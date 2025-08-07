Hellejakso päättyi, mutta lämmin sää jatkuu sateiden säestämänä
Heinäkuussa alkanut pitkä helleputki on ohi, mutta kesäisen lämmin sää jatkuu. Sade- ja ukkoskuuroja esiintyy edelleen päivittäin.
Ilmatieteen laitoksen 7. elokuuta tekemän ennusteen mukaan Suomi kuuluu viikonloppuna ja ensi viikon alussa Atlantilta ulottuvan matalapaineen vaikutukseen. Ilmavirtaus käy etelän ja lounaan väliltä, ja sen mukana saapuu meille kuurosadealueita.
"Loppukesäiseen tapaan sade- ja ukkoskuurot painottuvat öisin lämpimän Itämeren vaikutuksesta meri- ja rannikkoalueille, kun taas päivisin auringon lämmitys voimistaa sadekuuroja sisämaassa", sanoo Ilmatieteen laitoksen ylimeteorologi Henri Nyman.
Sademäärät voivat kuurosateissa nousta varsin suuriksi, mistä saatiin esimerkki viime yönä, kun Helsingin Kumpulassa satoi peräti 37 millimetriä noin kahdessa tunnissa.
Lämpötilat nousevat yleisesti yli kahdenkymmenen
Kuurosateista huolimatta myös aurinko paistaa monin paikoin ja lämpötilat nousevat päivisin yleisesti 20 asteen yläpuolelle, ylimmillään 22–23 asteeseen. Yön alimmat lämpötilat ovat 10–15 astetta; ensi yö on pohjoisessa paikoin viileämpi. Ennustetut lämpötilat ovat vuodenaikaan nähden varsin tyypillisiä.
Eilen oli ensimmäinen päivä heinäkuun 11. päivän jälkeen, kun missään päin Suomea ei ylitetty hellerajaa eli 25 astetta. Pisin helleputki oli Ylitornio Meltosjärven havaintoasemalla, jossa hellettä mitattiin koko putken ajan eli 26 päivää peräkkäin. Pisin helleputki yksittäisellä havaintoasemalla Suomessa on kesä-heinäkuulta 2021, kun Kouvola Anjalan havaintoasemalla mitattiin hellettä 31 päivää putkeen.
Säätyypissä ei näytä tapahtuvan suurta muutosta vielä ensi viikon alkupuolella, mutta ensi viikon loppupuolella on viitteitä korkeapainevoittoisemmasta ja aavistuksen lämpimämmästä säästä ainakin maan eteläosassa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi, puh. 029 539 1000 (vaihde).
Voit ottaa yhteyttä myös Ilmatieteen laitoksen viestintään: ilmatieteenlaitos.fi/medialle
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Ilmatieteen laitos havainnoi ja tutkii ilmakehää, lähiavaruutta ja meriä. Lisäksi se tuottaa palveluita säästä, merestä, ilmastosta, ilmanlaadusta ja lähiavaruudesta yleisen turvallisuuden, elinkeinoelämän ja kansalaisten tarpeisiin. Osoitteessa ilmatieteenlaitos.fi voit tutustua meihin paremmin.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Ilmatieteen laitos
Heinäkuu oli maailmanlaajuisesti mittaushistorian kolmanneksi lämpimin7.8.2025 05:00:00 EEST | Tiedote
Copernicus-ilmastopalvelun mukaan heinäkuu 2025 oli maailmanlaajuisesti mittaushistorian kolmanneksi lämpimin. Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa koettiin heinäkuussa poikkeuksellisen korkeita lämpötiloja aiheuttanut helleaalto.
Alkuviikko on vielä kesäisen lämmin, sen jälkeen sää viilenee4.8.2025 15:33:02 EEST | Tiedote
Viikko alkaa epävakaisessa ja ukkosherkässä säässä. Tänään voimakkain salamointi osuu maan länsiosaan, tiistaina rankkasateiden ja ukkoskuurojen jono pyyhkäisee Suomen keskiosien yli.
Keskimääräinen kesäsää palaa – ensi viikolla Etelä-Skandinaviaan saapuva matalapaine vaikuttaa mahdollisesti Suomenkin säähän1.8.2025 15:39:28 EEST | Tiedote
Kolmenkymmenen asteen ylitykset ovat jäämässä taakse viimeistään lauantain jälkeen, kun Suomeen kiertyy etelän kautta hieman viileämpää ilmamassaa. Säätyyppi on muuttumassa yhä epävakaisempaan ja hieman viileämpään suuntaan.
Heinäkuu alkoi tavanomaista viileämpänä, mutta päättyi erittäin tukalaan helleputkeen1.8.2025 12:11:03 EEST | Tiedote
Ennätyksellinen yli 30 asteen helleputki päätti heinäkuun, joka oli paikoin poikkeuksellisen lämmin.
Voimakkaita ukkosia lähipäivinä – ennätyksellinen helleputki jatkuu30.7.2025 15:15:24 EEST | Tiedote
Yli 30 astetta on mitattu nyt jossakin päin Suomea jo yhdeksänätoista päivänä peräkkäin, ja lämpötilat pysyvät hyvin korkeina vielä lähipäivinä. Olosuhteet ovat myös otolliset ukkosten kehittymiselle suuressa osassa maata.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme