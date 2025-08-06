Liikuntavammoja voidaan välttää – tehokas ehkäisy vaatii säännöllistä harjoittelua
Urheilijoiden sitoutuminen vammoja ehkäisevään harjoitusohjelmaan vaikuttaa merkittävästi loukkaantumisriskiin. Mitä aktiivisemmin ohjelmaa toteutetaan, sitä pienempi riski on saada urheiluvamma. Tämän osoittaa Tampereen urheilulääkäriaseman tuore koostetutkimus.
Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu, että vammojen ehkäisyohjelmien tehokkuus riippuu osittain siitä, kuinka hyvin urheilijat sitoutuvat siihen. Tämä uusi katsaus kokoaa yhteen 35 satunnaistettua tutkimusta eri lajeista, ikäryhmistä ja sukupuolista.
Parempi harjoitteluaktiivisuus pienentää vammariskin puoleen
Koostetutkimuksen mukaan joukkueet, jotka toteuttivat vammojen ehkäisyohjelmaa säännöllisesti kärsivät puolet vähemmän vammoista kuin ne, jotka eivät käyttäneet ohjelmaa lainkaan.
Korkeimman sitoutumisen ryhmän vammariski oli 47 prosenttia pienempi, ja keskimmäisen ryhmän 50 prosenttia pienempi verrattuna kontrolliryhmään. Heikosti ohjelmaan sitoutuneilla ei havaittu merkittävää eroa vammariskiin.
Säännöllinen harjoittelu ja yhteistyö ovat avainasemassa vammojen ehkäisyssä
Tulokset korostavat sitä, että ohjelman säännöllinen ja aktiivinen toteuttaminen on ratkaisevaa. Käytännössä säännöllinen toteutus tarkoittaa kahdesti viikossa toteutettua vammoja ehkäisevää harjoittelua. Tieto on tärkeä jakaa urheilijoille, valmentajille ja muille taustajoukoille, jotta sitoutumista voidaan yhdessä vahvistaa. Vammojen tehokas ehkäisy vaatii yhteistyötä valmennuksen ja urheilijan välillä.
– Lukuisissa tutkimuksissa on osoitettu, että urheilussa sattuvia vammoja voidaan tehokkaasti vähentää vammojen ehkäisyyn suunnitelluilla harjoitusohjelmilla. Pelkkä ohjelma ei kuitenkaan riitä, vaan harjoittelun tulee olla säännöllistä ja hyvin toteutettua. Valmentajat ovat avainasemassa etenkin nuorten urheilijoiden vammojen ehkäisyssä, korostaa väitöskirjatutkija Janne Viiala Tampereen urheilulääkäriasemalta.
– Valmentajien olisi hyvä ottaa tutkimuksissa tehokkaiksi havaitut ohjelmat osaksi ympärivuotista harjoitusohjelmaa. Vammojen ehkäisy on sitä tehokkaampaa mitä nuorempana se otetaan kiinteäksi osaksi harjoittelua, Viiala tähdentää.
Tehokkaita harjoitusohjelmia on monia ja ne sopivat moniin eri lajeihin. Näitä ohjelmia on esimerkiksi kansainvälisesti tunnettu 11+ (FIFA 11+ -harjoitusohjelma), jota on hyödynnetty monissa palloilulajeissa. Terve Futaaja -ohjelma on suunniteltu lasten jalkapalloon (Terve Futaaja -harjoitusohjelma). Joukkuelajien lisäksi esimerkiksi aikuisille juoksun harrastajille löytyy tehokas harjoitusohjelma (Terve juoksija -harjoitusohjelma).
Miten tutkimus tehtiin?
Koostetutkimuksessa alkuperäistutkimukset jaettiin kolmeen ryhmään sen mukaan, kuinka suuren osan suunnitellusta ohjelmasta ne toteuttivat: (1) korkea sitoutuminen: yli 84 prosenttia, (2) kohtalainen sitoutuminen: 74–83 prosenttia ja (3) heikko sitoutuminen: alle 74 prosenttia. Näitä ryhmiä verrattiin kontrolliryhmään, joka ei käyttänyt vammojen ehkäisyohjelmaa lainkaan.
Tutkimus on osa EU-rahoitteista PARIPRE-hanketta (Physical Activity-Related Injuries Prevention in Adolescents). Lisää tietoa: paripre.eu
Alkuperäinen tutkimusartikkeli
Viiala J, Čech P, Bakalár P, Paravlic A, Ružbarský P, Sučka J, et al. Effect of adherence to exercise-based injury prevention programmes on the risk of sports injuries: a systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. Inj Prev. 2025 Aug 5;ip–2025–045632. DOI: 10.1136/ip-2025-045632
Yhteyshenkilöt
Haastattelupyynnöt:
Janne Viiala, liikuntalääketieteeseen erikoistuva lääkäri
janne.viiala(a)ukkinstituutti.fi
p. 050 453 4191
Tampereen urheilulääkäriasema (Taula) on UKK-instituutin yhteydessä toimiva liikunta- ja urheilulääketieteen asiantuntija- ja tutkimuskeskus. Taulan tutkimustoiminnan painopiste on liikuntaturvallisuuden edistäminen koko väestössä. Taula on yksi Suomen kuudesta liikuntalääketieteen keskuksesta, jotka yhdessä muodostavat urheilijoiden, aktiiviliikkujien sekä koko väestön terveyttä ja hyvinvointia tutkivan ja edistävän asiantuntijaverkoston.
UKK-instituutti on terveys- ja liikunta-alalla toimiva yksityinen tutkimus- ja asiantuntijakeskus, joka sijaitsee Tampereella. UKK-instituutin tehtävänä on edistää väestön terveyttä ja toimintakykyä lisäämällä terveysliikuntaa ja vähentämällä liikkumattomuutta, liikuntavammoja ja vapaa-ajan tapaturmia.
