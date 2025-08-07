Kela purkaa opintotukihakemusten ruuhkaa
Opiskelijoiden asumisen tuen muutoksen takia Kelaan on saapunut paljon asumislisähakemuksia. Opintotuen ja asumislisän hakemusten käsittelyajat ovat pidentyneet, ja päätöstä voi joutua odottamaan normaalia pidempään.
Opintotuen ja asumislisän hakemusten käsittelyajat ovat Kelassa edelleen tavanomaista pidemmät. Pidentyneiden käsittelyaikojen vuoksi osa opiskelijoista ei ole vielä saanut elokuulle hakemaansa opintotukea tai asumislisää. Kela pahoittelee ruuhkaa ja siitä asiakkaille aiheutuvaa harmia.
– Korkeakoulussa opiskelevien opintotuen hakemusmäärissä näkyy siirtyminen yleiseltä asumistuelta opintotuen asumislisälle. Opiskelijaryhmässä on eniten yksinasuvia ja onkin arvioitu, että ainakin 150 000 opiskelijaa tulee hakemaan asumislisää, sanoo Opintoetuuksien ratkaisukeskuksen päällikkö Marianne Schauman-Lindberg Kelasta.
Korkeakouluopiskelijoiden opintotukihakemuksia oli Kelan käsittelyssä 7. elokuuta noin 82 000. Tällä hetkellä hakemusten käsittely kestää pidempään kuin 14 päivää, mikä on Kelan itse asettama tavoiteaika käsittelylle. Korkeakouluopinnot ja opiskelijoiden oikeus opintotukeen alkaa pääsääntöisesti vasta syyskuussa, jolloin suurin osa opiskelijoista tulee myös saamaan tukensa.
– Toistaiseksi hakemuksia tulee Kelaan päivässä enemmän kuin mitä ehdimme ratkaista, mutta suunta saadaan todennäköisesti käännettyä ensi viikon aikana, Schauman-Lindberg sanoo.
Toisen asteen opiskelijoiden opintotukihakemusten määrä on yhä kasvussa, mutta ratkaisuja pystytään tekemään enemmän kuin mitä hakemuksia tulee. Hakemusten käsittelyssä on jo päästy 14 päivän tavoiteaikaan. Aikaisempina vuosina toisen asteen opintotukien hakemusmäärä on kääntynyt laskuun elokuun puolivälissä.
Hakemusmäärän kasvua on pyritty ennakoimaan. Kelassa on koulutettu lisää työntekijöitä asumislisän hakemusten käsittelyyn. Lisäksi työntekijät tekevät ylitöitä, jotta hakemuksia saadaan käsiteltyä mahdollisimman paljon.
OmaKelassa voi seurata hakemuksen tilannetta
Kelan asiakaspalveluun tulee paljon kyselyjä hakemuksen käsittelyn tilanteesta, ja Kela on tämän vuoksi lisännyt resursseja puhelinpalveluunsa. Asiakaspalvelussa ei kuitenkaan tiedetä yksittäisen asiakkaan hakemuksen käsittelyaikaa tai sitä, milloin päätös tulee.
Asiakas voi tarkistaa OmaKelassa että hakemus on käsittelyssä, mutta OmaKelan viestillä ei voi saada lisätietoa sen käsittelyajasta. Asiakas saa tuen tililleen 2 pankkipäivää päätöksen tekemisen jälkeen.
