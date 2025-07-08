Lasten lääketieteen päivässä ohjelmaa koko perheelle Heurekassa 23.8.
Tiedekeskus Heurekassa voi hypätä terveydenhuollon ammattilaisen tai tutkijan rooliin lauantaina 23.8.2025 klo 9–18. Koko perheelle suunnatussa Lasten lääketieteen päivässä löytyy mielenkiintoista ja toiminnallista tekemistä kaikenikäisille.
Lauantaina 23.8. Heurekassa järjestetään mukaansatempaavaa lääketieteeseen ja terveyteen liittyvää ohjelmaa. Heurekan näyttelyt ovat avoinna klo 9–18 ja päivän erikoisohjelmaan pääsee osallistumaan klo 9–17. Tapahtuman pääyhteistyökumppanina toimii Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland.
Tapahtumassa tutustutaan oikeaan ambulanssiin ja tämän henkilökuntaan. Lapset pääsevät myös opettelemaan tärkeimpiä ensiaputaitoja. HUS:in vetämässä Nallesairaalassa tarkastetaan oman nallen hyvinvointi ja hoidetaan se kuntoon.
Työpajoissa tutkitaan kuuloa, tutustutaan rokotteisiin ja viruksiin sekä perehdytään käsienpesun tärkeyteen. Koko perhe pääsee myös yhdessä kisaamaan Lasten lääketieteen visassa, joka sopii kaikenikäisille.
Tapahtumapäivänä Tapahtumatorin lavalla nähdään erilaisia esityksiä. Osallistavassa musiikkiesityksessä pohditaan yhdessä, mitä nalle tarvitsee voidakseen hyvin. Kyselytuokiossa asiantuntija vastaa yleisön kysymyksiin viruksista. Lisäksi vanhemmille on tarjolla luento mikrobeista, jossa pohditaan, mitä hyötyä niistä on.
Tapahtumapäivän ohjelman lisäksi samalla pääsylipulla pääsee tutustumaan kaikkiin Heurekan näyttelyihin. Liput tapahtumaan ovat ennakkoon aikuisille (yli 18-vuotiaat) 23 €/lippu sekä lapsille (5–17-vuotiaat) ja alennusryhmille 16 €/lippu. Paikan päältä tapahtumapäivänä 26 €/19 €. Alle 5-vuotiaat pääsevät Heurekaan huoltajan seurassa maksutta. Tapahtumapäivään voi osallistua myös Museokortilla, Heureka Club -kortilla, Kaikukortilla ja Heurekan vapaalipuilla.
Lue lisää tapahtumasta ja sen ohjelmasta tapahtuman verkkosivuilta.
Lisätietoja:
Tapahtumatuottaja Hanna Juutilainen, hanna.juutilainen@heureka.fi, puh. 040 9015 318
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tapahtumatuottaja Hanna Juutilainen, hanna.juutilainen@heureka.fi, puh. 040 9015 318
Kuvat
Linkit
Tiedekeskus Heureka Vantaan Tikkurilassa on monipuolinen elämyskokonaisuus, joka tarjoaa vuorovaikutteisia näyttelyitä, planetaarioelokuvia sekä tiedeohjelmia ja tapahtumia ympäri vuoden. Heureka jakaa oivaltamisen ilon lähes 300 000 kävijän kanssa vuosittain ja kuuluu Suomen suosituimpiin vapaa-ajankeskuksiin. Lisätietoja: www.heureka.fi
