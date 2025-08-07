SDP:n Timo Suhonen: ”Hallitus ajaa ihmisiä toimeentulotuelle, jota se sitten leikkaa”

Hallituksen antaa syksyllä eduskunnalle esityksen, jossa toimeentulotukea leikataan. Leikkaus vaikeuttaa entisestään toimentulotuen saajien arjessa selviytymistä.

- Esitys toteutetaan tilanteessa, jossa kuntoutus- ja työllisyyspalveluita supistetaan ja työttömyysturvaa on leikattu ankarasti. Yhtälö on täysin kestämätön, koska toimeentulotuen varassa olevien joukko on kirjava ja usein joukossa on kaikista eniten tuen tarpeessa olevia työttömiä, Timo Suhonen muistuttaa.

Syksyllä eduskuntaan tuleva toimeentulotukileikkaus on Suhosen mukaan kohtuuton.

- Ensin hallitus ajaa ihmisiä köyhyyteen ja toimeentulotuelle, jota se sitten leikkaa. On periaatteessa toki hyvä asia, että ihmiset hakevat heille kuuluvaa ensisijaista etuutta toimeentulotuen sijaan. Ilman riittävää tukea tai palvelua käy kuitenkin todennäköisesti niin, että tuen alennukset kohdistunevat haavoittuvimmassa asemassa oleviin tuensaajiin. Myös 150 euron suojaosan poistaminen sekä muut kiristykset kurjistavat ihmisten arkea, Suhonen muistuttaa.

- Tämä hallitus on epäonnistunut talouden ja työllisyyden hoidossa, ja Suomen työttömyys on Euroopan toiseksi korkein. Hallituksen toimien seurauksena syntyy jo nyt surullisia ihmiskohtaloita, mutta Purran esittämät uudet lisäleikkaukset kuntien valtionosuuksiin ja sote-järjestöihin vaikeuttaisivat monien tilannetta entisestään. Purran politiikka on tuhoisaa ja välinpitämätöntä. Hallituksen tulee arvioida nämä heikennykset uudestaan.