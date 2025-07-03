Palvelun aatelia -kilpailuun saatiin 175 ehdotusta eri puolilta Etelä-Savoa
Palvelun aatelia -kilpailu järjestettiin nyt toista kertaa ja tänä vuonna ehdotuksia kerättiin toukokuulta elokuulle. Kilpailun ehdotusaika päättyi 3.8.2025, ja ehdotuksia saatiin 175 ympäri Etelä-Savoa!
Palvelun aatelia -kilpailussa etsitään vuosittain loistavia palveluntuottajia Etelä-Savon alueelta. Kilpailua luotsaavan kaupan- ja palvelualan valiokunnan puheenjohtaja Saara Liukkonen iloitsee, että ehdotuksia tuli jälleen monipuolisesti eri toimialoilta ja eri puolilta maakuntaa. Erityisen ilahduttavaa oli, että jokaisesta Etelä-Savon kunnasta tuli useampia ehdotuksia, mikä kertoo alueemme laajasta tarjonnasta. Etenkin Savonlinnan seudulta tuli tänä vuonna runsaasti ehdotuksia.
Ehdotuksissa on mukana esimerkiksi erilaisia kauppoja, ravintoloita, kahviloita, torimyyjiä, hotelleja, sosiaali- ja terveysalan toimijoita, kauneudenhoitoalan yrityksiä, kioskeja, huoltoasemia ja korjauspalveluita. Ehdotusten perusteluissa korostettiin palvelukokemuksen wau-elämystä: mieleenpainuvaa ja poikkeuksellisen ystävällistä, luotettavaa ja asiantuntevaa palvelua sekä erinomaista palvelutarjontaa.
Seuraavaksi kaupan- ja palvelualan valiokunta valitsee ehdotusten joukosta kymmenen finalistia, joiden toimintaa arvioidaan muun muassa mysteerishoppauksella. Ehdotuksissa annettujen perusteluiden ja mysteerishoppauksien avulla valiokunta valitsee finalisteista voittajan, joka kruunataan Palvelun aateliksi Yrittäjägaalassa tammikuussa 2026.
Yhteistyössä kilpailua mahdollistamassa ovat Etelä-Savon kauppakamari, Etelä-Savon maakuntaliitto, Hirvensalmen kunta, Juvan kunta, Kangasniemen kunta, MEKS Kaakko, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei, Mäntyharjun kunta, OP Suur-Savo, Pieksämäen kaupunki, Puumalan kunta, SaaraLiu, Rantasalmen kunta, Savonlinnan kaupunki ja Sulkavan kunta.
Lisätietoja: https://eskauppakamari.fi/palvelunaatelia/
Yhteydenotot:
Puheenjohtaja Saara Liukkonen, Kaupan- ja palvelualan valiokunta, 040 502 0583, saaraliu@saaraliu.fi
Kehityspäällikkö Kristina Mustonen, Etelä-Savon kauppakamari, 044 732 1180, kristina.mustonen@kauppakamari.fi
Yhteyshenkilöt
Saara LiukkonenPuheenjohtajaKaupan- ja palvelualanvaliokuntaPuh:0405020583saaraliu@saaraliu.fi
Kristina MustonenKehityspäällikköEtelä-Savon kauppakamariPuh:0447321180kristina.mustonen@kauppakamari.fi
