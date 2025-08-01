Osuuskauppa PeeÄssän myynti kasvoi – ennätysmäärä uusia nuoria asiakasomistajia
Alkuvuoden aikana PeeÄssän myynnissä on nähty vakaata kasvua. Uusien liittyneiden asiakasomistajien määrä ennätyksellisen korkealla.
Osuuskauppa PeeÄssän liikevaihto oli vuonna 2025 tammi-kesäkuun aikana 375,6 miljoonaa euroa, jossa kasvua verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaa oli 1,2 % (+4,4 milj. €). PeeÄssän operatiivinen tulos parani vuoden takaisesta ja oli kesäkuun lopussa 11,3 miljoonaa euroa (+0,6 milj. €)
– Luotto PeeÄssää kohtaan on vahvistunut pohjoissavolaisten keskuudessa entisestään. Meitä asiakasomistajia oli kesäkuun lopussa jo yli 132 000, joista alkuvuoden aikana uusia liittyneitä oli 3927. Osuuskaupan tila on vakaa ja kasvu tasaista. Maksoimme alkuvuoden aikana Bonusta asiakasomistajillemme 14,7 miljoonaa euroa, jossa on hieno 7 % kasvu edelliseen vuoteen nähden. Asiakasomistajuuden taloudellinen hyöty siis nähdään ja palvelumme ovat saavuttaneet asiakasomistajat hienosti, kertoo Osuuskauppa PeeÄssän toimitusjohtaja Mikko Junttila.
Investointien tekeminen palveluiden parantamiseen maakunnassa on jatkunut alkuvuonna 2025. Toukokuussa viimeisteltiin kattava uudistus Siilinjärven S-marketiin ja kesäkuussa Rautalammilla vietettiin uuden S-marketin avajaisia. Vuonna 2025 PeeÄssä investoi palveluiden kehittämiseen lähes 30 miljoonaa euroa.
– Sen lisäksi, että kunnostamme olemassa olevia kauppapaikkoja ja kehitämme niitä, olemme tehneet uutterasti työtä myös tuleviin uudiskohdeinvestointeihin liittyen, tutkineet markkinaa, kasvun suuntia ja kehitysnäkymiä sekä analysoineet omistajiemme toiveita, miten voisimme parantaa osuuskaupan palveluja myös jatkossa. Tämä työ on vaatinut aikaa, mutta voin todeta meillä olevan nyt useita kiinnostavia aihioita vireillä, joista pääsemme näillä näkymin kertomaan syksyn mittaan enemmän. Tulemme pitämään huolen siitä, että meidän omistajamme tulevat nyt ja jatkossa saamaan parhaan hyödyn oman kaupan palveluista, Junttila lisää.
Vakaata myynnin kasvua ja robottilaivueen laajeneminen
Osuuskauppa PeeÄssän päivittäistavarakaupan liikevaihto oli 253,6 miljoonaa euroa, jossa kasvua oli 2,6 % (+6,5 milj. €). Alkuvuoden aikana selvintä kasvu oli Prismoissa ja S-marketeissa. Etenkin Kuopion alueen myymälöillä kasvu oli vahvaa.
Käyttötavarakaupan liikevaihto oli 26,9 miljoonaa euroa ja se nousi edellisvuodesta 2,5 % (0,7 milj. €). Käyttötavarakaupan myynti on käynyt paremmin edellisvuoteen verrattuna. Erityisen vilkasta käyttötavaroiden kauppa on ollut PeeÄssän Prismoissa. Vuoteen 2024 verrattuna myös Prisma Rauta on Pitkälahden remontin jälkeen päässyt täyteen toimintaan.
PeeÄssän verkkokauppa kasvaa edelleen ja valtakunnallinen kehitys oli alkuvuoden aikana suurinta S-ryhmässä jo toisena vuonna perättäin. Kotiinkuljetusten määrää on kasvatettu ja robokuljetukset ovat otettu PeeÄssän alueella hyvin vastaan. Tänä vuonna robokuljetuksen mahdollistavien myymälöiden verkosto on kasvanut viidellä: S-market Ykkösrasti, Siilinjärvi, Iisalmi ja Kommila sekä Sale Päiväranta.
Matkailu- ja ravitsemiskaupassa liikevaihto kasvoi alkuvuoden aikana 5,6 % (+1,5 milj. €) ja oli kokonaisuudessaan 27,8 miljoonaa euroa.
Alkuvuoden majoituskaupassa nähtiin kasvua edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 14,9 % (+0,9 milj. €). Majoituskauppaan on vaikuttanut positiivisesti loppuvuodesta 2024 valmistunut Break Sokos Hotel Tahkon uudistus. Myös ravintolakaupan liikevaihto kasvoi alkuvuoden aikana 2,9 % (+0,6 milj. €).
Liikenteen energioiden ja palveluiden liikevaihto oli 65,5 miljoonaa euroa. Muutos edelliseen vuoteen oli -6 % (-4,2 milj. €). Liikevaihdon laskuun on vaikuttanut erityisesti edellisvuodesta laskenut polttonesteiden markkinahinta. Toisaalta litrakehitys polttonesteissä oli positiivinen. Polttonesteen myynnissä nähtiin 2 % (+0,9 milj. l) kasvu verrattuna edelliseen vuoteen.
– Osittain positiivisesta liikevaihdon kehityksestä huolimatta majoitus-, ravitsemis-, ja liikennekaupan kannattavuus on ollut heikkoa. Toimialoilla käydään elokuun aikana muutosneuvottelut, joiden avulla pyrimme parantamaan kustannustehokkuutta ja arjen sujuvuutta. Meillä on vastuu jäsentemme omistamasta osuuskaupasta, emmekä voi hyväksyä tappiollista liiketoimintaa, Junttila tarkentaa.
Osuuskaupan hyödyt kiinnostavat nuoria
Kesäkuun 2025 lopussa Osuuskauppa PeeÄssässä oli ennätykselliset 132 044 asiakasomistajaa. Uusia asiakasomistajia tammi-kesäkuun aikana liittyi 3927. Huomattavin muutos nähtiin alle 34-vuotiaissa liittyjissä. Uusista liittyjistä alle 34-vuotiaita oli 70 %, kun vuonna 2024 vastaava luku oli 53,6 %.
Vuoden 2025 huhti-kesäkuun tarkastelujaksolla PeeÄssän asiakasomistajien suositteluhalukkuus S-Etukortille oli korkeimmalla tasolla verrattuna S-ryhmän alueosuuskauppoihin valtakunnallisesti.
– PeeÄssän vetovoima on ollut alkuvuodesta vahva. Meille uudet liittyvät asiakasomistajat ovat signaali siitä, että osuuskaupan kyky tuottaa hyötyä omistajilleen on hyvällä tasolla, palvelumme tuottavat parhaan vastineen rahalle, jäsenyys koetaan arvokkaana. Vakauteen ja kasvavaan asiakasomistajien määrään vaikuttaa ennen kaikkea laadukkaat palvelut, paras hyöty ja hyvä tunnelma. PeeÄssän taloudellinen hyöty omistajataloudelle on edelleen kehittynyt tänä vuonna. Haluamme olla aina ykkösvalinta asiakkaalle, Junttila toteaa.
PeeÄssän omistajuudesta merkittävimmät rahana maksettavat hyödyt ovat Bonus ja toukokuussa maksettu ylijäämänpalautus. Bonusta maksettiin alkuvuoden aikana 14,7 miljoonaa euroa ja ylijäämänpalautusta 17,9 miljoonan euroa. Yhteensä rahana palautettiin asiakasomistajille noin 32,6 miljoonaa euroa.
Kesätyöhakemuksia PeeÄssän toimipaikkoihin tuli liki 5000 kappaletta ja yhteensä kesätöissä ja nuorille suunnatussa Tutustu ja tienaa -työharjoittelussa työskenteli miltei 1000 henkilöä.
Yhteyshenkilöt
Mikko JunttilatoimitusjohtajaPuh:044 719 7200mikko.junttila@sok.fi
Osuuskauppa PeeÄssä
Olemme yli 130 000 asiakasomistajan omistama palvelualan yritys Pohjois-Savossa. Tehtävänämme on tuottaa kilpailukykyisiä etuja ja palveluja asiakasomistajille. Omalla työllämme kehitämme jäseniemme ja koko Pohjois-Savon hyvinvointia. Olemme kehittyvä ja yksi maakunnan suurimmista yrityksistä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Osuuskauppa PeeÄssä
Uudet lasten uimataitoon keskittyvät VesiÄssä-uimakoulut aloittavat toimintansa syksyllä Kuopiossa1.8.2025 09:06:09 EEST | Tiedote
Osuuskauppa PeeÄssän ja Kuopion Uimaseura ry:n yhteistyö tuo uudet VesiÄssä-uimakoulut Kuopion Kuntolaakson uimahalliin.
OSUUSKAUPPA PEEÄSSÄ ALOITTAA MAJOITUS-, RAVITSEMIS- JA LIIKENNEKAUPPAA KOSKEVAT MUUTOSNEUVOTTELUT31.7.2025 11:00:07 EEST | Tiedote
Osuuskauppa PeeÄssä käynnistää yhteistoimintalain mukaiset muutosneuvottelut, jotka koskevat Osuuskauppa PeeÄssän majoitus-, ravitsemis- ja liikennekauppaa. Muutosneuvottelut käynnistyvät elokuun ensimmäisellä viikolla. Neuvottelujen taustalla on yhteiskunnan yleisen taloudellisen ja epävakaan tilanteen mukanaan tuoma asiakkaiden kysynnän ja ostokäyttäytymisen muutos sekä osuuskaupan majoitus-, ravitsemis- ja liikennekaupan toiminnan kehittämiseksi tarvittavat toimenpiteet. Kyseessä olevien toimintojen uudelleen organisointia harkitaan, jotta varmistetaan strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavien muutosten läpimeno ja suorituskyvyn tasonnosto. Majoitus-, ravitsemis- ja liikennekaupan palvelutarjonnalle ei ole nykyisellään kaikilta osin kysyntää ja kannattavuus on ollut heikko, minkä vuoksi joudutaan harkitsemaan palvelutarjonnan muuttamista sekä työtuntien ja henkilöstömäärän vähentämistä kysyntää vastaavalle ja kannattavan liiketoiminnan mahdollistavalle tasolle. Kaikilla
Festivaalipäällikkö summaa vuoden 2025 Kuopio Wine Festivalin – paljastaa myös tulevan vuoden teeman6.7.2025 01:00:00 EEST | Tiedote
Järjestyksessään 28. Kuopio Wine Festival tarjoili jälleen Kuopion matkustajasatamassa kotimaisilla huippuartisteilla varustetun tapahtuman, jossa toista pääroolia näytteli käsin valitut saksalaiset viinit ja erityisesti tapahtumaa varten suunniteltu ruokatuote.
Muutoksia Osuuskauppa PeeÄssän matkailu- ja ravitsemiskaupan (MaRa) sekä liikennekaupan johtoryhmän vastuualueissa13.6.2025 16:00:00 EEST | Tiedote
Vastuualueiden muutokset koskevat Osuuskauppa PeeÄssän ravintola-, hotelli-, ja liikennekauppa-liiketoimintaa.
Ruokarobot laajenevat Iisalmeen ja Varkauteen – uusia roboja myös Kuopioon ja Siilinjärvelle6.6.2025 10:00:00 EEST | Tiedote
PeeÄssä kehittää ja kasvattaa ruoan verkkokaupan palvelujaan kovalla tahdilla. Itä-Suomen ensimmäiset ruokarobotit otettiin käyttöön Kuopiossa ja Siilinjärven Vuorelassa vuosi sitten. Uudet robot aloittavat toiminnan Iisalmessa, Varkaudessa ja Siilinjärvellä 9. päivä kesäkuuta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme