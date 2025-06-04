Leikkaukset sote-järjestöiltä ovat ihmisten heitteillejättöä – hinta maksetaan tulevaisuudessa

Sote-järjestöt eivät ole irrallisia toimijoita valtion järjestelmän ulkopuolella. Ne ovat sen ytimessä – siellä, missä vaikeissa elämäntilanteissa olevat ihmiset kohdataan aidosti ja arjessa.

- On hyvä ymmärtää, että avustuksilla ei avusteta järjestöjä vaan tuotetaan järjestöjen kautta erittäin kustannustehokkaita matalan kynnyksen palveluita niitä kipeästi tarvitseville ihmisille. Järjestöt toimivat siellä, minne julkinen järjestelmä ei ulotu, ja tukevat juuri niitä, jotka muuten jäävät yksin: kriisissä olevia, syrjäytettyjä, vanhuksia, nuoria, vammaisia, mielenterveysongelmista kärsiviä, korostaa Setlementtiliiton toimitusjohtaja Juha-Erkki Mäntyniemi.

- Kun näiltä järjestöiltä viedään resurssit, se on suora leikkaus sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Se on valinta siirtää ongelmat huomiseen – suurempina ja kalliimpina, Mäntyniemi toteaa.

Julkiset palvelut ovat jo nyt äärirajoilla, ja hallitus sysää yhä enemmän vastuuta järjestöille, vaikka samanaikaisesti vie niiltä toimintakyvyn.

- Tämä on kestämätöntä politiikkaa. On lyhytnäköistä säästää järjestöiltä euroja nyt, kun seurauksena on huomattavasti suuremmat kustannukset myöhemmin: lisääntyvää pahoinvointia, huumeongelmia, väkivaltaa, mielenterveysongelmia, syrjäytymistä ja inhimillistä kärsimystä, Mäntyniemi toteaa.

Setlementtiliike tietää yli 100 vuoden kokemuksella, että ennaltaehkäisevä ja korjaava työ sekä yhteisöllinen tuki ovat tehokkain tapa vahvistaa ihmisten hyvinvointia ja toimintakykyä. Leikkausten myötä ammattilaisten tuki katoaa, vertaisryhmät hajoavat ja kohtaamispaikat sulkeutuvat. Silloin ihminen jää yksin. Ja kun ihminen jää yksin, hänen ongelmansa ei katoa – se syvenee.

- Jos ja kun meidän on tasapainotettava taloutta, siinä on kyettävä tekemään oikeudenmukaisia valintoja, Mäntyniemi painottaa.

Veronkevennykset suurituloisille eivät ole perusteltavissa aikana, jolloin yhteiskunnan heikoimpia vaaditaan kantamaan säästöjen taakka. Veropohjan vahvistaminen ja ostovoiman säilyttäminen myös yhteiskunnan heikompien osalta – ei palvelujen purkaminen – on kaikkien kannalta reilu tie kestävään talouteen.

- Nyt tarvitaan päätöksentekoa, joka on kestävää, ennakoivaa ja perustuu myös inhimillisyyteen. Politiikan tehtävänä on rakentaa tulevaisuutta, Mäntyniemi kiteyttää.