Taiteiden yö käynnistää torstaina Helsingin juhlaviikot sadoin tapahtumin
Satojen maksuttomien taidetapahtumien Taiteiden yö käynnistää Helsingin juhlaviikot torstaina 14.8., kun Senaatintorilla koetaan akrobaattinen teatteriteos Pedaleando Hacia El Cielo ja helsinkiläisten nuorten kanssa toteutettu Zig Zag -katutanssiteos jalkautuu eri puolille kaupunkia. Juhlaviikkojen yhteistyötaiteilija EGSin Merkitty Helsinki nostaa lisäksi esiin kaupunkilaisille tärkeitä paikkoja koko festivaalin ajan.
Taiteiden yön elämykset levittäytyvät jälleen 14.8. ympäri Helsinkiä satojen maksuttomien tapahtumien voimin. Luvassa on esimerkiksi teattereiden avoimia harjoituksia, tanssia, sirkusta, kirjallisuus- ja keskusteluohjelmaa, museoiden avoimia ovia sekä elävää musiikkia laidasta laitaan. Taiteiden yöhön voi ilmoittaa oman tapahtumansa aina 12.8. saakka.
Elävä musiikki kuuluu perinteisesti Taiteiden yöhön, ja illan musiikkitarjontaan kuuluvat muun muassa kamarimusiikkikonsertit Hakasalmen huvilassa, rakastettuihin runoihin perustuvat sävellykset Talvipuutarhassa, pianomusiikki Kaivopuistossa sekä lukuisat keikat puistoissa ja pubeissa. Kirjallisuus- ja puheohjelmassa taas on luvassa muun muassa Keskustakirjasto Oodin löytöretkiä Kalevalaan, Uuden Jutun Journalismin yö sekä Outsider Art Festivalin runostage Tekstin talolla, kun taas avoimia harjoituksia tarjoillaan esimerkiksi Helsingin kaupunginteatterissa ja Tanssiteatteri Hurjaruuthissa.
Perheen pienimmille on Taiteiden yönä tarjolla muun muassa naamioaskartelua Kallion kirjastossa, satuhetki Kansalaistorilla, avoimet ovet Pakilan Nukketetteritalossa, Jytäjyrsijöiden keikka Yliopiston juhlasalissa sekä monipuolista ohjelmaa Annantalolla, Vuotalolla ja Kaapelitehtaalla. Ranskalaisen Cie Alexandra N’Posseen illan aikana eri puolilla Helsinkiä nähtävä Zig Zag -katutanssiteos toteutetaan lisäksi yhdessä nuorten tanssin harrastajien kanssa.
Taiteiden yö huipentuu Senaatintorilla klo 20 kansainvälisen teatteriryhmä Teater Tolin akrobaattiseen esitykseen Pedaleando Hacia El Cielo eli ”Polkien taivaaseen”, jossa polkupyörät kohoavat tasapainoilemaan maan ja taivaan välillä. Kaikenikäisille sopiva elokuvallinen teos yhdistelee vaikuttavasti liikettä, tanssia ja elävää musiikkia.
EGSin Merkitty Helsinki nostaa esiin kaupunkilaisille merkityksellisiä paikkoja
Suomen kansainvälisesti merkittävimmän graffititaiteilijan ja Juhlaviikkojen tuoreesta visuaalisesta ilmeestä vastaavan EGSin teossarja Merkitty Helsinki nähdään 14.–31.8. kuudessa eri kohteessa ympäri kaupunkia. Juhlaviikot ja Helsingin Sanomat kutsuivat keväällä helsinkiläisiä jakamaan itselleen erityisen merkityksellisiä kohteita, ja teokset sijoittuvat ehdotusten pohjalta valikoiduille paikoille puistosta vesitorniin ja saaresta mattolaiturille.
"Helsinki koostuu muistojen ja tarinoiden kerroksista. Niitä ei ole merkitty karttoihin. Siksi halusin tuoda esiin paikkoja, joilla on ihmisille merkitystä – ja tehdä ne näkyväksi”, kertoo EGS teossarjan taustoista.
Festivaaliohjelmassa kaksi ja puoli viikkoa tähtivierailuita ja kantaesityksiä
Helsingin juhlaviikkojen muu ohjelma tarjoaa kahden ja puolen viikon ajan runsaan kattauksen kansainvälisiä orkesteri-, teatteri-, ja tanssivierailuja, kantaesityksiä, ajankohtaisen puhuttelevia teoksia sekä joukon ainutlaatuisia keikkailtoja Huvilassa.
Newyorkilaisen musiikki-instituutio Bang on a Canin yhteyteen perustettu Bang on a Can All-Stars palaa Helsinkiin vuosikymmenten tauon jälkeen ja esiintyy Tanssin talossa kahdessa genrerajoja rikkovassa illassa. Tanssin talossa nähdään myös Sydney Dance Companyn kahden teoksen huippuvierailu Impermanence | Forever & Ever.
Latvialainen viulisti- ja kapellimestarilegenda Gidon Kremer tuo Kremerata Baltica -orkesterinsa ensi kertaa Juhlaviikoille, ja myös Chamber Orchestra of Europe konsertoi Musiikkitalossa kapellimestaritähti Robin Ticciatin johdolla. Brittiläisen Bushra El-Turkin sävellykseen ja egyptiläisen feministikirjailija Nawal El Saadawin romaaniin pohjautuva Woman at Point Zero taas kuuluu viime aikojen oopperatapauksiin.
Juhlaviikkojen ikonisen Huvilan 30-vuotista taivalta juhlitaan erityiskonsertilla muun muassa Pepe Willbergin, Arpan ja Bessin seurassa. Huvilaan kansainvälisiin tähtivieraisiin kuuluvat muun muassa Anoushka Shankar, Kruder & Dorfmeister, Luz Casal ja Bryce Dessner sekä kotimaisiin huippuartisteihin esimerkiksi Ismo Alanko, Olavi Uusivirta, Arppa, pehmoaino ja Auri.
Helsingin juhlaviikkoja vietetään 14.–31.8.2025. Ohjelma on kokonaisuudessaan tutustuttavissa verkossa osoitteessa helsinkifestival.fi.
Monipuolista ohjelmaa tarjoavat myös Juhlaviikkojen ystäväfestivaalit: Alakulttuuripäivä, Helsingin Kamarikesä, Helsingin Oopperakesä, Kolibrí Festivaali, Kuorojen kierros, Outsider Art Festival, Runokuu, SAMPO Festival, Teatteri Sirkus Suosalo ja Viapori Jazz.
Juhlaviikkojen pääyhteistyökumppanit ovat Elisa ja Helsingin Sanomat. Palvelukumppanit ovat Food Camp, Rajupaja, Marski by Scandic, Helsinki Bryggeri, Heku ja Grano.
Helsingin juhlaviikot on Pohjoismaiden suurin monitaidefestivaali, joka järjestetään vuosittain elo-syyskuun vaihteessa. Juhlaviikkojen taustaorganisaationa toimii Helsingin kaupungin perustama Helsingin tapahtumasäätiö.
