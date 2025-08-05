Schneider Electricin UPS-laitteet datakeskuksille tasaavat tekoälylaskennan aiheuttamaa kuormaa
- Tekoälylaskenta aiheuttaa datakeskuksissa voimakkaita, lyhytaikaisia ja toistuvia kuormitushuippuja, jotka rasittavat laitteistoa. UPS-laitteilla on olennainen rooli kuormitusvaihteluiden tasaamisessa.
- Schneider Electricin Galaxy V -sarjan UPS-laitteille tehdyt testit osoittivat muun muassa, että UPS:n akkutyyppi vaikuttaa merkittävästi tekoälylaskennan kuormituksen sietokykyyn.
Tekoälylaskentaa suorittavissa datakeskuksissa käytettäviltä UPS-laitteilta vaaditaan hyvää kuormitushuippujen kestokykyä, sillä laskennasta aiheutuu jopa vain millisekunnin pituisia toistuvia kulutuspiikkejä.
Kun tekoälyn koulutusalgoritmeja suoritetaan synkronoidusti datakeskuksen grafiikkaprosessoreissa, syntyy voimakkaasti vaihteleva kuormitusprofiili. Siksi AI-laskentaa suorittavissa datakeskuksissa on oltava vikasietoinen, älykäs ja skaalautuva virransyöttöinfrastruktuuri, jossa hyödynnetään 3-vaiheisia keskeytymättömiä virransyöttölaitteita (UPS).
– UPS-laitteet ottavat ensimmäisenä vastaan äkillisistä virtapiikeistä aiheutuvan kuormituksen ja tasaavat sitä. Jos laitteita ei ole suunniteltu käsittelemään toistuvia kuormituksen vaihteluita, sähköjärjestelmä ei välttämättä ehdi reagoida muuttuvaan virrantarpeeseen, huomauttaa Schneider Electricin Solution Sales Manager Anssi Litmanen.
Kuormitustestit paljastivat akkutyypin merkityksen
Kaikki UPS-tyypit eivät kestä datakeskuksissa suoritettavan tekoälylaskennan kuormitusta. Schneider Electric selvitti Galaxy V -sarjansa UPS-laitteiden sietokykyä erittäin suurilta hyperscale-datakeskusasiakkailta saatujen kuormitusprofiilien avulla.
Testit suoritettiin 40 °C:n lämpötilassa, jossa UPS-laitteet kestivät helposti 1–100 prosentin kuormituksen. Galaxy VXL-, Galaxy VX- ja Galaxy VL -yksiköt kestivät myös 125 prosentin ylikuormituksen jopa kymmenen minuutin ajan ja 150 prosentin ylikuormituksen yhden minuutin ajan.
Testeissä selvisi, että litiumioniakut sietivät tekoälyn käytön aiheuttamaa vaihtelevaa kuormitusta paremmin kuin suljetut lyijyhappoakut (VRLA). Erityisesti yli 110 prosentin kuormitustasoilla VRLA-akut eivät kestä hyvin korkeataajuisen kuormituksen muutoksia. Ero on ratkaiseva tekoälylaskentaan keskittyneissä datakeskuksissa.
– Galaxy V -sarjamme on erityisesti suunniteltu kestämään tekoälyn aiheuttamaa vaativaa kuormitusta. Testit osoittivat, että sarjan UPS-laitteet kestivät vaihtelut kiitettävästi ilman suorituskykyongelmia. Sarjan laitteissa on lisäksi edistyksellinen patentoitu eConversion-tila, jota asiakkaat voivat hyödyntää parantamaan oman datakeskuksen energiatehokkuutta, Litmanen kertoo.
Skaalautuvuutta ja redundanssia
Tekoälylaskenta asettaa uudenlaisia vaatimuksia datakeskusten vikasietoisuudelle ja skaalautuvuudelle. Modulaaristen ratkaisujen ansiosta datakeskuksiin ei tarvitse rakentaa täyttä kapasiteettia alusta alkaen.
– Galaxy VXL:n kaltaisissa ratkaisuissa hyödynnetään modulaarista, skaalautuvaa arkkitehtuuria, jonka ansiosta tehomoduuleja voi lisätä tarpeen mukaan. Moduulien vaihtaminen on turvallisempaa ja helpompaa Schneiderin Live Swap -ominaisuuden ansiosta, sillä sen avulla teknikot voivat poistaa ja lisätä moduuleja sammuttamatta UPS-yksikköä, Litmanen vinkkaa.
Tulevien laajennusten varalta myös datakeskusten virransuojausjärjestelmien vikasietoisuus ja skaalautuvuus on varmistettava ennalta. Galaxy VXL -sarjan UPS-laitteet tarjoavat konfiguraatioon rinnakkaisia vaihtoehtoja (N+0, N+1, 2N), jotka parantavat redundanssia ja luotettavuutta, suojaavat verkkoa tekoälyn työkuormien kuormituksen vaihteluilta ja laitteita verkon häiriöiltä ja sähkökatkoilta.
– Oikeilla ratkaisuilla voidaan tukea tekoälyklustereiden rakentamista ja vähentää tekoälylaskennasta aiheutuvien virransyötön häiriöiden riskiä. Sisäänrakennettu modulaarisuus ja redundanssi varmistavat datakeskusten vikasietoisuuden, skaalautuvuuden ja varman toiminnan tulevaisuudessakin, Litmanen summaa.
Lisätietoja:
Solution Sales Manager – UPS Systems, Anssi Litmanen, Secure Power, Schneider Electric
anssi.litmanen@se.com, +358 44 374 3410
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Susanna NiemeläBrand, PR and Communication ManagerSchneider Electric FinlandPuh:+358503545666susanna.niemela@se.com
Kuvat
Tietoa Schneider Electricistä
Schneider luo merkitystä tarjoamalla kaikille mahdollisuuden hyödyntää energiaa ja muita resursseja parhailla mahdollisilla tavoilla. Kaikessa toiminnassamme yhdistyy edistys ja kestävä kehitys. Kutsumme tätä ajatusta teemalla Life Is On.
Globaalina teollisena teknologiajohtajana tuomme sähköistämisen, automaation ja digitalisoinnin huippuasiantuntemusta älykkääseen teollisuuteen, joustavaan infrastruktuuriin, tulevaisuuden datakeskuksiin, älykkäisiin rakennuksiin ja intuitiivisiin koteihin. Syvällisen toimialatuntemuksemme ansiosta tarjoamme integroituja, koko elinkaaren kattavia ja tekoälypohjaisia teollisia IoT -ratkaisuja, joissa yhdistyvät kytketyt tuotteet, automaatio, ohjelmistot ja palvelut. Rakennamme asiakkaillemme myös digitaalisia kaksosia kannattavan kasvun mahdollistamiseksi.
Tärkein voimavaramme ovat ihmiset: 150 000 kollegaa ja yli miljoona kumppania yli 100 maassa varmistavat läheisen yhteyden asiakkaisiimme ja sidosryhmiimme. Integroimme monimuotoisuuden ja inkluusion kaikkeen toimintaamme, ja meitä ohjaavat tavoitteemme luoda kestävää tulevaisuutta kaikille.
www.se.com/fi/fi/
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Schneider Electric
Wiser-ratkaisut uudistuvat – entistä helpompaa energian- ja turvallisuudenhallintaa kotiin5.8.2025 08:13:00 EEST | Tiedote
Schneider Electricin Wiser-älykoti saa uuden Matter-yhteensopivan keskusyksikön sekä päivitetyn Wiser Home -sovelluksen. Ne ovat saatavilla elokuun alusta lähtien. Uusia laitteita tuodaan markkinoille muun muassa vesikiertoisen lattialämmityksen ohjaukseen sekä sähköautojen lataamiseen syksyn 2025 Sähkönsäästötalkoot-kampanjan yhteydessä. Vanhoille asiakkaille toimitetaan uusi keskusyksikkö veloituksetta myöhemmin syksyllä. Schneider Electric tuo markkinoille uuden, toisen sukupolven Wiser-keskusyksikön ja päivitetyn Wiser Home -sovelluksen, jotka tekevät kodin energianhallinnasta, automaatiosta ja turvallisuudesta entistä älykkäämpää ja helpompaa. Uudistukset vastaavat kasvavaan tarpeeseen hallita kodin sähkönkulutusta, hyödyntää omaa tuotantoa ja integroida älykotilaitteita saumattomasti yhteen järjestelmään. Toisen sukupolven Wiser-keskusyksikkö toimii kodin älykkyyden ytimenä. Se mahdollistaa energiatehokkaan ja mukautuvan ohjauksen esimerkiksi vedenlämmitykselle, lattialämmityksel
Schneider Electricin ELKO One -sähkökalusteet luovat viime silauksen Oulun Asuntomessujen minitaloon28.7.2025 13:38:33 EEST | Tiedote
Oulun Asuntomessujen Villa Aurinkotuuli on moderni ja älykäs puurakenteinen minitalo, jossa luonnonvalo tulvii sisään ja lasikatetulle patiolle. Messujen pienimmälle tontille on huolellisella suunnittelulla saatu joustavasti toimiva, energia- ja huoltoystävällinen koti, jossa tilojen käyttö on maksimoitu. Talon uniikki ilme ja harmoninen sisustus viimeisteltiin Schneider Electricin uusilla ELKO One -sarjan sähkökalusteilla.
Älykäs koti on 2020-luvun standardi: Schneider Electricin Wiser-ratkaisut mukana Oulun Asuntomessuilla16.7.2025 08:00:00 EEST | Tiedote
Oulun Asuntomessuilla nähdään tänä vuonna paljon älykkäitä koteja, joissa älyratkaisut eivät näy päälle. Wiser-älykodit ja älyvalmiit Wiser Ready -kodit mahdollistavat asukkaalle joustoa kodin toimintojen ohjaamiseen. Rakennusalan ammattilaisille ne tuovat helppoutta uusien kohteiden toteutukseen. Schneider Electricin Wiser-älykotituoteperhe laajenee syksyllä 2025. Oulun Asuntomessuilla 18.7.–17.8.2025 nähdään upeiden kohteiden ja sisustusratkaisujen lisäksi koteja, jotka on suunniteltu myös talotekniikan osalta käyttäjiensä tarpeisiin. Loviisan 2023 asuntomessujen jälkeen lehtien palstoilla on nähty taajaan kertomuksia uudisrakentamisen haasteista. Tämän vuoden messut osoittavat alan ammattilaisten sopeutuneen tilanteeseen. Siitä osoituksena messuilla nähdään ennätysmäärä Wiser-älykoteja ja Wiser Ready -älykotivalmiudella varustettuja kohteita. Schneider Electricin Wiser-älykotiratkaisut perustuvat suosittuihin Exxact-sähkökalusteisiin. Kalusteet toimivat ja ne asennetaan täysin samaa
Schneider Electric muistuttaa: tekoäly turvaa kiinteistöt lomakaudellakin2.7.2025 14:33:28 EEST | Tiedote
Loma-aikoina monet kuntien, hyvinvointialueiden ja yritysten kiinteistöt hiljenevät tai tyhjenevät kokonaan. Huolella säädetty ja moderni kiinteistöautomaatiojärjestelmä mukautuu loma-aikojen aiheuttamiin käyttöasteen muutoksiin, mutta pelkkiin vakioasetuksiin turvaaminen saattaa synnyttää ongelmia. Apua tuovat kiinteistöautomaatiojärjestelmään liitettävät tekoälyratkaisut.
Asiantuntija: ”Datakeskukset toimivat kehtona suomalaiselle osaamiselle”27.6.2025 08:15:00 EEST | Tiedote
Suomeen nousee merkittävällä tahdilla uusia datakeskuksia, ja hankkeita on käynnissä useilla paikkakunnilla. Nämä investoinnit herättävät keskustelua sekä hyödyistä että haitoista. Kritiikkiä kohdistuu erityisesti siihen, että datakeskusten työllistävä vaikutus hiipuu rakennusvaiheen jälkeen. Toni Kylkisalo Schneider Electriciltä kehottaa kuitenkin kiinnittämään huomioita myös saataviin hyötyihin.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme