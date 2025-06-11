OSAO kiteytti olemuksensa kahteen sanaan: taito kasvaa

Vuonna 2025 alkoi OSAOn uusi strategiakausi, jonka myötä syntyi tarve päivittää myös viestin ydin: se, mitä ja miten OSAO kertoo itsestään opiskelijoille, työntekijöille ja yhteistyökumppaneille.

Brändiuudistus rakentui teoista sanoihin. Toimintaympäristössä, jossa ammatillisen koulutuksen resurssit pienenevät ja opiskelijoiden tarpeet ovat entistä yksilöllisempiä, viestin kirkkaimpaan kärkeen haluttiin pehmeyttä ja helposti lähestyttävää konkretiaa.

OSAOn kirkastetun brändin allekirjoittaa ydinviesti Taito kasvaa. Uusi pääviesti pohjaa opiskelijan kasvuun ja taitojen kehittymiseen. Se kiteyttää OSAOn perustehtävän mahdollistaa ammatillinen kasvu, työelämäosaaminen ja jatkuvan oppiminen. Siksi ydinviesti sopii suuhun läpi organisaation.

"Henkilöstössä tunnistetaan, että osaamisen kehittäminen on se meidän juttu", viestintäpäällikkö Marsa Jurvakainen sanoo.

Kauimmas brändinkirkastus näkyy OSAOn ilmeessä. OSAOlaisia esitteleviin markkinointikuviin- ja videoihin on tuotu tuoretta kulmaa. Studiokuvissa toistuvat myös OSAOn raikastetut brändivärit, jotka sopivat korostamaan opiskelijoiden ja työntekijöiden pirteää olemusta.

Brändiuudistuksessa OSAOn kumppanina toimi markkinoinnin suunnittelutoimisto Luova Työmaa.

Taito kasvaa yhteisöissä

Taito kasvaa -viesti kertoo, että OSAOlla ja yksilöllä on kykyä tehdä muutoksia. Monitulkintainen lausahdus alleviivaa myös OSAOsta hankitun osaamisen syvyyttä ja merkitystä.

”Viestissä on havaittavissa monta tasoa, ja se voidaan ymmärtää myös asiakaslupauksena”, pohtii Marsa Jurvakainen.

Ammatillisen koulutuksen keskeinen tehtävä on mahdollistaa: antaa tilaa, aikaa ja tukea. Opiskelijalle OSAO lupaa antaa taidot kasvaa ammattilaiseksi.

”Tätä on hyvä peilata meidän arvioihimme: vastuullisuuteen, luovuuteen, rohkeuteen ja oikeudenmukaisuuteen. Opiskelijoita tuetaan ja kannustetaan kehittymään reilussa ja vastuullisessa ympäristössä, niin työpaikalla kuin OSAOn oppimisympäristöissä”, täydentää kehitysjohtaja Esa Lahtela.

Yhteistyö ja yhteisöllisyys ovat strategian ja toiminnan kulmakiviä, joita ilman ei kasvuakaan synny.

”Henkilökohtaisen ammatillisen kasvun lisäksi lupaus viittaa myös työyhteisön, opiskelijoiden ja koko OSAO-yhteisön kasvuun”, sanoo Lahtela.

Uusi kampus on kasvun tila

Tulevien ammattilaisten taidot kasvavat yhä useammin luokkahuoneiden ja työsalien lisäksi virtuaalisissa ympäristöissä, Esa Lahtela huomauttaa.

OSAOn mittavassa Kampus 2030 -hankkeessa kehitetään juuri näitä huomisen tiloja, niin fyysisiä kuin virtuaalisia. Myös pedagogiikan kehittäminen on kiinteä osa hanketta, jossa mietitään, miten tulevaisuuden taitoja kasvatetaan uusilla opetuksen tavoilla. Digikyvykäs kampus -hankekokonaisuus taas tukee digitaalisuuden ja erilaisten oppimisalustojen mahdollistamaa oppimista uudella kampuksella.

”Lupaus kytkeytyy vahvasti uuden kampuksen rakentamiseenkin. Luomme oikeita ympäristöjä vain tietyn määrän, ja niiden lisäksi on digitaalisia oppimisympäristöjä”, Lahtela avaa.

Kasvu syntyy osaamisesta

Yrityksille OSAO haluaa olla hyvä kumppani, joka auttaa henkilöstön osaamisen kehittämisessä. Osaajien uudet taidot kun ovat yritysten keino saavuttaa kasvua.

”Hyvät tulokset työelämäkumppanuuksissa luovat luottamusta siihen, että me OSAOssa tuotamme osaavia ammattilaisia alalle kuin alalle” sanoo Esa Lahtela.

Hänen mukaansa tulevaisuudessa korostuu entisestään riittävien resurssien tarjoaminen työelämän asiakkuuksille. Se tarkoittaa, että OSAOn on pysyttävä nopeasti ja ketterästi järjestämään koulutuksia työpaikkojen tarpeiden mukaan. Siksi joustavuuteen ja reaktiivisuuteen on panostettava.

Jatkossa edellytykset järjestää eri koulutuksia voivat olla entistä paremmat. OSAO on hakenut mukaan opetus- ja kulttuuriministeriön toiminnanohjauksen kokeiluun, jossa kehitetään ammatillisen koulutuksen toiminnanohjausta ja siten koulutuksen vaikuttavuutta. Kokeiluun valittaville myönnetään kokeiluluvat, joiden perusteella koulutuksen järjestäjä saisi nykyistä vapaammin järjestää lähes kaikkia ammatillisia tutkintoja ja koulutuksia. Kokeilu onkin oiva esimerkki koko organisaation taitojen kasvusta.

Vain muutos on pysyvää

Maailman ja työelämän muutokset muovaavat ammatillisen koulutuksen arkea. Ajassa kiinni oleminen vaatii OSAOlta taitoa kasvaa vaatimusten mukana, Marsa Jurvakainen miettii.

"Taito kasvaa korostaa jatkuvaa oppimista ja osaamisen kehittämistä, ja se jos mikä on keskeistä ammatillisessa koulutuksessa", jatkaa Esa Lahtela.

Lupaus voidaankin nähdä myös koko OSAOn toimintatavan ytimenä ja selviytymiskeinona ajassa, jossa pysähtyminen ei käy – ei yhteiskunnallisesti eikä ympäristön näkökulmasta.

”Opiskelun ja opettamisen muutos vaatii jatkuvaa kehittymistä erilaisilla digitaalisilla menetelmillä ja monikanavaisesti. Oppiminen ei ole enää aikaan ja paikkaan sidottua, vaan opintoja pystyy viemään itsenäisesti eteenpäin”, Lahtela sanoo.

Työelämän murroksen ja digitalisaation lisäksi kansainvälistyminen on toimintaan vaikuttava megatrendi. OSAOssa on lähdetty kasvattamaan valmiutta englanninkieliseen opetukseen ja viestintään. OSAOn opiskelijoiden joukossa on jo satoja eri kansallisuuksia.

”Kansainvälisten opiskelijoidemme määrä tulee kasvamaan entisestään. Se haastaa myös koko henkilöstömme kieli- ja kulttuuritietoisuuden, jotta pystytään kohtaamaan eri kulttuureista tulevia opiskelijoita ja yhdessä luomaan puitteet oppimiselle, taidon kasvamiselle ja kehittymiselle”, miettii Lahtela.

Kuinka pitkälle yksi lause kantaa?

Ammatillisen koulutuksen laatua on viime aikoina ruodittu kriittisesti mediassa. Marsa Jurvakainen sanoo, että kärjistetyt epäkohdat voivat osaltaan pitää paikkaansa, mutta ne eivät missään nimessä ole koko totuus.

"Siksi haluamme tuoda esiin positiivisia asioita. Uskallamme rohkeasti olla sitä mieltä, että meillä taito kasvaa ja meiltä tulee hyviä ammattilaisia", Jurvakainen sanoo.

Esimerkiksi OSAOn saamat työelämäpalautteet lähentelevät korkeinta mahdollista arvosanaa. Esa Lahtela huomauttaa, että onnistuneista yhteistöistä on pilvin pimein tarinoita ja esimerkkejä, mikä osaltaan tukee brändin kehitystä ja OSAOn imagoa.

Brändityössä mitataan usein tunnettuutta, mielikuvia ja näkyvyyttä. Mutta mitä konkreettista brändi voi saada aikaan?

"Strateginen tavoitetilamme on olla Suomen vaikuttavin ammattiosaajien koulutusyhteisö. Miten slogan siihen vaikuttaa, jää nähtäväksi", Lahtela sanoo.

Taito kasvaa ei lupaa valmista vaan antaa mahdollisuuden – ja usein se on riittävä tönäys muutoksen aikaansaamiseksi.

Teksti Emilia Käsmä