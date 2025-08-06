Toppari Mihailo Bogićević sopimukseen HJK:n kanssa

HJK vahvistuu serbialaistoppari Mihailo Bogićevićillä. Bogićević siirtyy HJK:hon Serbian pääsarjajoukkue FK Spartak Suboticasta.

Bogićevićin sopimus ulottuu kauden 2026 loppuun asti ja sisältää option kaudesta 2027. HJK maksaa pelaajasta siirtokorvauksen.

– HJK:hon siirtyminen on isoin hetki urallani tähän mennessä. Tuntuu todella hyvältä olla täällä, enkä malta odottaa, että pääsen pelaamaan joukkueen kanssa, Bogićević sanoo.

Sveitsin Lausannessa syntynyt 27-vuotias Bogićević tuo Klubin joukkueeseen lisää fyysisyyttä. Yli 190-senttinen topparijärkäle on pelannut yli 100 ottelua Serbian Superliigassa, ja viime kaudella hän oli Spartakissa isossa roolissa pelaten 35 ottelua 37:stä.

– Luen peliä hyvin ja olen vahva pääpelaaja. Autan joukkuekavereita ohjaamalla heitä, ja pyrin edistämään pallon kanssa peliä syötöilläni, Bogićević kertoo vahvuuksistaan.

HJK:n urheilujohtaja Petri Vuorinen sanoo, että Bogićević tuo vahvuutta erikoistilanteisiin sekä hyökätessä että puolustaessa.

– Meillä on ollut tarve vahvistaa toppariosastoa, ja halusimme ennen kaikkea fyysisesti vahvan ja isokokoisen pelaajan. Mihailo tulee sarjasta, jossa pelataan fyysistä jalkapalloa, ja hän on meille vahvistus etenkin erikoistilannepelaamisessa, Vuorinen sanoo.

Bogićević siirtyi synnyinmaastaan Sveitsistä Serbian kentille kesällä 2019 ensin toiseksi korkeimman sarjatason FK Loznicaan. Hyvin sujunut stintti poiki hänelle siirron pääsarjan Spartakiin, ja edusti joukkuetta kaudesta 2021–2022 lähtien.

HJK:ssa Bogićevićilla on selkeä tavoite: hän haluaa auttaa HJK:ta voittamaan mestaruuden.

– HJK on isoin seura Suomessa ja iso seura Euroopassa. Haluan voittaa liigamestaruuden ja Suomen Cupin, ja sen myötä pelata myös europelejä ensi kaudella, hän toteaa.