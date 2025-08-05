Schneider Electricin UPS-laitteet datakeskuksille tasaavat tekoälylaskennan aiheuttamaa kuormaa

Tekoälylaskenta aiheuttaa datakeskuksissa voimakkaita, lyhytaikaisia ja toistuvia kuormitushuippuja, jotka rasittavat laitteistoa. UPS-laitteilla on olennainen rooli kuormitusvaihteluiden tasaamisessa.

Schneider Electricin Galaxy V -sarjan UPS-laitteille tehdyt testit osoittivat muun muassa, että UPS:n akkutyyppi vaikuttaa merkittävästi tekoälylaskennan kuormituksen sietokykyyn.

Tekoälylaskentaa suorittavissa datakeskuksissa käytettäviltä UPS-laitteilta vaaditaan hyvää kuormitushuippujen kestokykyä, sillä laskennasta aiheutuu jopa vain millisekunnin pituisia toistuvia kulutuspiikkejä.

Kun tekoälyn koulutusalgoritmeja suoritetaan synkronoidusti datakeskuksen grafiikkaprosessoreissa, syntyy voimakkaasti vaihteleva kuormitusprofiili. Siksi AI-laskentaa suorittavissa datakeskuksissa on oltava vikasietoinen, älykäs ja skaalautuva virransyöttöinfrastruktuuri, jossa hyödynnetään 3-vaiheisia keskeytymättömiä virransyöttölaitteita (UPS).

– UPS-laitteet ottavat ensimmäisenä vastaan äkillisistä virtapiikeistä aiheutuvan kuormituksen ja tasaavat sitä. Jos laitteita ei ole suunniteltu käsittelemään toistuvia kuormituksen vaihteluita, sähköjärjestelmä ei välttämättä ehdi reagoida muuttuvaan virrantarpeeseen, huomauttaa Schneider Electricin Solution Sales Manager Anssi Litmanen.

Kuormitustestit paljastivat akkutyypin merkityksen

Kaikki UPS-tyypit eivät kestä datakeskuksissa suoritettavan tekoälylaskennan kuormitusta. Schneider Electric selvitti Galaxy V -sarjansa UPS-laitteiden sietokykyä erittäin suurilta hyperscale-datakeskusasiakkailta saatujen kuormitusprofiilien avulla.

Testit suoritettiin 40 °C:n lämpötilassa, jossa UPS-laitteet kestivät helposti 1–100 prosentin kuormituksen. Galaxy VXL-, Galaxy VX- ja Galaxy VL -yksiköt kestivät myös 125 prosentin ylikuormituksen jopa kymmenen minuutin ajan ja 150 prosentin ylikuormituksen yhden minuutin ajan.

Testeissä selvisi, että litiumioniakut sietivät tekoälyn käytön aiheuttamaa vaihtelevaa kuormitusta paremmin kuin suljetut lyijyhappoakut (VRLA). Erityisesti yli 110 prosentin kuormitustasoilla VRLA-akut eivät kestä hyvin korkeataajuisen kuormituksen muutoksia. Ero on ratkaiseva tekoälylaskentaan keskittyneissä datakeskuksissa.

– Galaxy V -sarjamme on erityisesti suunniteltu kestämään tekoälyn aiheuttamaa vaativaa kuormitusta. Testit osoittivat, että sarjan UPS-laitteet kestivät vaihtelut kiitettävästi ilman suorituskykyongelmia. Sarjan laitteissa on lisäksi edistyksellinen patentoitu eConversion-tila, jota asiakkaat voivat hyödyntää parantamaan oman datakeskuksen energiatehokkuutta, Litmanen kertoo.

Skaalautuvuutta ja redundanssia

Tekoälylaskenta asettaa uudenlaisia vaatimuksia datakeskusten vikasietoisuudelle ja skaalautuvuudelle. Modulaaristen ratkaisujen ansiosta datakeskuksiin ei tarvitse rakentaa täyttä kapasiteettia alusta alkaen.

– Galaxy VXL:n kaltaisissa ratkaisuissa hyödynnetään modulaarista, skaalautuvaa arkkitehtuuria, jonka ansiosta tehomoduuleja voi lisätä tarpeen mukaan. Moduulien vaihtaminen on turvallisempaa ja helpompaa Schneiderin Live Swap -ominaisuuden ansiosta, sillä sen avulla teknikot voivat poistaa ja lisätä moduuleja sammuttamatta UPS-yksikköä, Litmanen vinkkaa.

Tulevien laajennusten varalta myös datakeskusten virransuojausjärjestelmien vikasietoisuus ja skaalautuvuus on varmistettava ennalta. Galaxy VXL -sarjan UPS-laitteet tarjoavat konfiguraatioon rinnakkaisia vaihtoehtoja (N+0, N+1, 2N), jotka parantavat redundanssia ja luotettavuutta, suojaavat verkkoa tekoälyn työkuormien kuormituksen vaihteluilta ja laitteita verkon häiriöiltä ja sähkökatkoilta.

– Oikeilla ratkaisuilla voidaan tukea tekoälyklustereiden rakentamista ja vähentää tekoälylaskennasta aiheutuvien virransyötön häiriöiden riskiä. Sisäänrakennettu modulaarisuus ja redundanssi varmistavat datakeskusten vikasietoisuuden, skaalautuvuuden ja varman toiminnan tulevaisuudessakin, Litmanen summaa.

Lisätietoja:

Solution Sales Manager – UPS Systems, Anssi Litmanen, Secure Power, Schneider Electric

anssi.litmanen@se.com, +358 44 374 3410