Kai Meriluoto siirtyy Allsvenskaniin IFK Värnamoon
Kai Meriluodon, 22, ura jatkuu Ruotsin Allsvenskanissa IFK Värnamon joukkueessa. Meriluoto siirtyy Itämeren toiselle puolelle siirtokorvausta vastaan.
– Mahdollisuus jatkaa uraa ulkomailla oli tässä kohtaa sellainen, josta en voinut kieltäytyä, ja halusin tarttua siihen nyt. Olen erittäin kiitollinen ajastani Klubissa ja toivon koko joukkueelle kaikkea hyvää syksyn mestaruustaistoon, Meriluoto sanoo.
Kirkkonummella Kyrkslätt IF:ssä jalkapallon parissa aloittanut hyökkääjä saapui HJK:n junioreihin 12-vuotiaana. Hän kävi Klubin junioriputken läpi HJK Klubi 04:ään asti, kunnes hän sai debyyttinsä Veikkausliigassa HJK:n paidassa kaudella 2020.
Kauden 2022 hän vietti lainalla Ilveksessä ja teki 10 maalia Veikkausliigassa. HJK:hon palattuaan hän sai ensimmäisen kutsunsa Huuhkajiin, ja hän teki A-maajoukkuedebyyttinsä Ruotsia vastaan tammikuussa 2023.
Kaudet 2024–2025 Meriluoto pelasi lainajaksoilla puolalaisessa Stal Mielecissä ja slovenialaisessa Mariborissa. Hän teki heinäkuussa terävän paluun HJK:hon, kun hän onnistui heti maalinteossa AC Oulua ja Gnistania vastaan ensimmäisissä Veikkausliiga-otteluissaan. Välissä hän teki maalin myös Arda FC:tä vastaan Konferenssiliigan karsinnoissa.
– Olen kasvanut vuosien aikana todella paljon pelaajana ja ihmisenä täällä, ja haluan kiittää kaikkia pelikavereita, valmennusryhmää ja kannattajia yhteisistä hetkistä, Meriluoto kiittää.
Klubissa vietetyn kesän jälkeen Meriluoto suuntaa jälleen ulkomaan kentille. Siirto tarkoittaa, että hyökkäysosastolle avautuu paikka, joka aiotaan täyttää kesän siirtoikkunassa.
– Haluamme Klubissa auttaa nuoria pelaajia urallaan eteenpäin. Kaitsun osalta olemme tietysti iloisia, että hänelle avautui mahdollisuus lähteä ulkomaille tekemään uraansa. Kaitsu on ollut vahvassa vireessä palattuaan lainalta, joten siinä mielessä tämä on tietysti haaste. Olemme kyllä tähän varautuneet, urheilujohtaja Petri Vuorinen kommentoi.
Kiitos, Kaitsu, ja onnea tuleviin haasteisiin!
