Uudenmaan ELY-keskus

Kirkkonummelle valmistui uusi jalankulku- ja pyöräilytie Turuntien (Mt 110) varrelle Veikkolasta Kolmirantaan

8.8.2025 09:06:00 EEST | Uudenmaan ELY-keskus | Tiedote

Kirkkonummella Turuntielle (Mt 110) rakennettiin ajoradan viereen jalankulku- ja pyöräilytie Veikkolasta Kolmirannantielle. Väylää rakennettiin yhteensä 3,2 kilometriä, ja se sisältää sekä ajoradasta erotetun välikaistallisen osuuden että ajorataan kiinni rakennetun osuuden. Samalla uusittiin myös valaistus koko matkalle.

Alt-teksti: Asfaltilla päällystetty jalankulku- ja pyörätie kulkee metsän reunustamana ajoradan vieressä.
Uusi jalankulku- ja pyörätie kulkee ajoradan vieressä. Ville Savolainen KMS-Palvelu Oy

”Hankkeen hyödyt ovat kevyen liikenteen huomattava turvallisuuden paraneminen vilkkaasti liikennöidyllä maantiellä”, kertoo hankkeen projektipäällikkö Esa Turpeinen.

Hankkeen yhteydessä parannettiin myös linja-autopysäkkejä ja jalankulkuyhteyksiä rakentamalla saarekkeellisia suojateitä ja uudistamalla pysäkkirakenteita.

Urakoitsijana hankkeessa toimi KMS Palvelu Oy.

Yhteyshenkilöt

Projektipäällikkö Esa Turpeinen, ELY-Keskus, 029 502 9100, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

