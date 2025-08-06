UKK-instituuttiUKK-instituutti

Liikuntavammoja voidaan välttää – tehokas ehkäisy vaatii säännöllistä harjoittelua

8.8.2025 08:03:42 EEST | UKK-instituutti | Tiedote

Jaa

Urheilijoiden sitoutuminen vammoja ehkäisevään harjoitusohjelmaan vaikuttaa merkittävästi loukkaantumisriskiin. Mitä aktiivisemmin ohjelmaa toteutetaan, sitä pienempi riski on saada urheiluvamma. Tämän osoittaa Tampereen urheilulääkäriaseman tuore koostetutkimus.

Urheilija tekemässä koordinaatioharjoitusta urheilukentällä. Sitoutuminen vammoja ehkäisevään harjoitteluun vähentää vammariskiä.
Mitä aktiivisemmin vammoja ehkäisevää harjoitusohjelmaa toteutetaan, sitä pienempi riski on saada urheiluvamma. Canva

Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu, että vammojen ehkäisyohjelmien tehokkuus riippuu osittain siitä, kuinka hyvin urheilijat sitoutuvat siihen. Tämä uusi katsaus kokoaa yhteen 35 satunnaistettua tutkimusta eri lajeista, ikäryhmistä ja sukupuolista.

Parempi harjoitteluaktiivisuus pienentää vammariskin puoleen

Koostetutkimuksen mukaan joukkueet, jotka toteuttivat vammojen ehkäisyohjelmaa säännöllisesti kärsivät puolet vähemmän vammoista kuin ne, jotka eivät käyttäneet ohjelmaa lainkaan.

Korkeimman sitoutumisen ryhmän vammariski oli 47 prosenttia pienempi, ja keskimmäisen ryhmän 50 prosenttia pienempi verrattuna kontrolliryhmään. Heikosti ohjelmaan sitoutuneilla ei havaittu merkittävää eroa vammariskiin.  

Säännöllinen harjoittelu ja yhteistyö ovat avainasemassa vammojen ehkäisyssä

Tulokset korostavat sitä, että ohjelman säännöllinen ja aktiivinen toteuttaminen on ratkaisevaa. Käytännössä säännöllinen toteutus tarkoittaa kahdesti viikossa toteutettua vammoja ehkäisevää harjoittelua. Tieto on tärkeä jakaa urheilijoille, valmentajille ja muille taustajoukoille, jotta sitoutumista voidaan yhdessä vahvistaa. Vammojen tehokas ehkäisy vaatii yhteistyötä valmennuksen ja urheilijan välillä.

– Lukuisissa tutkimuksissa on osoitettu, että urheilussa sattuvia vammoja voidaan tehokkaasti vähentää vammojen ehkäisyyn suunnitelluilla harjoitusohjelmilla. Pelkkä ohjelma ei kuitenkaan riitä, vaan harjoittelun tulee olla säännöllistä ja hyvin toteutettua. Valmentajat ovat avainasemassa etenkin nuorten urheilijoiden vammojen ehkäisyssä, korostaa väitöskirjatutkija Janne Viiala Tampereen urheilulääkäriasemalta.

– Valmentajien olisi hyvä ottaa tutkimuksissa tehokkaiksi havaitut ohjelmat osaksi ympärivuotista harjoitusohjelmaa. Vammojen ehkäisy on sitä tehokkaampaa mitä nuorempana se otetaan kiinteäksi osaksi harjoittelua, Viiala tähdentää.

Tehokkaita harjoitusohjelmia on monia ja ne sopivat moniin eri lajeihin. Näitä ohjelmia on esimerkiksi kansainvälisesti tunnettu 11+ (FIFA 11+ -harjoitusohjelma), jota on hyödynnetty monissa palloilulajeissa. Terve Futaaja -ohjelma on suunniteltu lasten jalkapalloon (Terve Futaaja -harjoitusohjelma). Joukkuelajien lisäksi esimerkiksi aikuisille juoksun harrastajille löytyy tehokas harjoitusohjelma (Terve juoksija -harjoitusohjelma). 

Miten tutkimus tehtiin? 

Koostetutkimuksessa alkuperäistutkimukset jaettiin kolmeen ryhmään sen mukaan, kuinka suuren osan suunnitellusta ohjelmasta ne toteuttivat: (1) korkea sitoutuminen: yli 84 prosenttia, (2) kohtalainen sitoutuminen: 74–83 prosenttia ja (3) heikko sitoutuminen: alle 74 prosenttia. Näitä ryhmiä verrattiin kontrolliryhmään, joka ei käyttänyt vammojen ehkäisyohjelmaa lainkaan. 

Tutkimus on osa EU-rahoitteista PARIPRE-hanketta (Physical Activity-Related Injuries Prevention in Adolescents). Lisää tietoa: paripre.eu 

Alkuperäinen tutkimusartikkeli

Viiala J, Čech P, Bakalár P, Paravlic A, Ružbarský P, Sučka J, et al. Effect of adherence to exercise-based injury prevention programmes on the risk of sports injuries: a systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. Inj Prev. 2025 Aug 5;ip–2025–045632. DOI: 10.1136/ip-2025-045632

Avainsanat

tutkimusUKK-instituuttiliikuntavammatvammojenehkäisytampereen urheilulääkäriasema

Yhteyshenkilöt

Haastattelupyynnöt:
Janne Viiala, liikuntalääketieteeseen erikoistuva lääkäri
janne.viiala(a)ukkinstituutti.fi
p. 050 453 4191

Kuvat

Urheilija tekemässä koordinaatioharjoitusta urheilukentällä. Sitoutuminen vammoja ehkäisevään harjoitteluun vähentää vammariskiä.
Mitä aktiivisemmin vammoja ehkäisevää harjoitusohjelmaa toteutetaan, sitä pienempi riski on saada urheiluvamma.
Canva
Lataa

Linkit

Tampereen urheilulääkäriasema (Taula) on UKK-instituutin yhteydessä toimiva liikunta- ja urheilulääketieteen asiantuntija- ja tutkimuskeskus. Taulan tutkimustoiminnan painopiste on liikuntaturvallisuuden edistäminen koko väestössä. Taula on yksi Suomen kuudesta liikuntalääketieteen keskuksesta, jotka yhdessä muodostavat urheilijoiden, aktiiviliikkujien sekä koko väestön terveyttä ja hyvinvointia tutkivan ja edistävän asiantuntijaverkoston.

UKK-instituutti on terveys- ja liikunta-alalla toimiva yksityinen tutkimus- ja asiantuntijakeskus, joka sijaitsee Tampereella. UKK-instituutin tehtävänä on edistää väestön terveyttä ja toimintakykyä lisäämällä terveysliikuntaa ja vähentämällä liikkumattomuutta, liikuntavammoja ja vapaa-ajan tapaturmia.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta UKK-instituutti

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye