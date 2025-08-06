Toppari Mihailo Bogićević sopimukseen HJK:n kanssa
Serbialaistoppari Mihailo Bogićević siirtyy HJK:hon FK Spartak Suboticasta ensi kauden loppuun ulottuvalla sopimuksella.
HJK vahvistuu serbialaistoppari Mihailo Bogićevićillä. Bogićević siirtyy HJK:hon Serbian pääsarjajoukkue FK Spartak Suboticasta.
Bogićevićin sopimus ulottuu kauden 2026 loppuun asti ja sisältää option kaudesta 2027. HJK maksaa pelaajasta siirtokorvauksen.
– HJK:hon siirtyminen on isoin hetki urallani tähän mennessä. Tuntuu todella hyvältä olla täällä, enkä malta odottaa, että pääsen pelaamaan joukkueen kanssa, Bogićević sanoo.
Sveitsin Lausannessa syntynyt 27-vuotias Bogićević tuo Klubin joukkueeseen lisää fyysisyyttä. Yli 190-senttinen topparijärkäle on pelannut yli 100 ottelua Serbian Superliigassa, ja viime kaudella hän oli Spartakissa isossa roolissa pelaten 35 ottelua 37:stä.
– Luen peliä hyvin ja olen vahva pääpelaaja. Autan joukkuekavereita ohjaamalla heitä, ja pyrin edistämään pallon kanssa peliä syötöilläni, Bogićević kertoo vahvuuksistaan.
HJK:n urheilujohtaja Petri Vuorinen sanoo, että Bogićević tuo vahvuutta erikoistilanteisiin sekä hyökätessä että puolustaessa.
– Meillä on ollut tarve vahvistaa toppariosastoa, ja halusimme ennen kaikkea fyysisesti vahvan ja isokokoisen pelaajan. Mihailo tulee sarjasta, jossa pelataan fyysistä jalkapalloa, ja hän on meille vahvistus etenkin erikoistilannepelaamisessa, Vuorinen sanoo.
Bogićević siirtyi synnyinmaastaan Sveitsistä Serbian kentille kesällä 2019 ensin toiseksi korkeimman sarjatason FK Loznicaan. Hyvin sujunut stintti poiki hänelle siirron pääsarjan Spartakiin, ja edusti joukkuetta kaudesta 2021–2022 lähtien.
HJK:ssa Bogićevićilla on selkeä tavoite: hän haluaa auttaa HJK:ta voittamaan mestaruuden.
– HJK on isoin seura Suomessa ja iso seura Euroopassa. Haluan voittaa liigamestaruuden ja Suomen Cupin, ja sen myötä pelata myös europelejä ensi kaudella, hän toteaa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Juho HirvonenViestintäjohtaja, HJK OyPuh:+358 403558967juho.hirvonen@hjk.fi
Kuvat
Linkit
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta HJK Oy
Nora Heroum sopimukseen Klubin kanssa6.8.2025 17:00:00 EEST | Tiedote
HJK on solminut Nora Heroumin kanssa pelaajasopimuksen, joka kattaa kaudet 2025 ja 2026.
Vicente Besuijen vahvistamaan Klubia23.7.2025 14:00:00 EEST | Tiedote
Loppukauden lainasopimus sisältää osto-option.
HJK:n Rinnetmäki SuomiAreenassa: Urheiluseuroille tukea yhteiskunnallisen vaikuttavuuden perusteella27.6.2025 16:57:22 EEST | Tiedote
HJK ry:n toiminnanjohtaja Veli-Matti Rinnetmäki toivoo, että urheiluseurat voisivat saada seuratoiminnan perustuen lisäksi vaikuttavuudesta tietyn siivun sen perusteella, kuinka heidän toimintansa on auttanut syrjäytymisuhan alla olevia lapsia ja nuoria.
HJK järjestää Mestarien liigan miniturnauksen Töölössä!24.6.2025 18:42:00 EEST | Tiedote
Klubi emännöi europelejä Bolt Arenalla 27. ja 30.8. pelattavissa Mestarien liigan toisen kierroksen otteluissa.
Kiitos, Toke! – HJK:n valmennukseen muutos4.5.2025 10:03:17 EEST | Tiedote
Toni Korkeakunnas on siirretty sivuun HJK:n päävalmentajan paikalta. Miika Nuutisesta väliaikainen päävalmentaja. HJK:n urheilujohtaja Petri Vuorinen sekä väliaikainen päävalmentaja Miika Nuutinen ovat median haastateltavissa maanantaina 5.5. klo 10.00 Bolt Arenalla. Ilmoittautumiset osoitteeseen juho.hirvonen@hjk.fi tai puhelimitse 040 355 8967.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme