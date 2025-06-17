Laura Meriluoto: Hallitus ajaa alas kansalaisyhteiskuntaa – lisäleikkaukset järjestöiltä on pysäytettävä
Vasemmistoliiton kansanedustaja Laura Meriluoto vaatii hallitusta luopumaan suunnittelemistaan uusista leikkauksista sosiaali- ja terveysjärjestöjen valtionavustuksiin. Valtiovarainministeriön tuore budjettiesitys sisältää 100 miljoonan euron lisäleikkaukset järjestöiltä.
Toteutuessaan leikkaus nostaisi tämän hallituskauden järjestöleikkausten yhteissumman yli 60 prosenttiin, mikä uhkaa tehdä lopun koko järjestökentästä.
– Valtiontalouden tasapainottaminen ei voi tapahtua kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien kustannuksella. Nyt suunnitteilla olevat leikkaukset osuvat suoraan niihin ihmisiin, jotka ovat jo valmiiksi vaikeuksissa. Tämä on totaalisen vastuutonta, Meriluoto sanoo.
Sosiaali- ja terveysalan järjestöt tarjoavat elintärkeitä palveluita muun muassa nuorille, vanhuksille, vammaisille, mielenterveysongelmista kärsiville ja yksinäisille. Ne paikkaavat julkisten palvelujen puutteita ja tavoittavat ihmisiä, jotka muuten jäisivät ilman apua.
– Järjestöt tekevät arkista, korvaamatonta työtä, joka usein estää suurempien ongelmien kasaantumisen. Niiden alasajo olisi lyhytnäköinen virhe, jonka seuraukset maksavat yhteiskunnalle moninkertaisesti, Meriluoto sanoo.
Lisäleikkaukset uhkaavat pahentaa sote-palveluiden kriisiä. Samanaikaisesti hallitus on päättänyt miljardiluokan veronkevennyksistä suurituloisille ja yrityksille.
Hallitus kokoontuu budjettiriiheensä syyskuun alussa. Meriluodon mielestä riihessä tulee olla pöydällä keväällä sovitun veroalepaketin peruminen.
– Veroalen peruminen olisi paljon oikeudenmukaisempi ja tehokkaampi tapa sopeuttaa taloutta. Sen sijaan hallitus on valinnut linjan, jossa säästöt haetaan heikoimmilta ja veronkevennykset suunnataan rikkaimmille, Meriluoto sanoo.
Yhteyshenkilöt
Laura MeriluotokansanedustajaPuh:044 266 6120laura.meriluoto@eduskunta.fi
