Haitallista vieraslajia poistetaan Nuuksion Laihalammella – lammen käyttö kielletty 14.9.2025 asti
Espoon kaupunki ja Uudenmaan ELY-keskus poistavat Hakjärven luonnonsuojelualueella sijaitsevalta Laihalammelta haitallista vieraslajia, aurinkoahventa (Lepomis gibbosus). Lampi on käsitelty liuoksella, eikä lampea saa käyttää 11.8.–14.9.2025. Toimenpiteellä pyritään välttämään aurinkoahvenen leviäminen ja vaikutukset muihin lajeihin.
Aurinkoahvenet poistetaan rotenonipitoisella biohajoavalla liuoksella. Laihalampi on käsitelty liuoksella 11.8.2025, minkä vuoksi lammen veden käyttö on kielletty 14.9.2025 asti. Lammella ei saa kalastaa tai uida, eikä lemmikkejä saa päästää lampeen uimaan tai juomaan. Myös Sorlammen luontopolun Laihalammen kierroksella kulkemista suositellaan välttämään.
Rotenoni on myrkyllistä kaloille ja vesieläimille, mutta vähemmän myrkyllistä nisäkkäille ja linnuille. Rotenoni hajoaa muutamassa viikossa, eikä siitä ole veteen laimennettuna haittaa ihmisten terveydelle. Mikäli joudut tänä aikana kosketuksiin lammen veden kanssa ja saat oireita, ota välittömästi yhteyttä Myrkytystietokeskukseen (p. 0800 147 111) tai lääkäriin.
Toimenpiteellä pelastetaan laaja ekologinen alue
Aurinkoahven on pohjoisamerikkalainen laji, joka tunnetaan värikkäänä akvaario- ja lammikkokalana. EU:ssa se on haitalliseksi säädetty vieraslaji, jota ei saa tuoda EU:n alueelle tai päästää ympäristöön.
Aurinkoahven heikentää alkuperäisten lajien elinmahdollisuuksia vähentämällä näiden elintilaa ja lisäämällä kilpailua ravinnosta. Se puolustaa reviiriään aggressiivisesti, sekä lisääntyy ja leviää tehokkaasti. Tämä johtaa muiden lajien häviämiseen ja monimuotoisuuden heikkenemiseen.
Aurinkoahvenen torjunta Laihalammesta on erityisen tärkeää, sillä lammesta on vesiyhteys laajempaan vesistöön. Vieraslajin leviäminen Nuuksion Pitkäjärveen ja siitä eteenpäin olisi merkittävä riski alueen vesistön monimuotoisuudelle.
“Aurinkoahvenen torjumiseksi harkittiin useita vaihtoehtoja, jotka lammen sijainnin ja ympäröivien maastonmuotojen vuoksi todettiin erittäin haastaviksi, jos ei mahdottomiksi toteuttaa. Rotenonin käyttö on kustannustehokkain ja vieraslajin leviämisen kannalta riskittömin vaihtoehto”, kertoo vieraslajiasiantuntija Paula Salomäki Uudenmaan ELY-keskukselta.
Älä päästä haitallista vieraslajia luontoon
Koska aurinkoahven on säädetty haitalliseksi vieraslajiksi, sen maahantuonti, kasvatus, myynti ja muu hallussapito sekä ympäristöön päästäminen on kielletty. Vieraslajin levittäjä voidaan laissa säädettyjen rangaistusten lisäksi velvoittaa korvaamaan esiintymän poistosta aiheutuneet kulut. Laihalammen kohdalla puhutaan noin kymmenen tuhannen euron kokonaiskustannuksista.
“Vesistössä esiintyvien vieraslajien torjunta on usein haastavaa ja siksi myös kallista”, toteaa Salomäki.
Ilmoita vieraslajihavainnot
Haitallisten vieraslajien torjunnan onnistumisen kannalta on jatkossakin tärkeää, että vieraslajihavainnoista ilmoitetaan vieraslajit.fi-sivustolla. Ilmoituksiin on hyvä liittää mahdollisuuksien mukaan valokuva havaitusta lajista.
Vieraslajilla tarkoitetaan kasvia, eläintä tai muuta eliölajia, jonka siirtymistä luontaisen levinneisyysalueen ulkopuolelle ihminen on tahattomasti tai tarkoituksella edesauttanut. Haitallinen vieraslaji uhkaa luonnon monimuotoisuutta tai siihen liittyviä ekosysteemipalveluita.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Aurinkoahven ja sen levinneisyys, torjunta: Paula Salomäki, Sanna Kuningas, Teemu Niinimäki
Luonnonsuojelu: Katrin Aia
Paula SalomäkiluonnonsuojeluasiantuntijaUudenmaan ELY-keskus
Tavoitettavissa maanantaina 11.8. ja 21.8. alkaen.
Sanna KuningaserikoistutkijaLuonnonvarakeskus (Luke)Puh:+358 29 532 6026sanna.kuningas@luke.fi
Teemu Niinimäkisuojeluasiantuntija, maa- ja metsätalousministeriön vieraslajiasioiden neuvottelukunnan jäsenWWF SuomiPuh:+358 50 524 3206teemu.niinimaki@espoo.fi
Katrin AiaympäristösuunnittelijaEspoon kaupunkiPuh:+358 46 877 3806kartin.aia@espoo.fi
Kuvat
Linkit
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Espoon kaupunki - Esbo stad
Tilastot ja tutkimukset -kuukausitiedote8.8.2025 13:57:10 EEST | Tiedote
Espoon väkiluku oli kesäkuun 2025 lopussa ennakkotietojen mukaan 323 910. Yritystyöpaikkojen määrä väheni, mutta yritysten kokonaisliikevaihto kasvoi vuodentakaisesta tammi-toukokuussa. Työttömyyden kasvu jatkui, avoimia työpaikkoja enemmän kuin vuotta aiemmin.
SM-viikko tuo Espooseen tuhansia urheilijoita8.8.2025 07:23:00 EEST | Tiedote
SM-viikko on neljä päivää urheilun juhlaa Leppävaarassa, Oittaalla ja Vermossa 14.–17.8. Tänä vuonna neljän päivän aikana kisataan peräti 24 lajin suomenmestaruuksista. Espoo isännöi nyt SM-viikkoa ensimmäistä kertaa ja jatkaa isännöintiä heti ensi vuonna.
AMFI Elossa – Urbaani kulttuurikeidas herää eloon keskelle Tapiolaa5.8.2025 13:18:45 EEST | Tiedote
AMFI Elossa -tapahtumasarja herättää Tapiolan urbaanin amfiteatterin eloon värikkäällä musiikki- ja kulttuuriohjelmalla! Ohjelma käynnistyy täysimittaisesti keskiviikosta 6.8. alkaen. Luvassa on konsertteja, sirkusta ja ohjelmaa perheen pienimmille. Tällä viikolla lavalla esiintyvät muun muassa Sonia, Asla Jo, Awa sekä Kuunkuiskaajat. Viikonloppuna luvassa on Yhtä sirkusta!
Outsider Art Festival tuo upean suomiräpin kattauksen Espooseen4.8.2025 09:52:09 EEST | Tiedote
Espoon kulttuurikeskuksessa nähdään good boys, Cepan Maailma, MC KOO ja spoken word -artisti Vapaa Sana torstaina 21.8.2025. Festivaalin yhteydessä Tapiolassa on myös luvassa taidenäyttely, lyhytelokuvanäytöksiä Espoo Cinén kanssa sekä keskustelutilaisuus.
Katusirkusviikonloppu ilahduttaa jälleen Espoossa28.7.2025 09:46:45 EEST | Tiedote
Yhtä Sirkusta! -katusirkusviikonlopussa nähdään huimapäistä akrobatiaa ja hypnoottisia esityksiä ympäri Espoota viikonloppuna 9.–10.8.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme