osaan saajista, tai porrastettua etuutta on maksettu vasta lyhyen aikaa. Toisaalta myös palkkojen nousu ja korkeasti koulutettujen työttömyys voivat nostaa keskiarvoa”, Villman arvioi.
|1-6/2025
|Muutos ed. vuodesta
|Muutos %
|1-6/2024
|Ansiopäivärahan saajat
|203 000 hlö
|– 13 000 hlö
|– 6 %
|216 000 hlö
|Lomautuksen ajalta ansiopäivärahaa saavat
|62 000 hlö
|– 10 000 hlö
|– 14 %
|73 000 hlö
|Maksetut ansiopäivärahat
|1 007 milj. €
|79 milj. €
|– 7 %
|1086 milj. €
|Keskimääräinen maksettu ansiopäiväraha päivää kohden
|71,0 €
|– 1 €
|– 1 %
|71,9 €
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Aki VillmanToiminnanjohtajaPuh:0503567990aki.villman@tyj.fi
Linkit
TYJ edustaa työttömyyskassoja
Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö TYJ on työttömyyskassojen yhteistoimintaelin. Kaikki Suomessa toimivat 13 työttömyyskassaa ovat jäseninä TYJ:ssä. Kassoissa on jäseninä noin kaksi miljoonaa palkansaajaa ja yrittäjää.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö
Työttömyys vähenee työttömyyskassoissa20.5.2025 08:17:38 EEST | Tiedote
Ansiopäivärahan saajien määrä on laskenut koko alkuvuoden. Huhtikuussa ansiopäivärahaa maksettiin 125 000 henkilölle, mikä on 7 % viime vuoden huhtikuuta vähemmän. Erityisesti lomautettujen määrä laski huhtikuussa nopeasti.
Näin viime vuoden lakimuutokset näkyvät työttömyyskassoissa7.5.2025 07:30:00 EEST | Tiedote
Ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan toteutettiin viime vuonna useita lakimuutoksia. Lakimuutosten jälkeen työttömyysturvaa maksetaan entistä harvemmin osittaisen työskentelyn ajalta. Lisäksi päivärahan maksaminen estyy useammin osa-aikatyön, lomakorvauksen tai liian lyhyen työhistorian vuoksi.
Ansiopäivärahaa maksettiin viime vuonna 9 % edellisvuotta enemmän28.1.2025 07:30:00 EET | Tiedote
Työttömyyskassat maksoivat ansiopäivärahaa viime vuonna 2 miljardia euroa 283 000 henkilölle. Päivärahakulujen määrä kasvoi 9 % ja etuuden saajien määrä 8 % edellisvuodesta.
Ansiopäivärahan saajan kannattaa tilata muutosverokortti vuodenvaihteessa10.12.2024 07:00:00 EET | Tiedote
Vuodesta 2025 lähtien verokortti tulee voimaan tammikuun alussa. Ansiopäivärahan saajan kannattaa jatkossa toimittaa etuutta koskeva muutosverokortti omaan työttömyyskassaan heti vuodenvaihteessa.
Työttömyysturvan korotusosa palvelujen ajalle poistuu 1.1.20255.12.2024 09:21:16 EET | Tiedote
Korotusosan poistuminen vaikuttaa työllistymistä edistävien palvelujen ajalta maksettavaan etuuteen. Muutos koskee noin kymmenesosaa ansiopäivärahan saajista.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme