Kuntaliitto tyrmistyi Purran budjettiehdotuksesta: kansalaisten sivistys ja koulutus eivät ole ”toissijaisia valtion menoja”
Valtiovarainministeri Riikka Purran keskiviikkona julkaistu esitys vuoden 2026 valtion budjetiksi yllätti poliittisuudellaan, peruspalveluihin kohdistuvilla uusilla leikkauksilla ja sillä, että kansalaisten sivistystä ja koulutusta kutsuttiin ”valtion toissijaisiksi menoiksi”.
Purran ehdotuksen mukaan kuntien peruspalvelujen valtionosuuksista oltaisiin leikkaamassa jälleen, tällä kertaa 150 miljoonaa euroa, mikä tarkoittaisi suoraa ja tuntuvaa leikkausta peruspalveluihin, kuten peruskouluihin ja lasten päivähoitoon. Peruskoulussa ja varhaiskasvatuksessa ei ole hallinnollista byrokratiaa, josta summa kuittautuisi kivuttomasti.
– On ennenkuulumatonta, että valtiovarainministeri kutsuu kansalaisten peruspalveluja, koulutusta ja sivistystä ”valtion toissijaisiksi menoiksi”. Kyse on jokaisen suomalaisen hyvinvoinnista ja sivistyksestä, mutta myös mahdollisuudesta luoda kasvua ja elinvoimaa koko Suomeen ja kansantalouteen koulutustason noston avulla, Kuntaliiton pääekonomisti Minna Punakallio tiivistää.
Kunnilta ja kaupungeilta on jo ennestään tällä hallituskaudella leikattu yli 100 miljoonan euron edestä: Kehysriihessä sovittiin 75 miljoonan euron valtionosuusleikkauksesta, indeksejä on jäädytetty 31 miljoonan euron edestä ja lisäksi norminpurun varjolla on kuntien budjeteista nipistetty 23 miljoonaa euroa.
Purran säästölistalle ui myös iso, noin 150 miljoonan euron leikkaus kuntien ja hyvinvointialueiden kotouttamiskorvauksiin. Laskennalliset korvaukset poistuisivat kokonaan, mikä jättäisi kotoutumispalveluihin ison aukon.
Vaikea työttömyystilanne yhdistettynä valmiiksi alimitoitettuun TE-rahoitukseen on jo sinänsä kunnille erittäin vaikea pala purtavaksi.
– Työttömyyden kulut ovat nousemassa roimasti yli vuoden vaihteessa toteutuneen TE-uudistuksen siirtolaskelmista, eli rahoitusta olisi tarve työttömyyskustannusten perusteella lisätä, ei vähentää.
Lisäksi Purran leikkauspöydällä ovat opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustukset taiteeseen, kulttuuriin ja liikuntapaikkoihin sekä valtionosuudet vapaaseen sivistystyöhön, kuten kansalaisopistotoimintaan.
– Valtion rooli peruspalveluiden turvaajana ympäri maata on kovaa vauhtia romuttumassa, varatoimitusjohtaja Timo Reina toteaa.
Talouskasvu jää haaveeksi Purran ehdotuksilla
Pääekonomisti Minna Punakallio arvioi, että vallitsevassa suhdannetilanteessa valtiovarainministeri Purran esitykset eivät käännä talouskasvua nousuun, eivätkä taita julkisen talouden velkaantumista.
Kokonaisuus osaoptimoi valtiontalouteen lyhyen aikavälin säästöjä mutta heikentää samalla kasvun edellytyksiä: osaamista, innovointia ja työllisyydenhoitoa.
Julkisen talouden heikko tilanne, samoin kuin olematon talouskasvu ovat tosiasioita, joita on ratkottava syksyn budjettiriihessä.
– Uusien valtionosuusleikkausten sijasta julkisen talouden ahdinkoa tulisi taklata ja talouskasvua tulisi vauhdittaa esimerkiksi yritystukia leikkaamalla, verokevennyksiä perumalla sekä kuntien normeja purkamalla, Minna Punakallio listaa.
Lisätietoja:
pääekonomisti Minna Punakallio, p. 040 751 5175
varatoimitusjohtaja Timo Reina, p. 09 771 2700
