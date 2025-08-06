Salibandymiehille murskavoitto myös Kanadasta, Juuso Aholalle kymmenen tehopistettä
Suomen salibandymiehet jatkoivat murskavoittojen sarjaa The World Games -tapahtumassa Kiinan Chengdussa kaatamalla Kanadan maalein 24-1.
Suomen avausmaalin kiskaisi pelin toisella minuutilla pienestä kantista etukulmaan Juuso Ahola, mutta vielä 15-minuuttisen avauserän puolivälissä tilanne oli vasta 3-0 Eemeli Salinin viimeisteltyä Sami Johanssonin poikkisyötöstä ja Waltteri Vesterisen osuttua Aholan tarjoilusta. Sitten hanat kuitenkin aukesivat, ja sekä Ahola että Salin merkkauttivat hattutemput jo ennen ensimmäistä taukoa.
Kanada puolusti hyvällä asenteella niin kauan kuin voimia riitti, mutta suomalaisten taitotasolla sen ryhmityksestä löytyi yhä uudelleen aukkoja näyttäviin osumiin. Yleisöä kohauttivat etenkin Alpo Laitilan ja Juuso Aholan maaleihin päättyneet harhauttelut.
Suomen aikaa aamulla klo 6.45 alkaneen ottelun isoimmat aplodit kuultiin kuitenkin päätöserän alussa, kun maalivahti Krystof Kashan heittoavauksen kulmasta hakenut Steven Friedli kiepahti karkuun Alpo Laitilalta ja uitti Oskari Fäldenin alta turnauksen ensimmäisen pallon Suomen verkkoon.
Juuso Aholalle merkittiin tänään tehopisteet 7+3, Sami Johanssonille 2+5, Eemeli Salinille 5+0, Luukas Hyväriselle 0+5, Joona Rantalalle 3+1 ja Alpo Laitilalle 1+3. Kaikki Suomen kenttäpelaajat ylsivät pistetilastoihin. Suomen maalissa värjötelleelle Oskari Fäldenille ei merkitty yhtään torjuntaa.
Lauantaina Suomen miehet kohtaavat alkulohkonsa päätteeksi Tshekin. Turnauksen välierät ovat vuorossa maanantaina ja mitaliottelut keskiviikkona.
Salibandya, Chengdu, Kiina
The World Games, miehet
Suomi–Kanada 24-1 (8-0, 7-0, 9-0)
1. erä: 1.34 Juuso Ahola (Juho Repo) 1-0, 5.30 Eemeli Salin (Sami Johansson) 2-0, 6.02 Waltteri Vesterinen (Juuso Ahola) 3-0, 8.50 Alpo Laitila (Eemeli Akola) 4-0, 11.29 Salin (Laitila) 5-0, 12.04 Ahola (Luukas Hyvärinen) 6-0, 14.28 Salin (Miska Mäkinen) 7-0, 14.39 Ahola (Hyvärinen) 8-0.
2. erä: 16.20 Ahola (Hyvärinen) 9-0, 21.25 Ahola (Akola) 10-0, 22.02 Salin (Johansson) 11-0, 23.35 Oskari Heikkilä (Johansson) 12-0, 24.01 Johansson (Mäkinen) 13-0, 24.53 Joona Rantala (Hyvärinen) 14-0, 29.48 Ahola (Hyvärinen) 15-0.
3. erä: 31.48 Steven Friedli (Krystof Kasha) 15-1, 33.55 Salin (Johansson) 16-1, 34.34 Rantala 17-1 rl, 35.02 Otto Lehkosuo (Johansson) 18-1, 36.09 Repo (Ahola) 19-1, 36.47 Heikkilä (Lehkosuo) 20-1, 39.55 Johansson (Laitila) 21-1, 40.43 Ahola (Rantala) 22-1, 41.39 Heikkilä (Laitila) 23-1, 43.46 Rantala (Ahola) 24-1.
Torjunnat:
Oskari Fälden Suomi 0+0+0=0.
Benjamin Kiddie Kanada 1+4+(0)=5 ja Krystof Kasha Kanada (0)+2+17=19 (vaihto 24.54)
Jäähyt: Kanada 2 min, Suomi 0 min.
Erotuomarit: Benjamin Schläpfer ja Josef Fässler, Sveitsi.
Suomen parhaana palkittiin Juuso Ahola.
