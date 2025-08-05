Koripallon EM-kisat saapuvat Suomeen – näin seuraat kisoja Ruudusta ja Neloselta
Koripallon EM-kisat käynnistyvät 27. elokuuta Tampereella. Kotikisojen huumaa voi seurata suorana Ruudusta ja Neloselta.
Susijengi haastaa Euroopan huiput kotikentällään, kun koripallon EM-kisat saapuvat elokuun lopussa Tampereen Nokia Arenalle. Suomen kisataival alkaa heti turnauksen avauspäivänä, kun Susijengi kohtaa Ruotsin.
Kisojen ottelut nähdään suorina lähetyksinä Ruutu+ Urheilu -tilauksella, jossa tarjolla ovat kaikki Susijengin ottelut, muita valikoituja alkusarjan huippuotteluita sekä kaikki pudotuspelit ja finaali. Kaikki Suomen ottelut sekä finaali lähetetään myös maksutta Nelosella.
Suomen peleissä ja finaalissa nähdään tunnin mittaiset ennakkostudiot sekä Nelosella että Ruudussa, jotka siivittävät otteluiden tunnelmaan.
Lähetyksissä juontajana toimii Saku Mäkynen, asiantuntijoina Susijengin legendat Shawn Huff, Mikko Koivisto ja Antero Lehto. Toimittajana paikan päällä toimii Anni Jämsä ja Suomen otteluiden selostajana Kristian Palotie.
Näin seuraat Suomen pelejä
Valmistavat ottelut:
Pe 8.8. klo 18.20 Suomi – Belgia (Nelonen & Ruutu)
Ma 11.8. klo 18.20 Suomi – Belgia (Nelonen & Ruutu)
Su 17.8. klo 14.50 Puola – Suomi (Nelonen & Ruutu)
To 21.8. klo 18.20 Suomi – Puola (Nelonen & Ruutu)
EM-kisojen ottelut:
ke 27.8. klo 19.30 alkaen Ruotsi – Suomi (Nelonen & Ruutu)
pe 29.8. klo 19.30 alkaen Suomi – Iso-Britannia (Nelonen & Ruutu)
la 30.8. klo 19.30 alkaen Montenegro – Suomi (Nelonen & Ruutu)
ma 1.9. klo 19.30 alkaen Suomi – Liettua (Nelonen & Ruutu)
ke 3.9. klo 19.30 alkaen Suomi – Saksa (Nelonen & Ruutu)
Ruutu Urheilu
Ruudun urheilutarjonta pitää palloilun ystävän tyytyväisenä ympäri vuoden. Kesällä Ruudussa seurataan yksioikeudella kattavaa kotimaista jalkapallopakettia ja Superpesistä. Talvella kamppaillaan Korisliigan, NBA:n, Lentopallon Mestaruusliigan ja F-liigan mestaruuksista.
Urheiluvuotta täydentävät kansainväliset golf-turnaukset sekä Ruudun tarjoamat nousevat kotimaiset lajit, kuten ringette, amerikkalainen jalkapallo, taitoluistelu ja futsal.
Ruudun urheilutarjontaa voi katsella Ruutu+ Urheilu -tilauksella, johon kuuluvat myös Ruudun kattavat viihdesisällöt.
Ruutu on Nelonen Median suoratoistopalvelu, joka tavoittaa keskimäärin puoli miljoona suomalaista viikossa.
