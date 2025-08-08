Hyvinvointisuunnitelma tehdään yhdessä – kerro, mitä sinä ajattelet
”Olen nähnyt huumeiden käyttöä lähiympäristössäni.” ”Käyn ulkona päivittäin.” Oletko samaa vai eri mieltä? Näistä ja muista terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä teemoista hyvinvointialue haluaa kuulla asukkaiden näkemyksiä.
Hyvinvointialue laatii hyvinvointisuunnitelman yhdessä kuntien ja järjestöjen kanssa ja myös asukkaita kuullaan suunnitelman valmistelussa. 11.8 avataan kysely, jossa asukkaat voivat nimettömästi ottaa kantaa kyselyn väittämiin.
– Hyvinvointialueen eri ikäisten palveluista saatavien tietojen ja erilaisten seurantamateriaalien perusteella tiedetään, että esimerkiksi yksinäisyys ja psyykkinen hyvinvointi, liikunnan puute, asukkaiden taloudellinen tilanne, väkivallan kohtaaminen sekä huumeet ovat teemoja, jotka hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökulmasta vaativat meillä erityistä huomiota, kertoo sektorijohtaja Erkki Penttinen.
Tilastotieto ei kuitenkaan kerro sitä, miten asukkaat itse kokevat tilanteensa. Kyselyssä esitetään väittämiä ja vastaajat voivat olla samaa mieltä, eri mieltä tai jättää neutraalin vastauksen, mikäli asia ei koske häntä. Samalla vastaajat voivat jättää omia vastaväittämiään alustalle muiden nähtäväksi ja äänestettäväksi.
Kysely toteutetaan Polis-osallistumisalustalla. Hyvinvointialue moderoi väittämiä, kokoaa ja analysoi vastaukset.
– Kyselyn avulla näemme esimerkiksi millaisia vastaajaryhmiä muodostuu vastausten perusteella. Tulokset antavat suuntaviivoja sille, millaisia hyvinvointia ja terveyttä edistäviä toimenpiteitä tulisi suunnitella ja toteuttaa.
Osallistumisalusta on yksi keino tukea demokratian toteutumista hyvinvointialueella ja kerätä taustatietoa aluevaaleissa valituille päättäjille.
– Meillä on vaikuttamistoimielimet, järjestämme erilaisia tilaisuuksiakin, mutta niihin eivät kaikki voi ja haluakaan osallistua. Tällaisen alustan kautta entistä useampi voi osallistua ja vaikuttaa vaikka sieltä omalta kotisohvalta.
Vastaukset kootaan heti vastausajan päätyttyä ja ne esitellään myös aluevaltuustolle syyskuun strategiatyöpajassa.
Näin sinä voit vaikuttaa
1. Kysely avataan maanantaina 11.8. klo 9. Klikkaa tästä osallistumisalustalle.
2. Kerro mielipiteesi väittämiin ja lisää halutessasi väittämiä.
3. Kyselyn ensimmäinen vaihe päättyy sunnuntaina 17.8. klo 18. Tämän jälkeen ei voi enää lisätä uusia väittämiä.
4. Maanantaista 18.8. alkaen voit käydä äänestämässä väittämiä.
5. Äänestäminen päättyy 25.8. klo 16.
Polis on DigiFinland Oy:n ja Sitran tuottama osallistumisalusta. Sitra rahoittaa Pohjanmaan hyvinvointialueen hanketta, jossa asukasosallisuutta kehitetään Polis-alustan käytön avulla.
Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen lakisääteinen tehtävä
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä velvoittaa hyvinvointialueen edistävän asukkaidensa hyvinvointia ja terveyttä. Hyvinvointialueella on ensisijainen vastuu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä siltä osin kuin tämä tehtävä kytkeytyy hyvinvointialueen muihin lakisääteisiin tehtäviin.
Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma on kuvaus hyvinvointialueen väestön hyvinvoinnista, terveydestä ja niihin vaikuttavista tekijöistä sekä toteutetuista toimenpiteistä. Suunnitelmaosassa esitetään tavoitteet ja monialaisia toimenpiteitä hyvinvoinnin edistämiseksi. Alueellinen kertomus laaditaan yhteistyössä alueen kuntien kanssa.
Lähde: THL
Yhteyshenkilöt
Erkki PenttinenSektorijohtaja (kumppanuusavustukset)Puh:040 359 2922erkki.penttinen@ovph.fi
