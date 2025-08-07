Hellejakso päättyi, mutta lämmin sää jatkuu sateiden säestämänä

Ilmatieteen laitoksen 7. elokuuta tekemän ennusteen mukaan Suomi kuuluu viikonloppuna ja ensi viikon alussa Atlantilta ulottuvan matalapaineen vaikutukseen. Ilmavirtaus käy etelän ja lounaan väliltä, ja sen mukana saapuu meille kuurosadealueita.

"Loppukesäiseen tapaan sade- ja ukkoskuurot painottuvat öisin lämpimän Itämeren vaikutuksesta meri- ja rannikkoalueille, kun taas päivisin auringon lämmitys voimistaa sadekuuroja sisämaassa", sanoo Ilmatieteen laitoksen ylimeteorologi Henri Nyman.

Sademäärät voivat kuurosateissa nousta varsin suuriksi, mistä saatiin esimerkki viime yönä, kun Helsingin Kumpulassa satoi peräti 37 millimetriä noin kahdessa tunnissa.

Lämpötilat nousevat yleisesti yli kahdenkymmenen

Kuurosateista huolimatta myös aurinko paistaa monin paikoin ja lämpötilat nousevat päivisin yleisesti 20 asteen yläpuolelle, ylimmillään 22–23 asteeseen. Yön alimmat lämpötilat ovat 10–15 astetta; ensi yö on pohjoisessa paikoin viileämpi. Ennustetut lämpötilat ovat vuodenaikaan nähden varsin tyypillisiä.

Eilen oli ensimmäinen päivä heinäkuun 11. päivän jälkeen, kun missään päin Suomea ei ylitetty hellerajaa eli 25 astetta. Pisin helleputki oli Ylitornio Meltosjärven havaintoasemalla, jossa hellettä mitattiin koko putken ajan eli 26 päivää peräkkäin. Pisin helleputki yksittäisellä havaintoasemalla Suomessa on kesä-heinäkuulta 2021, kun Kouvola Anjalan havaintoasemalla mitattiin hellettä 31 päivää putkeen.

Säätyypissä ei näytä tapahtuvan suurta muutosta vielä ensi viikon alkupuolella, mutta ensi viikon loppupuolella on viitteitä korkeapainevoittoisemmasta ja aavistuksen lämpimämmästä säästä ainakin maan eteläosassa.