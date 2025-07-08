Lasten lääketieteen päivässä ohjelmaa koko perheelle Heurekassa 23.8.

Heurekan Tiedesirkus Ukrainaan 12.5.2025 10:41:59 EEST | Tiedote

Tiedekeskus Heureka on lahjoittanut Ukrainan nuorten tiedeakatemialle (Junior Academy of Sciences of Ukraine) Tiedesirkuksen, joka koostuu tiedekeskusnäyttelystä ja tiede-esityksestä. Tiedesirkus tarjoaa oivaltamisen iloa ja oppimiselämyksiä sodan runtelemassa Ukrainassa erityisesti lapsille ja nuorille. Hanke on toteutettu opetus- ja kulttuuriministeriön tuella.