Pirkanmaan hyvinvointialueen sosiaalityöntekijän nimissä lähetetty huijausviesti
Pirkanmaan hyvinvointialueella on tullut tietoon yksi tapaus, jossa asiakkaalle on lähetetty huijausviesti tekstiviestillä hyvinvointialueen sosiaalityöntekijän nimissä.
Huijausviestissä on ollut keksityn sosiaalityöntekijän nimi sekä kerrottu, että viestissä olevan linkin kautta asiakas voi lukea lapsestaan tehdyn lastensuojeluilmoituksen. Samankaltaisista huijausviesteistä on uutisoitu muuallakin Suomessa.
Jos lapsesta tehdään lastensuojeluilmoitus, perheeseen otetaan yhteyttä puhelimitse tai kirjeitse. Pirkanmaan hyvinvointialueen sosiaalityöntekijät eivät lähetä asiakkaille mitään linkkejä tekstiviestien välityksellä.
Hyvinvointialueen työntekijät eivät lähetä asiakkaille viestejä, joissa pyydettäisiin kirjautumaan pankkitunnuksilla johonkin palveluun.
Yhteyshenkilöt
Pelttari TittaPalvelulinjajohtaja, lasten, nuorten ja perheiden palvelutPuh:044 472 9846titta.pelttari@pirha.fi
Pirkanmaan hyvinvointialue
Tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000, ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.
Lisätietoja pirha.fi.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Pirkanmaan hyvinvointialue
Taysia uudistetaan vastuullisesti - A-Insinöörit on valittu uudistamisohjelman harmaan talouden torjunnan konsultiksi7.8.2025 09:15:09 EEST | Tiedote
Tays uudistamisohjelman harmaan talouden torjunnan konsultiksi ja kolmannen osapuolen tarkastajaksi on valittu A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy. Harmaan talouden torjunnan konsultin tehtävät jakautuvat uudistamisohjelman rakennushankkeiden hankinta-, sopimus- ja työmaavaiheeseen sekä raportointiin. Taysin uudistamisessa panostetaan vastuullisuuteen, ja siksi myös harmaan talouden torjuntaan kiinnitetään erityistä huomiota.
Aluehallitus käsittelee vammaispoliittista ohjelmaa ja asiakasmaksujen muutoksia 11.8.20256.8.2025 16:28:30 EEST | Tiedote
Pirkanmaan hyvinvointialueella on valmisteltu vammaisneuvoston aloitteesta vammaispoliittinen ohjelma, joka on ensimmäisiä hyvinvointialuetasoisia vammaispoliittisia ohjelmia Suomessa.
Pienten lasten RS-virusinfektioiden ehkäisy jatkuu Pirkanmaalla30.7.2025 12:07:36 EEST | Tiedote
RS-virusta vastaan kehitettyä uudenlaista vasta-ainetta annetaan pienille lapsille jatkossakin Pirkanmaalla. Lääkityksen tavoitteena on ehkäistä vauvojen joutumista sairaalahoitoon RS-viruksen takia.
Tays Päivystys Acutassa on tehty uusi yksittäinen ludehavainto – selvitys- ja torjuntatoimet jatkuvat29.7.2025 16:18:17 EEST | Tiedote
Tays Päivystys Acutassa on tehty uusi yksittäinen ludehavainto, jonka alkuperä ei ole suoraan jäljitettävissä. Tämän vuoksi ludehavaintojen selvitys- ja torjuntatoimia on jatkettu. Toimien yhteydessä on jouduttu tekemään tilajärjestelyjä, mutta tilat on päästy palauttamaan takaisin käyttöön. Acutan toiminta jatkuu ennallaan, ja tuholaiseläinten seurantaa ja ehkäiseviä toimia jatketaan aiempaan tapaan.
Kaikki Ikaalisten lähiaseman reseptien uusimispyynnöt eivät ole tulleet perille18.7.2025 15:17:58 EEST | Tiedote
Hyvinvointialueen Ikaalisten lähiaseman reseptien uusimisessa Kanta-palvelusta on havaittu virhe, jonka vuoksi ajalla 28.5.–16.7. Kanta-palvelusta lähetetyt reseptien uusimispyynnöt eivät ole välttämättä tulleet perille nykyiseen potilastietojärjestelmään. Jos ajankohdan aikana lähetettyjä uusimispyyntöjä ei ole huomioitu eikä asiakkaan reseptiä vielä uusittu, asiakkaiden tulee pyytää reseptin uusimista uudelleen. Virhe on korjattu ja reseptipalvelu toimii nyt normaalisti.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme