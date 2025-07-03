Palvelun aatelia -kilpailuun saatiin 175 ehdotusta eri puolilta Etelä-Savoa

Kauppakamarien ilmastokysely: Trumpin toimet eivät hetkauta suomalaisyritysten ilmastotoimia - pian jo puolet yrityksistä asettanut päästövähennystavoitteita 29.4.2025 07:00:00 EEST | Tiedote

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin kielteinen suhtautuminen ilmastotoimiin ja vetäytyminen Pariisin ilmastosopimuksesta ei juuri ole muuttanut suomalaisyritysten suuntaa ilmastotoimissa. Kauppakamarien ilmastokyselyyn vastanneista yrityksistä 72 prosenttia kertoo, ettei Trumpin toimilla ole vaikutusta. Kymmenen prosenttia yrityksistä sanoo Trumpin politiikan hidastavan tai vähentävän ilmastotoimia. Pieni osa yrityksistä, 2,5 prosenttia vastanneista kertoo Trumpin politiikan nopeuttavan tai lisäävän ilmastotoimia. Myöskään EU:n kestävyyssääntelyn keventämisellä ei arvioida olevan suuria muutoksia yritysten ilmastotoimille. Vajaa viisi prosenttia vastaajista arvioi muutosten hidastavan tai vähentävän ilmastotoimia, kun taas kuusi prosenttia yrityksistä katsoi ilmastotoimien nopeutuvan tai lisääntyvän. Kysely tehtiin kauppakamarien jäsenyrityksille 8-14.4.2025 ja siihen vastasi 1073 yritystä eri puolilta Suomea. Etelä-Savosta vastaajia oli 26, ja vastanneiden yritysten vastaukset muk