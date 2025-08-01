KUTSU: Suomi-Ruotsi maaottelu - 100 vuoden tähtihetket -kirjan julkistustilaisuus 19.8.2025 KLO 16.00, Urheilumuseossa Olympiastadionilla. Paikan päällä maaotteluissa kunnostautuneita urheilijoita!
Suomen ja Ruotsin välinen yleisurheilumaaottelu järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 1925. Rakkaiden vihollisten kohtaaminen on herättänyt sadan vuoden ajan intohimoja Pohjanlahden molemmin puolin.
Juhlavuoden kunniaksi ilmestyy 100 vuoden tähtihetket -kirja.
Vuosikymmenien ajan maaottelu oli veristä taistelua voitosta: Suomessa koettiin tärkeäksi ”isoveljen” kukistaminen, eikä Ruotsi halunnut hävitä ”Finnkampenissa” entiselle alusmaalleen.
Maaotteluhistoriaa ovat värittäneet kiihkeät kamppailut radalla ja kenttälajeissa. Protesteilta ei ole vältytty, ja joskus juoksukilpailu on muuttunut painiksi. Kirjassa käydään läpi Ruotsi-ottelun upeimmat hetket ja huikeimmat yllätykset.
Urheilijoista mukana ovat eri vuosikymmenien suomalaiset supertähdet, kuten Lasse Virén, Arto Bryggare ja Wilma Murto. Lisäksi esitellään nimenomaan maaottelussa kunnostautuneita sankareita, joista legendaarisin on ”Ruotsin-tappajana” tunnettu Voitto Hellsten.
Kirjoittajista Juha Kanerva on palkittu urheilutoimittaja ja tietokirjailija. Teijo Piilonen on työskennellyt pitkään urheilutoimittajana ja laatinut Suomalaisen seiväshypyn tarinat -teoksen.
Kirja on ilmestynyt elokuussa.
Kirjan kustantaja on Readme.fi.
Aika: Tiistai 19.8.2025, Klo 16.00.
Paikka: Olympiastadion, Paavo Nurmen tie 1, 00250, Helsinki
Ilmoittaudu heti, mutta viimeistään 14.8.2025 jussi.kiilamo@readme.fi
Haastattelu- ja arvostelukappalepyynnöt: jussi.kiilamo@readme.fi
Linkit
Tietoa julkaisijasta
Readme.fi
Lönnrotinkatu 18 A
00120 Helsinki
010 5060 400
