Kirkkonummelle valmistui uusi jalankulku- ja pyöräilytie Turuntien (Mt 110) varrelle Veikkolasta Kolmirantaan
Kirkkonummella Turuntielle (Mt 110) rakennettiin ajoradan viereen jalankulku- ja pyöräilytie Veikkolasta Kolmirannantielle. Väylää rakennettiin yhteensä 3,2 kilometriä, ja se sisältää sekä ajoradasta erotetun välikaistallisen osuuden että ajorataan kiinni rakennetun osuuden. Samalla uusittiin myös valaistus koko matkalle.
”Hankkeen hyödyt ovat kevyen liikenteen huomattava turvallisuuden paraneminen vilkkaasti liikennöidyllä maantiellä”, kertoo hankkeen projektipäällikkö Esa Turpeinen.
Hankkeen yhteydessä parannettiin myös linja-autopysäkkejä ja jalankulkuyhteyksiä rakentamalla saarekkeellisia suojateitä ja uudistamalla pysäkkirakenteita.
Urakoitsijana hankkeessa toimi KMS Palvelu Oy.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Projektipäällikkö Esa Turpeinen, ELY-Keskus, 029 502 9100, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Kuvat
Tietoja julkaisijasta
ELY-keskukset ovat valtion viranomaisia, jotka edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset hoitavat elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Uudenmaan ELY-keskus
Små tidtabellsändringar i trafiken mellan Nummela och Helsingfors6.8.2025 08:46:00 EEST | Pressmeddelande
Tidtabellerna för linjerna 280, 280A och 282B har justerats. Kontrollera aktuella uppgifter före resan.
Muutoksia aikatauluissa Nummelan ja Helsingin välisessä liikenteessä6.8.2025 08:46:00 EEST | Tiedote
Linjojen 280, 280A ja 282B aikatauluihin on tehty tarkistuksia. Tarkistathan ajantasaiset tiedot ennen matkaa.
Broreparationer pågår i Borgnäs och Kervo1.8.2025 13:31:00 EEST | Pressmeddelande
Reparationsarbetet på Laukkoski bro inleds i augusti i Borgnäs och iståndsättningen av Saviontaipale överfartsbro fortsätter i Kervo. Arbetena påverkar trafikarrangemangen på båda byggplatserna.
Siltojen korjaustyöt käynnissä Pornaisissa ja Keravalla1.8.2025 13:31:00 EEST | Tiedote
Laukkosken sillan korjaustyöt alkavat elokuussa Pornaisissa, ja Saviontaipaleen ylikulkusillan kunnostus jatkuu Keravalla. Työt vaikuttavat liikennejärjestelyihin molemmilla työmailla.
Tidtabellsändringar i busstrafiken mellan Borgå och Dickursby1.8.2025 11:11:00 EEST | Pressmeddelande
Från och med höstterminens början den 7 augusti ändras bussrutten mellan Borgå och Dickursby. Ändringen påverkar eftermiddagens tidtabeller, medan morgonturerna förblir oförändrade.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme