SDP:n Paula Werning: Purran päiväuni romuttaisi toteutuessaan järjestökentän ja syventäisi sote-kriisiä

Werningin mukaan jo aiemmat leikkaukset ovat pakottaneet monet järjestöt ajamaan alas toimintaansa. Nyt kaavaillut lisäleikkaukset romuttaisivat sen, mikä on vielä pystyssä.

Hyvinvointialueiden tilanne on jo ennestään kriittinen – ne ohjaavat yhä enemmän ihmisiä järjestöjen tuen piiriin, koska omat resurssit eivät riitä. Kun järjestöiltä viedään kyky auttaa, seuraukset kaatuvat suoraan hyvinvointialueiden syliin, joka on jo täynnä.

- Leikkaukset lisäävät kärsimystä ja aiheuttavat kuluja pitkällä aikavälillä. Kansalaisten enemmistö on jo aiemmin todennut, että järjestöleikkaukset ovat virhe. Samaan aikaan hallitus jakaa miljardiluokan veronkevennyksiä suurituloisille ja yrityksille. Jos säästöjä todella haettaisiin, looginen ratkaisu olisi perua nuo veronkevennykset – ei romuttaa järjestökenttää, Werning toteaa.

– Järjestöt auttavat niitä, jotka eivät muuten saa apua. Niiden tuen varassa on perheitä, vanhuksia, sairastuneita, kriisin kohdanneita ja yksinäisiä. Tämä on kylmää politiikkaa, joka maksamaan yhteiskunnalle moninkertaisesti enemmän, Werning painottaa.