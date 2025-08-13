Tähdet lasten asialla: Lastenklinikoiden Kummien Elämä Lapselle -hyväntekeväisyyskonsertissa ovat mukana mm. Fintelligens, Mirella, KUUMAA, Robin Packalen ja Jenni Vartiainen
Kummien Elämä Lapselle -konsertti viettää 30-vuotisjuhlavuottaan, jonka merkeissä upeat perinteet omaava hyväntekeväisyystapahtuma järjestetään nyt ensimmäistä kertaa pääkaupunkiseudun ulkopuolella, Turun Logomossa 10.9. Elämä Lapselle on yksi maamme tunnetuimmista ja perinteikkäimmistä hyväntekeväisyystapahtumista, jonka avulla edistetään pienten potilaiden parasta mahdollista hoitoa eri puolilla Suomea. Kotimaan suosituimpien esiintyjien tähdittämä konsertti nähdään suorana lähetyksenä MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla klo 20–22.
Kummit Live: Elämä Lapselle -hyväntekeväisyyskonsertti on täynnä tunnelmaa, hyviä tekoja ja tunteikkaita tarinoita. Elämä Lapselle -hyväntekeväisyyskonsertissa lasten terveyden asialla esiintyvät muun muassa Jenni Vartiainen, KUUMAA, Mirella, Fintelligens, Elastinen, Robin Packalen sekä Ellinoora ja Ani. Konserttilähetyksen juontajina ovat Ellen Jokikunnas, Gogi Mavromichalis, Sara Parikka ja Suvi Hartlin.
Elämä Lapselle -konsertin merkeissä mukaan lasten terveyden asialle on kutsuttu koko Suomi. Konsertissa nähdään useiden tuttujen Kummivaikuttajien ja tähtiartistien ohessa mielenkiintoisia vieraita, lasten terveyden asiantuntijoita sekä pieniä potilaita perheineen.
Radio Novan Esko Eerikäinen tempaisee Aurajoessa 10 tunnin hyväntekeväisyyshaastesoudulla Elämä Lapselle -konserttipäivänä
Elämä Lapselle -konserttipäivään pääsee mukaan monella eri tavalla: paikan päällä Logomossa, suoran tv-lähetyksen välityksellä sekä monissa some- ja verkkokanavissa. Suora lähetys nähdään MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla keskiviikkona 10.9. klo 20 alkaen.
Kummien kumppani Radio Nova tekee koko tapahtumapäivän ajan radiolähetystä Elämä Lapselle -meiningissä Esko Eerikäisen hyväntekeväisyyshaasteen vauhdittamana. Tänä vuonna Esko suorittaa kymmenen tunnin hyväntekeväisyyshaasteen soutaen Aurajoessa. Eskoa voi tulla kannustamaan päivän aikana Aurajoelle sekä joen varrella sijaitsevalle Radio Novan tapahtumapisteelle. Soutuhaasteen Esko suorittaa vuorovedoin niin oikealla veneellä kuin laitesoutaen.
Suora tv-konserttilähetys Turun Logomosta
Turun kaupunki tukee Kummien työtä Elämä Lapselle -konsertin mahdollistamisessa Turussa. 30 vuotta täyttävä hyväntekeväisyyskonsertti järjestetään nyt ensimmäistä kertaa pääkaupunkiseudun ulkopuolella. MTV3 on televisioinut Elämä Lapselle -konsertit aina ensimmäisestä järjestyskerrasta lähtien.
”Lastenklinikoiden Kummit tukee lasten terveyttä Suomessa, ja kaikki ovat lämpimästi tervetulleita mukaan tukijoukkoihin yhdessä Kummien kanssa. 90-luvun puolivälistä asti järjestetty Elämä Lapselle -konsertti on laajalti tunnettu hyväntekeväisyystapahtuma sekä varainhankintakampanja pienten potilaiden hyväksi. Tällä hyväntekeväisyyskonsertilla on todella hienot perinteet Suomessa, ja se luo yhteisöllisyyttä sekä tunnelmaa niin tunteikkaiden tarinoiden kuin kiinnostavimpien kotimaisten artistien musiikkiesitysten kautta. Elämä Lapselle -konsertin järjestäminen Turussa, Logomossa, on todella kiinnostava uusi mahdollisuus Kummeille”, kertoo Kummien toiminnanjohtaja Anu Rapeli.
Lahjoitusohjeet
Yli 1200 euron lahjoituksella tervehdysteksti suoraan tv-lähetykseen 10.9. Maikkarilla: www.kummit.fi/lahjoituslomake
30 €:n lahjoitus: tekstaa KUMMIT30 numeroon 16499
20 €:n lahjoitus: tekstaa KUMMIT20 numeroon 16499
10 €:n lahjoitus: tekstaa KUMMIT numeroon 16499
Lahjoita MobilePaylla Kummien numeroon 15300
Kaikki lahjoitusvaihtoehdot ja tietoa tukikohteista sekä Kummeista: www.kummit.fi
Pressitilaisuus - haastattelut ja kuvaaminen
Elämä Lapselle -konsertin haastattelumahdollisuudet järjestetään tapahtumapäivänä 10.9. Logomossa klo 18–19, jonka jälkeen lehdistöllä on mahdollisuus osallistua sidosryhmätilaisuuteen. Ennakkovaraus on välttämätön, haastattelupyynnöt ja ilmoittautuminen sidosryhmätilaisuuteen 5.9. mennessä: matti@kummit.fi
Lastenklinikoiden Kummien järjestämä Elämä Lapselle -konsertti tukee Suomen viiden yliopistollisen lastensairaalan toimintaa, lasten ja nuorten mielenterveyttä sekä lastentautien tutkimustyötä. Ensimmäistä kertaa 1990-luvun puolivälissä järjestetyn tapahtuman avulla on mahdollistettu vuosien varrella useiden merkittävien hoitolaitteiden hankinta, kehityshankkeita hoidon edistämiseksi sekä tuki monelle tärkeälle lastentautien tutkimushankkeelle Suomessa. Kummien strateginen yhteistyökumppani MTV on yhtiönä ollut tukemassa hyvän tekemistä ohjelmatoiminnallaan alusta lähtien.
Elämä Lapselle -ohjelman tuottaa BlueMedia.
Kummit Live: Elämä lapselle -konsertti suorana lähetyksenä MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla ke 10.9. klo 20 alkaen.
Lastenklinikoiden Kummit ry
Lastenklinikoiden Kummit ry on 1993 perustettu hyväntekeväisyysjärjestö, joka tukee Suomen viittä yliopistollista lastensairaalaa, innovaatiohankkeita ja laitehankintoja, kehitys- ja tutkimustyötä, potilaiden viihtyvyyttä sekä lasten ja nuorten mielenterveyttä. Koko toimiaikanaan Lastenklinikoiden Kummit ry on tehnyt lahjoituksia noin 50 miljoonan euron edestä.
Kummit Ry, viestintä- ja markkinointijohtaja Matti Valli, matti@kummit.fi
MTV, vastaava tuottaja: Marjukka Laurila, marjukka.laurila@mtv.fi
Heini NieminenCommunication SpecialistMTV Oyheini.nieminen@mtv.fi
MTV Oy on Suomen johtava kaupallinen tv-yhtiö ja videosisältöjen talo: ilmiöiden, puheenaiheiden ja tähtien koti. MTV:n mediaperheeseen kuuluvat MTV Katsomo -suoratoistopalvelu, maksuttomat tv-kanavat MTV3, MTV Sub ja MTV Ava, ajankohtaiset uutiset monikanavaisesti välittävä MTV Uutiset, MTV Urheilu sekä MTV:n maksu-tv-kanavat. MTV on osa Schibstediä – yhtä Pohjoismaiden johtavista mediayhtiöistä. MTVyritys.fi
