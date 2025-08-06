Suomen Salibandyliitto ry

Salibandymiehille murskavoitto myös Kanadasta, Juuso Aholalle kymmenen tehopistettä

8.8.2025 08:57:23 EEST | Suomen Salibandyliitto ry | Tiedote

Jaa

Suomen salibandymiehet jatkoivat murskavoittojen sarjaa The World Games -tapahtumassa Kiinan Chengdussa kaatamalla Kanadan maalein 24-1.

Suomen avausmaalin kiskaisi pelin toisella minuutilla pienestä kantista etukulmaan Juuso Ahola, mutta vielä 15-minuuttisen avauserän puolivälissä tilanne oli vasta 3-0 Eemeli Salinin viimeisteltyä Sami Johanssonin poikkisyötöstä ja Waltteri Vesterisen osuttua Aholan tarjoilusta. Sitten hanat kuitenkin aukesivat, ja sekä Ahola että Salin merkkauttivat hattutemput jo ennen ensimmäistä taukoa.

Kanada puolusti hyvällä asenteella niin kauan kuin voimia riitti, mutta suomalaisten taitotasolla sen ryhmityksestä löytyi yhä uudelleen aukkoja näyttäviin osumiin. Yleisöä kohauttivat etenkin Alpo Laitilan ja Juuso Aholan maaleihin päättyneet harhauttelut.

Suomen aikaa aamulla klo 6.45 alkaneen ottelun isoimmat aplodit kuultiin kuitenkin päätöserän alussa, kun maalivahti Krystof Kashan heittoavauksen kulmasta hakenut Steven Friedli kiepahti karkuun Alpo Laitilalta ja uitti Oskari Fäldenin alta turnauksen ensimmäisen pallon Suomen verkkoon.

Juuso Aholalle merkittiin tänään tehopisteet 7+3, Sami Johanssonille 2+5, Eemeli Salinille 5+0, Luukas Hyväriselle 0+5, Joona Rantalalle 3+1 ja Alpo Laitilalle 1+3. Kaikki Suomen kenttäpelaajat ylsivät pistetilastoihin. Suomen maalissa värjötelleelle Oskari Fäldenille ei merkitty yhtään torjuntaa.

Lauantaina Suomen miehet kohtaavat alkulohkonsa päätteeksi Tshekin. Turnauksen välierät ovat vuorossa maanantaina ja mitaliottelut keskiviikkona.

Salibandya, Chengdu, Kiina

The World Games, miehet

Suomi–Kanada 24-1 (8-0, 7-0, 9-0)

1. erä: 1.34 Juuso Ahola (Juho Repo) 1-0, 5.30 Eemeli Salin (Sami Johansson) 2-0, 6.02 Waltteri Vesterinen (Juuso Ahola) 3-0, 8.50 Alpo Laitila (Eemeli Akola) 4-0, 11.29 Salin (Laitila) 5-0, 12.04 Ahola (Luukas Hyvärinen) 6-0, 14.28 Salin (Miska Mäkinen) 7-0, 14.39 Ahola (Hyvärinen) 8-0.
2. erä: 16.20 Ahola (Hyvärinen) 9-0, 21.25 Ahola (Akola) 10-0, 22.02 Salin (Johansson) 11-0, 23.35 Oskari Heikkilä (Johansson) 12-0, 24.01 Johansson (Mäkinen) 13-0, 24.53 Joona Rantala (Hyvärinen) 14-0, 29.48 Ahola (Hyvärinen) 15-0.
3. erä: 31.48 Steven Friedli (Krystof Kasha) 15-1, 33.55 Salin (Johansson) 16-1, 34.34 Rantala 17-1 rl, 35.02 Otto Lehkosuo (Johansson) 18-1, 36.09 Repo (Ahola) 19-1, 36.47 Heikkilä (Lehkosuo) 20-1, 39.55 Johansson (Laitila) 21-1, 40.43 Ahola (Rantala) 22-1, 41.39 Heikkilä (Laitila) 23-1, 43.46 Rantala (Ahola) 24-1.

Torjunnat:
Oskari Fälden Suomi 0+0+0=0.
Benjamin Kiddie Kanada 1+4+(0)=5 ja Krystof Kasha Kanada (0)+2+17=19 (vaihto 24.54)

Jäähyt: Kanada 2 min, Suomi 0 min.

Erotuomarit: Benjamin Schläpfer ja Josef Fässler, Sveitsi.

Suomen parhaana palkittiin Juuso Ahola.

Yhteyshenkilöt

Tietoja julkaisijasta

Salibandy on yksi Suomen suurimmista urheilulajeista. Haluamme luoda liikettä, joka synnyttää elämyksiä, hyvinvointia ja menestystä. Salibandyllä ja sählyllä on Suomessa yhteensä noin 400 000 harrastajaa. Rekisteröityneitä pelaajia ja harrastajia on yli 50 000.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Suomen Salibandyliitto ry

Salibandymaajoukkueet matkalla Kiinaan, miesten ryhmään kolme pelaajavaihdosta3.8.2025 11:31:33 EEST | Tiedote

Suomen naisten ja miesten salibandymaajoukkueet matkustavat tänään kohti Kiinaa ja Chengdua, jossa ohjelmassa on The World Games -monilajitapahtuma. Suomen miesten joukkueeseen tuli alkuperäisten valintojen jälkeen vielä kolme kokoonpanomuutosta kun Aaro Astala, Heikki Iiskola ja Nico Jonaeson joutuivat jäämään pois. Kutsun heidän tilalleen saivat Classicin Eemeli Salin ja Alpo Laitila sekä SPV:n Juho Repo.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye