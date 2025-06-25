Tampere-talon, Tampere Filharmonian ja muumien yhteinen 210-vuotisjuhlinta huipentuu lauantaina kaikille maksuttomassa suurjuhlassa
Lauantaina 9. elokuuta 2025 Tove Janssonin ja suomalaisten taiteen liputuspäivänä vietetään Tampere-talon toimijoiden yhteisiä 210-vuotisjuhlia riehakkaissa ja iloisissa tunnelmissa Tampere-talossa ja sen viereisessä Sorsapuistossa. Muumit täyttävät 80 vuotta, Tampere Filharmonia 95 vuotta ja Tampere-talo 35 vuotta. Tapahtumiin on vapaa pääsy.
Tampere-talossa vietetään Tove Janssonin syntymäpäivää ja muumien 80-vuotisjuhlavuotta lauantaina 9. elokuuta. Tampere on Tove Janssonin mittaamattoman arvokkaan taiteen kokoelman eli Muumimuseon kotikaupunki. Suuren syntymäpäiväjuhlan perään Tampere Filharmonia käynnistää maksuttomassa Puistokonsertissa orkesterin 95-vuotisjuhlasyksyn kapellimestari Matthew Hallsin johdolla. Konsertin solisti on sopraano Anu Komsi.
Muumi 80 – Suuri syntymäpäiväjuhla alkaa Tampere-talon edustalla olevan Muumipeikkopatsaan seppelöinnillä klo 11.45. Seppelöinnin jälkeen Tampere-talossa on luvassa klo 17 asti runsaasti monipuolista ja hauskaa ohjelmaa erityisesti lapsiperheille. Tarjolla on muun muassa animaatiomaratoni, musiikkia, tanssia, Muumi Meet & Greet sekä kakkukahvit 1 000 hengelle.
Tampere-talon tuottamaan muumitapahtumaan on vapaa pääsy. Osa tarjolla olevista aktiviteeteista, kuten Teatteri Hevosenkengän ihastuttava Näkymätön lapsi -nukketeatteriesitys, edellyttää erillisen pääsylipun ostoa. Pääsääntöisesti ohjelma on kuitenkin maksutonta, sillä Tampere-talon toimijat ovat halunneet varmistaa, että kaikilla on mahdollisuus liittyä ilonpitoon.
”Meille kaikille Tampere-talon toimijoille on tärkeää se, että kynnys on matalalla ja katto korkealla. Yhteisen merkkivuoden juhlintaa on haluttu huipentaa kaikille maksuttomaan, saavutettavaan tapahtumakokonaisuuteen, jossa juhlitaan Suomen kansallisaarretta, muumeja, ja toisaalta klassisen musiikin upeita helmiä. Juhlat jatkuvat myös ensi vuonna, kun Tampereen Ooppera täyttää 80 vuotta”, Tampere-talo-konsernin toimitusjohtaja Paulina Ahokas kertoo.
Maailman ainoa Muumimuseo on juhlapäivänä auki Tampere-talossa klo 10–17. Alle 7-vuotiaat pääsevät Muumimuseoon aina ilmaiseksi, ja juhlapäivänä myös muut kävijät pääsevät tutustumaan museoon alennettuun 4 € hintaan. Lasten opastuksia Muumitalo-näyttelyyn järjestetään klo 11, 13 ja 15. Museon Ateljeessa päästään muovailemaan minikokoisia Muumitaloja koko päivä.
Tapahtumapäivä huipentuu niin ikään koko perheelle sopivaan Tampere Filharmonian, Tampereen Energian ja Tampere-talon järjestämään maksuttomaan Puistokonserttiin. Konsertin käynnistää Tampere Filharmonian kauden 2025/26 teemasäveltäjän Sebastian Fagerlundin fanfaari Skylines. Luvassa on muumimaiseen henkeen myös Erna Tauron Höstvisa Tove Janssonin sanoihin. Musiikillisia rakkaustarinoita iltaan tuovat tunnetut ooppera- ja balettisävelmät.
Puistokonsertti kestää noin 1 h 30 minuuttia. Puistoon sopivaan tunnelmaa virittelee DJ Juissi jo klo 15 alkaen. Koska tapahtumapäivä kerää paikalle tuhansittain juhlaväkeä, paikalle kannattaa saapua hyvissä ajoin suosien kävelyä, pyöräilyä tai julkisia kulkuneuvoja.
Tampere Filharmonian merkkivuoden kunniaksi koko kaupungin orkesteri haluaa tarjota iloa ja elämyksiä musiikin ystäville, ja jakaa alkavan syksyn konsertteihin 95 vapaalippua. Ensimmäiset vapaaliput voi löytää Sorsapuistosta ja Tampere-talosta Puistokonsertin aikana.
Tampere-talon supersuosittu kesänäyttely Van Gogh Alive on lauantain tapahtumapäivänä auki pidennetysti klo 21 asti, ja klo 17–21 välillä näyttelyyn on myynnissä Happy Hour -iltalippuja hintaan 10 € (norm. 22 €). Tarjoushintaisia lippuja voi ostaa ainoastaan paikan päältä Tampere-talon lipunmyynnistä klo 17–21.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Suvi LeinonenTaiteellinen johtajaTampere-talo OyPuh:+358 3 243 4031suvi.leinonen@tampere-talo.fi
Kuvat
Tietoja julkaisijasta
Tampere-talo-konserni on ohjelmistoltaan, tapahtumiltaan ja kävijämäärältään Suomen suurin ja monipuolisin tapahtumayhtiö. Tampere-talo Oy jakaantui 1.1.2024 kahdeksi yhtiöksi. Uudessa yhtiömallissa emoyhtiönä toimii kulttuurin ja taiteen edistämiseen keskittyvät Tampere-talo Oy ja tytäryhtiönä kaupalliseen toimintaan keskittyvät Talo Events Oy.
Toimimme Tampere-talossa ja Tuulensuun Palatsissa sekä tuotamme tapahtumia ja konsertteja myös näiden tilojen ulkopuolella ympäri Suomea.
Tapahtumamme sisältävät mm. balettivierailuita, oopperaa, lastenkulttuuria, rock- ja pop-konsertteja, messuja, kokouksia, konferensseja, yritystapahtumia, seminaareja ja kansainvälisiä kongresseja.
Vuonna 2023 Tampere-talon liikevaihto oli 18,1 miljoonaa euroa. Vuodessa järjestämme yli tuhat tapahtumaa, palvelemme yli 517 500 tyytyväistä kävijää ja tuotamme Tampereen talousalueelle 50 miljoonaa euroa tapahtumatuloa.
Tampere-talo Oy on perustettu 1987 ja ovet avattiin yleisölle 1990. Tampere-talo-konsernin toimitusjohtaja on Paulina Ahokas ja hallituksen puheenjohtaja on Kristiina Michelsson.
Talossa toimivat lisäksi täysimittainen sinfoniaorkesteri Tampere Filharmonia, à la carte -ravintola Tuhto ja maailman ainoa Muumimuseo. Talon yhteydessä palvelee Courtyard by Marriott -hotelli.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Tampere-talo Oy
Tampereen Kirjafestarien ensimmäiset esiintyjät nyt julki – mukana muun muassa Anna-Leena Härkönen ja Katja Kallio, Sophia Jansson, Milla Ollikainen, Emmi Itäranta, Juha Itkonen, Juha Hurme, Satu Hassi ja Tatun sekä Patun “äiti ja isä” Aino Havukainen ja Sami Toivonen25.6.2025 08:30:00 EEST | Tiedote
Tampereen Kirjafestarit 2025 on julkistanut ensimmäiset esiintyjänsä ja kirjailijavieraansa. Tänä vuonna Kirjafestareilla tavataan jälleen nimekkäitä suosikkikirjailijoita sekä tekijöitä tieteen, taiteen ja politiikan huipulta. 29.–30. marraskuuta järjestettävät Tampereen Kirjafestarit tarjoaa tänä vuonna viikonlopun aikana yhdellä lipulla kolme innostavaa ja laadukasta messutapahtumaa – mukana Kirjafestareilla ovat ensimmäistä kertaa Tampereen Antikvaariset Festarit ja laajat äänilevyihin ja audiotuotantoon keskittyvät Levyfestarit. Tampereen Kirjafestareiden lopullinen ohjelma julkaistaan Tampere-talossa 17. syyskuuta.
Uusi yhtiörakenne toi kasvua ja vaikuttavuutta – Tampere-talo-konserni teki positiivisen tuloksen ja toi 98 miljoonaa euroa tuloa Tampereelle24.6.2025 09:01:10 EEST | Tiedote
Vuosi 2024 oli Tampere-talo-konsernille uuden alun vuosi. Tampere-talo Oy jakaantui 1.1.2024 alkaen kahdeksi yhtiöksi. Uudessa yhtiömallissa emoyhtiönä toimii kulttuurin ja taiteen edistämiseen keskittyvä Tampere-talo Oy ja tytäryhtiönä kaupalliseen toimintaan keskittyvä Talo Events Oy. Rakenne on osoittanut toimivuutensa. Koko konsernin liikevaihto sekä liiketoiminnan muut tuotot vuonna 2024 kasvoivat 28,6 miljoonaan euroon ja Tampere-talo-konserni teki positiivisen 540 000 euron tuloksen.
Tampere-talon ensimmäinen hiilinielu täynnä19.6.2025 09:20:50 EEST | Tiedote
Tampere-talon ensimmäinen hiilinielu on saavuttanut täyden kapasiteettinsa – Mesikämmenpuiston hiilinielu on nyt täynnä, ja sillä on valmius sitoa seuraavan sadan vuoden aikana jopa 1000 tonnia hiilidioksidia ilmakehästä. Seuraava askel vie kohti uutta hiilinielua Mikkelissä.
Mediakutsu: Van Gogh Alive -näyttely avautuu Tampere-talossa19.6.2025 07:15:00 EEST | Tiedote
Yli 100 kaupunkia kiertäneen immersiivisen Van Gogh Alive -näyttelyn on nähnyt jo yli 9 miljoonaa ihmistä ympäri maailman. Nyt suosittu digispektaakkeli saapuu ensimmäistä kertaa Suomeen. Näyttely on koettavissa Tampere-talossa vain rajoitetun ajan 25.6.–17.8.2025. Kutsumme median edustajia tutustumaan näyttelyyn ennakkoon tiistaina 24. kesäkuuta klo 13.
Tampere Filharmonian kesäisessä Puistokonsertissa ihastuttavat aurinkoiset sävelmät ja klassiset suosikkiteokset11.6.2025 11:00:00 EEST | Tiedote
Tampere Filharmonia, Tampereen Energia ja Tampere-talo järjestävät loppukesän perinteisen Puistokonsertin Sorsapuistossa lauantaina 9. elokuuta 2025. Ylikapellimestari Matthew Hallsin johtaman orkesterin solistina säväyttää sopraano Anu Komsi. Konsertin ohjelmassa kuullaan musiikillisia satuja ja tarinoita sekä klassisia suosikkisävelmiä. Tampere Filharmonian konsertti alkaa klo 18, ja DJ Juissi virittää puistotunnelman jo klo 15 alkaen. Tapahtumaan on vapaa pääsy.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme