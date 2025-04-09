Taiteiden yö käynnistää torstaina Helsingin juhlaviikot sadoin tapahtumin

11.8.2025 09:00:00 EEST | Helsingin juhlaviikot | Tiedote

Jaa

Satojen maksuttomien taidetapahtumien Taiteiden yö käynnistää Helsingin juhlaviikot torstaina 14.8., kun Senaatintorilla koetaan akrobaattinen teatteriteos Pedaleando Hacia El Cielo ja helsinkiläisten nuorten kanssa toteutettu Zig Zag -katutanssiteos jalkautuu eri puolille kaupunkia. Juhlaviikkojen yhteistyötaiteilija EGSin Merkitty Helsinki nostaa lisäksi esiin kaupunkilaisille tärkeitä paikkoja koko festivaalin ajan.

Taiteiden yönä Senaatintorilla koetaan kansainvälisen teatteriryhmä Theater Tolin akrobaattinen teatteriteos Pedaleando Hacia El Cielo eli ”Polkien taivaaseen”.
Taiteiden yönä Senaatintorilla koetaan kansainvälisen teatteriryhmä Theater Tolin akrobaattinen teatteriteos Pedaleando Hacia El Cielo eli ”Polkien taivaaseen”. Radoslaw Kazmierczak

Taiteiden yön elämykset levittäytyvät jälleen 14.8. ympäri Helsinkiä satojen maksuttomien tapahtumien voimin. Luvassa on esimerkiksi teattereiden avoimia harjoituksia, tanssia, sirkusta, kirjallisuus- ja keskusteluohjelmaa, museoiden avoimia ovia sekä elävää musiikkia laidasta laitaan. Taiteiden yöhön voi ilmoittaa oman tapahtumansa aina 12.8. saakka.

Elävä musiikki kuuluu perinteisesti Taiteiden yöhön, ja illan musiikkitarjontaan kuuluvat muun muassa kamarimusiikkikonsertit Hakasalmen huvilassa, rakastettuihin runoihin perustuvat sävellykset Talvipuutarhassa, pianomusiikki Kaivopuistossa sekä lukuisat keikat puistoissa ja pubeissa. Kirjallisuus- ja puheohjelmassa taas on luvassa muun muassa Keskustakirjasto Oodin löytöretkiä Kalevalaan, Uuden Jutun Journalismin yö sekä Outsider Art Festivalin runostage Tekstin talolla, kun taas avoimia harjoituksia tarjoillaan esimerkiksi Helsingin kaupunginteatterissa ja Tanssiteatteri Hurjaruuthissa.

Perheen pienimmille on Taiteiden yönä tarjolla muun muassa naamioaskartelua Kallion kirjastossa, satuhetki Kansalaistorilla, avoimet ovet Pakilan Nukketetteritalossa, Jytäjyrsijöiden keikka Yliopiston juhlasalissa sekä monipuolista ohjelmaa Annantalolla, Vuotalolla ja Kaapelitehtaalla. Ranskalaisen Cie Alexandra N’Posseen illan aikana eri puolilla Helsinkiä nähtävä Zig Zag -katutanssiteos toteutetaan lisäksi yhdessä nuorten tanssin harrastajien kanssa.

Taiteiden yö huipentuu Senaatintorilla klo 20 kansainvälisen teatteriryhmä Teater Tolin akrobaattiseen esitykseen Pedaleando Hacia El Cielo eli ”Polkien taivaaseen”, jossa polkupyörät kohoavat tasapainoilemaan maan ja taivaan välillä. Kaikenikäisille sopiva elokuvallinen teos yhdistelee vaikuttavasti liikettä, tanssia ja elävää musiikkia.

EGSin Merkitty Helsinki nostaa esiin kaupunkilaisille merkityksellisiä paikkoja

Suomen kansainvälisesti merkittävimmän graffititaiteilijan ja Juhlaviikkojen tuoreesta visuaalisesta ilmeestä vastaavan EGSin teossarja Merkitty Helsinki nähdään 14.–31.8. kuudessa eri kohteessa ympäri kaupunkia. Juhlaviikot ja Helsingin Sanomat kutsuivat keväällä helsinkiläisiä jakamaan itselleen erityisen merkityksellisiä kohteita, ja teokset sijoittuvat ehdotusten pohjalta valikoiduille paikoille puistosta vesitorniin ja saaresta mattolaiturille. 

"Helsinki koostuu muistojen ja tarinoiden kerroksista. Niitä ei ole merkitty karttoihin. Siksi halusin tuoda esiin paikkoja, joilla on ihmisille merkitystä – ja tehdä ne näkyväksi”, kertoo EGS teossarjan taustoista.

Festivaaliohjelmassa kaksi ja puoli viikkoa tähtivierailuita ja kantaesityksiä

Helsingin juhlaviikkojen muu ohjelma tarjoaa kahden ja puolen viikon ajan runsaan kattauksen kansainvälisiä orkesteri-, teatteri-, ja tanssivierailuja, kantaesityksiä, ajankohtaisen puhuttelevia teoksia sekä joukon ainutlaatuisia keikkailtoja Huvilassa.

Newyorkilaisen musiikki-instituutio Bang on a Canin yhteyteen perustettu Bang on a Can All-Stars palaa Helsinkiin vuosikymmenten tauon jälkeen ja esiintyy Tanssin talossa kahdessa genrerajoja rikkovassa illassa. Tanssin talossa nähdään myös Sydney Dance Companyn kahden teoksen huippuvierailu Impermanence | Forever & Ever.

Latvialainen viulisti- ja kapellimestarilegenda Gidon Kremer tuo Kremerata Baltica -orkesterinsa ensi kertaa Juhlaviikoille, ja myös Chamber Orchestra of Europe konsertoi Musiikkitalossa kapellimestaritähti Robin Ticciatin johdolla. Brittiläisen Bushra El-Turkin sävellykseen ja egyptiläisen feministikirjailija Nawal El Saadawin romaaniin pohjautuva Woman at Point Zero taas kuuluu viime aikojen oopperatapauksiin.

Juhlaviikkojen ikonisen Huvilan 30-vuotista taivalta juhlitaan erityiskonsertilla muun muassa Pepe Willbergin, Arpan ja Bessin seurassa. Huvilaan kansainvälisiin tähtivieraisiin kuuluvat muun muassa Anoushka Shankar, Kruder & Dorfmeister, Luz Casal ja Bryce Dessner sekä kotimaisiin huippuartisteihin esimerkiksi Ismo Alanko, Olavi Uusivirta, Arppa, pehmoaino ja Auri.

Helsingin juhlaviikkoja vietetään 14.–31.8.2025. Ohjelma on kokonaisuudessaan tutustuttavissa verkossa osoitteessa helsinkifestival.fi.

Monipuolista ohjelmaa tarjoavat myös Juhlaviikkojen ystäväfestivaalit: Alakulttuuripäivä, Helsingin Kamarikesä, Helsingin Oopperakesä, Kolibrí Festivaali, Kuorojen kierros, Outsider Art Festival, Runokuu, SAMPO Festival, Teatteri Sirkus Suosalo ja Viapori Jazz.

Juhlaviikkojen pääyhteistyökumppanit ovat Elisa ja Helsingin Sanomat. Palvelukumppanit ovat Food Camp, Rajupaja, Marski by Scandic, Helsinki Bryggeri, Heku ja Grano.

Avainsanat

helsingin juhlaviikotfestivaalittaiteiden yötanssisirkusteatteriklassinen musiikkinykymusiikkielävä musiikki

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Taiteiden yönä Senaatintorilla koetaan kansainvälisen teatteriryhmä Theater Tolin akrobaattinen teatteriteos Pedaleando Hacia El Cielo eli ”Polkien taivaaseen”.
Taiteiden yönä Senaatintorilla koetaan kansainvälisen teatteriryhmä Theater Tolin akrobaattinen teatteriteos Pedaleando Hacia El Cielo eli ”Polkien taivaaseen”.
Radoslaw Kazmierczak
Lataa
Koko perheelle sopiva Pedaleando Hacia El Cielo yhdistää mukaansatempaavasti liikettä, tanssia ja elävää musiikkia.
Koko perheelle sopiva Pedaleando Hacia El Cielo yhdistää mukaansatempaavasti liikettä, tanssia ja elävää musiikkia.
Jef Berhin
Lataa
EGSin Merkitty Helsinki -teossarja nostaa Juhlaviikoilla esiin kaupunkilaisille merkityksellisiä paikkoja. Kuva Taidehallin näyttelystä 2018.
EGSin Merkitty Helsinki -teossarja nostaa Juhlaviikoilla esiin kaupunkilaisille merkityksellisiä paikkoja. Kuva Taidehallin näyttelystä 2018.
Tero Jussila
Lataa
Australialainen Sydney Dance Company saapuu Helsinkiin huikealla kahden teoksen illalla. Kuvassa teos Impermance.
Australialainen Sydney Dance Company saapuu Helsinkiin huikealla kahden teoksen illalla. Kuvassa teos Impermance.
Pedro Greig
Lataa
Genrerajoja kaihtava Bang on a Can All-Stars palaa Helsinkiin ja vie kuulijat kahden erilaisen konsertin voimin musiikin tutkimattomille reuna-alueille.
Genrerajoja kaihtava Bang on a Can All-Stars palaa Helsinkiin ja vie kuulijat kahden erilaisen konsertin voimin musiikin tutkimattomille reuna-alueille.
Stephanie Berger
Lataa
Latvialainen viulisti- ja kapellimestarilegenda Gidon Kremer tuo Kremerata Baltica -orkesterinsa ensi kertaa Juhlaviikoille.
Latvialainen viulisti- ja kapellimestarilegenda Gidon Kremer tuo Kremerata Baltica -orkesterinsa ensi kertaa Juhlaviikoille.
Angie Kremer
Lataa
Maailman arvostetuimpiin kuuluva kamariorkesteri Chamber Orchestra of Europe palaa toivottuna Juhlaviikoille Robin Ticciatin johdolla.
Maailman arvostetuimpiin kuuluva kamariorkesteri Chamber Orchestra of Europe palaa toivottuna Juhlaviikoille Robin Ticciatin johdolla.
Julia Wesely
Lataa
Brittiläisen Bushra El-Turkin sävellykseen ja egyptiläisen feministikirjailija Nawal El Saadawin romaaniin pohjautuva Woman at Point Zero kuuluu viime aikojen oopperatapauksiin.
Brittiläisen Bushra El-Turkin sävellykseen ja egyptiläisen feministikirjailija Nawal El Saadawin romaaniin pohjautuva Woman at Point Zero kuuluu viime aikojen oopperatapauksiin.
Kurt Van der Elst
Lataa

Linkit

Helsingin juhlaviikot on Pohjoismaiden suurin monitaidefestivaali, joka järjestetään vuosittain elo-syyskuun vaihteessa. Juhlaviikkojen taustaorganisaationa toimii Helsingin kaupungin perustama Helsingin tapahtumasäätiö.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Helsingin juhlaviikot

Juhlaviikkojen ohjelma on valmis: Bang on a Can All-Stars, Kremerata Baltica, Chamber Orchestra of Europe ja monia muita9.4.2025 09:00:00 EEST | Tiedote

Edellisvuosia useampiin taidelajeihin ulottuvaan festivaaliohjelmaan on vahvistunut merkittäviä kansainvälisiä orkesteri- ja teatterivierailuja, useita kantaesityksiä, palkittu nykyooppera Woman at Point Zero ja Kalle Nion nykysirkuksen ensiesitys. Juhlaviikot avaavan Taiteiden yön kärkitapauksena koetaan maksuton akrobaattinen teatteriesitys.

Taiteilija EGS vastaa Helsingin juhlaviikkojen uudesta visuaalisesta ilmeestä19.3.2025 09:00:00 EET | Tiedote

Pohjoismaiden suurimman monitaidefestivaali Helsingin juhlaviikkojen uudesta visuaalisesta ilmeestä vastaa, ja tulevien vuosien yhteistyötaiteilija on EGS. Visuaalisen ilmeen pohjana toimiva orgaaninen ja elävään viivaan perustuva kartta viestii löytämisestä ja eksymisestä kulttuurin äärelle. Yhteistyötaiteilijan tuotanto tulee olemaan osa Juhlaviikkojen ohjelmaa tulevina vuosina.

Historiallinen bassokokoontuminen huipensi Marko Ahtisaaren kauden Helsingin juhlaviikoilla2.9.2024 08:00:00 EEST | Tiedote

Eilen 1. syyskuuta päättyneet Helsingin juhlaviikot keräsi avajaispäivänään 35 vuotta täyttäneen Taiteiden yön tapahtumiin ja festivaalin avajaiskonsertteihin yhteensä yli 100 000 kulttuurista nauttinutta vierailijaa. Marko Ahtisaari toimi festivaalin taiteellisena johtajana viimeistä kertaa – Ahtisaaren kausi muistetaan uuden teknologian teoksista sekä suurista kansainvälisistä tanssi- ja orkesterivierailuista.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye