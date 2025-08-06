Vihreät - De Gröna

Vihreiden Harjanne: Suomen ulkopolitiikan ykköspöydässä istuu käytännössä Israelin hallituksen edustaja

7.8.2025 12:38:48 EEST | Vihreät - De Gröna | Tiedote

Vihreiden kansanedustaja Atte Harjanne kritisoi ministeri Sari Essayahin ulostuloja liittyen Israelin toimintaan Gazassa.

Atte Harjanne
Atte Harjanne

Helsingin Sanomille antamassaan haastattelussa Essyah muun muassa kyseenalaisti tiedot siitä, että Israel estää humanitaarisen avun pääsyn Gazaan. Essayah ei niin ikään tuominnut Israelin sotatoimia, vaan syytti tilanteesta yksinomaan Hamasia.

– Ministeri Essayah toistelee Israelin hallituksen propagandaa aika lailla sellaisenaan, vastustaa jopa ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon mukaisia kannanottoja ja mitä ilmeisimmin jarruttaa Suomen ulkopoliittista päätöksentekoa, Harjanne toteaa.

Puolueensa puheenjohtajana maa- ja metsätalousministeri kuuluu hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittiseen ministerivaliokuntaan.

– Kun ministerin kannanottoja lukee ja kuuntelee, vaikuttaa siltä, että Suomen ulkopolitiikan pöydässä istuu käytännössä Netanjahun hallituksen edustaja, jopa veto-oikeudella, kun linjasta tehdään hallituskysymys, Harjanne ihmettelee.

– Israeliin liittyvistä yksittäisistä asiakysymyksistä, kuten vaikkapa Palestiinan valtion tunnustamisen ajankohdasta tai pakotteista voi tietysti olla perustellusti montaa mieltä. Kristillisdemokraateilla linja tuntuu olevan kuitenkin yksinkertaisesti se, että Israelin toimet ovat aina arvostelun yläpuolella ja Israelin hallituksen tavoitteet Suomen edun edellä, Harjanne toteaa.

Harjanne penää pääministeriltä johtajuutta tilanteessa.

– Pääministeriä tuntuu kiinnostavan enemmän oman hallituksensa jatko kuin Suomen arvojen mukainen ulkopolitiikka ja karmeaan humanitääriseen kriisiin vastaaminen, Harjanne huomauttaa.

