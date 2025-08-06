Salibandymiehille murskavoitto myös Kanadasta, Juuso Aholalle kymmenen tehopistettä

Salibandymaajoukkueet matkalla Kiinaan, miesten ryhmään kolme pelaajavaihdosta 3.8.2025 11:31:33 EEST | Tiedote

Suomen naisten ja miesten salibandymaajoukkueet matkustavat tänään kohti Kiinaa ja Chengdua, jossa ohjelmassa on The World Games -monilajitapahtuma. Suomen miesten joukkueeseen tuli alkuperäisten valintojen jälkeen vielä kolme kokoonpanomuutosta kun Aaro Astala, Heikki Iiskola ja Nico Jonaeson joutuivat jäämään pois. Kutsun heidän tilalleen saivat Classicin Eemeli Salin ja Alpo Laitila sekä SPV:n Juho Repo.