Ansiopäivärahan saajien määrä on laskussa

Ansiopäivärahaa maksettiin tammi-kesäkuussa noin miljardi euroa. Tämä on 7 % vähemmän kuin viime vuoden vastaavana jaksona.

Ansiopäivärahakulujen lasku ei koskenut kaikkia työttömyyskassoja. Kulut laskivat seitsemässä kassassa ja nousivat kuudessa. Kulut kuitenkin laskivat useassa suuressa kassassa, joiden ansiopäivärahakulut ovat yleensä suuret. Eniten kulut laskivat YTK Työttömyyskassassa, Avoimessa työttömyyskassassa ja Palvelualojen työttömyyskassassa.

Ansiopäivärahakulut kasvoivat eniten Korkeasti koulutettujen työttömyyskassa KOKOssa, Sotekassassa ja Opetus ja tiede -työttömyyskassassa.

”Lomautusten vähenemisellä näyttäisi olevan keskeinen rooli ansiopäivärahan saajien määrän laskussa. Monessa kassassa parantunut tilanne voi selittyä suurelta osin juuri lomautuksilla. Myös lakimuutoksilla on voinut olla vaikutusta: viime vuonna työssäoloehto ansiopäivärahan saamiseksi kaksinkertaistettiin. Tämä voi lisätä siirtymistä ansiopäivärahalta työmarkkinatuelle – erityisesti nyt, kun nuorten ja pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvussa”, Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön toiminnanjohtaja Aki Villman sanoo.

Ansiopäivärahan porrastus ja leikkaukset ovat toistaiseksi laskeneet etuuden keskimääräistä tasoa vain vähän. Alkuvuonna maksettu päiväraha oli keskimäärin 71 euroa päivältä. Tämä on 1 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. ”Porrastus ei näytä vielä vaikuttaneen suureen osaan saajista, tai porrastettua etuutta on maksettu vasta lyhyen aikaa. Toisaalta myös palkkojen nousu ja korkeasti koulutettujen työttömyys voivat nostaa keskiarvoa”, Villman arvioi.