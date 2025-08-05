Nunnalahden uusi paviljonki tarjoaa viihtyisän grillaus- ja levähdyspaikan
Uusi paviljonki grillauspaikkoineen laajentaa Nunnalahden uimarannan palveluita. Paviljonki sijaitsee kallioisella niemialueella rannan pohjoispuolella.
Nunnalahden uimarannan kallioille on valmistunut uusi paviljonki. Paviljongin sydän on ainutlaatuinen, neliosainen grillauspaikka, jossa neljä seuruetta voi samanaikaisesti lämmittää eväitään. Grillissä saa käyttää vain grillihiiliä tai puubrikettejä hiillostilan pienuuden vuoksi. Jokainen käyttäjä tuo mukanaan hiilet tai briketit omiin tarpeisiinsa.
– Uusi paviljonki sopii niin oleskeluun, grillaukseen kuin piknikillekin sekä retkeilijöiden levähdyspaikaksi. Paikalta avautuu hienosti maisemat merelle, mutta paikka on hieman tuulinen eikä paviljongin avoin rakenne suojaa tuulelta, kertoo Naantalin liikunta-alueiden työnjohtaja Max Holmberg.
Uusi paviljonki on suunniteltu ja toteutettu pääosin kaupungin omana työnä. Paviljongin piirustukset on laatinut arkkitehti Petri Laaksonen. Myös tiilestä muurattu neliosainen grilli on Laaksosen käsialaa.
– Arkkitehtuuri on tilallinen kokemus, vaikka se olisi pientä ja vaatimatonta. Arkkitehtuurilla voidaan luoda "paikkoja", joilla on merkitystä, myönteisessä mielessä. Tämän kaltaisessa ympäristössä arkkitehdin tulisi aina suhtautua vähäiseenkin suunnittelutehtävään suurella pieteetillä. Toivon, että valmistunut paviljonki voisi olla kaupunkilaisten mielissä myönteinen lisä Nunnalahden kauniissa kulttuuriympäristössä, Laaksonen toteaa.
Paviljonki on sijoitettu kallion pieneen painanteeseen, jota on hieman täytetty ja pengerretty. Sorapatjan päälle on valettu betonista pieni tasanne. Kalliota ei ole tarvinnut louhia. Paviljongin rakennusmateriaalina on käytetty CLT-monikerrospuulevyä. Levyt on esivalmistettu ja työstetty tehtaalla valmiiksi osiksi, jotka on sitten koottu yhteen ruuviliitoksin paikan päällä. Vesikatteena on suoraan levyn pintaan ruiskutettu polyureapinnoite. Paviljongin toteutuksesta on vastannut liikuntapaikkojen henkilöstö.
Nunnalahden uusi grillauspaikka on osa Nunnalahden uimarannan parannusta, joka valmistui pääosin kesällä 2024. Merkittävin muutos oli laiturirakenteiden korvaaminen uudella, entistä pidemmällä ja paremmalla laiturilla. Lisäksi rannan kulkureittejä, maisemointia ja vihertöitä uusittiin. Kesällä 2025 paviljongin rakentamisen lisäksi ulkosuihkun laatoitus uusittiin. Rinteeseen lähelle grillauspaikkaa on vielä tulossa uusi pöytäryhmä istuskelua ja eväiden nauttimista varten.
Nunnalahden uimarannan uudistusten tavoitteena on palvella rannan käyttäjäkunnan tarpeita entistä paremmin. Nunnalahden uimarannan yleissuunnitelma valmistui vuonna 2021. Suunnitelmaehdotuksen pohjana oli vuonna 2020 asukkaille toteutettu kysely rannan toimintojen kehittämisestä. Oleskelu-, piknik- ja grillauspaikat nousivat esiin asukkaiden toiveissa uimarannalle.
Nunnalahden uusi grillauspaikka korvaa Kailon grillauspaikan. Kailon grillauspaikka on poistunut käytöstä, ja se puretaan elokuun aikana.
Nunnalahden paviljonki on myös osa Rantaraittia, jota on viime vuosina kehitetty monissa hankkeissa. Vuoden 2024 asukasbudjetin äänestyksen myötä Rantaraitille Aurinkopolulle uudistettiin kaupungin historiasta kertovia opastauluja kesällä 2025 sekä tuotiin uusia levähdyspaikkoja vuonna 2024. Viime kesänä valmistui myös Muumien mietelausepolku, jossa voi eläytyä muumitarinoiden maailmaan.
Max Holmbergliikunta-alueiden työnjohtajaPuh:044 733 4761max.holmberg@naantali.fi
