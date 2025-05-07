Elengerin toisen vuosineljänneksen tulos: myynti ja markkinaosuus kasvussa
Yhtiön myynti saavutti yhteensä 4,9 terawattituntia (TWh), jolloin kasvua edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon kertyi lähes 25 prosenttia.
Maakaasuyhtiönä tunnettu Elenger Group kasvatti toisen vuosineljänneksen 2025 aikana myyntivolyymiaan merkittävästi. Yhtiön myynti saavutti yhteensä 4,9 terawattituntia (TWh), jolloin kasvua edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon kertyi lähes 25 prosenttia.
Yhtiön kaasun markkinaosuus Suomi-Baltia-alueella nousi 28 prosenttiin, mikä vahvisti Elengerin asemaa alueen johtavana yksityisenä energiapalveluiden tarjoajana. Erityisesti Puolan ja Baltian markkinoilla saavutettiin uusia asiakkuuksia ja onnistuttiin laajentamaan toimituksia monipuolisesti eri asiakassegmenteille.
– Olemme tyytyväisiä myyntivolyymien ja markkinaosuuden kasvuun, sanoo Elenger Oy:n toimitusjohtaja Pasi Näkki.
Viron markkinoiden osuus konsernin Q2-energiamyynnistä oli 10 prosenttia. Muu kasvu jakautui erityisesti Puolan, Latvian ja Suomen markkinoille.
Elenger jatkaa panostuksiaan energian toimitusvarmuuden, vihreän energian tuotannon sekä asiakaskeskeisten palveluratkaisujen kehittämiseen. Tavoitteena on olla kestävä, kilpailukykyinen ja innovatiivinen energia-alan toimija koko Itämeren alueella.
Elenger on osa virolaista Infortar-konsernia, jonka toisen vuosineljänneksen liikevaihto nousi ennätykselliseen 505 miljoonaan euroon eli yli 2,5-kertaiseksi edellisvuoteen verrattuna.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Haastattelupyynnöt
Matti Tuomela
+358405137220
matti.tuomela@mellakka.fi
Linkit
Elenger Oy on Suomen suurin nesteytetyn maakaasun toimittaja. Elenger Oy:n emoyhtiö Elenger group toimii Suomen lisäksi Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa ja Saksassa. Konsernin liiketoimintaportfolio kattaa energian myynnin ja kaupan, energiainfrastruktuurin ja energian tuotannon. Elenger groupin omistaa kokonaan Nasdaq Tallinnan pörssin Baltian päälistalla listattu sijoitusyhtiö Infortar.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Elenger Oy
Maakaasuyhtiö Elengerin viime vuosi oli tavoitteiden mukainen poikkeuksellisista ajoista huolimatta7.5.2025 11:45:00 EEST | Tiedote
Elenger on tällä hetkellä yksi Suomen suurimmista nesteytetyn maakaasun toimittajista. Yhtiö näkee Inkoon LNG-terminaalin keskeisen roolin myös tulevaisuudessa sekä Suomen huoltovarmuuden että kilpailukyvyn näkökulmasta.
Elenger tehnyt sopimuksen biometaanikaasun tuomisesta Tsekeistä Latviaan14.3.2025 08:15:00 EET | Tiedote
Biometaanin tuotantoa ja myyntiä Suomen ja Baltian alueella kehittävä energiayhtiö Elenger on tehnyt ensimmäisen rajat ylittävän biometaanikaasukauppansa Latviassa. Yhtiö alkaa tuoda biometaania Tsekin tasavallasta Latviassa toimivalle BLRT-konsernin yritykselle.
Suomen ja Baltian maiden suurimman yksityisen maakaasuyhtiön nimi vaihtuu Virossa: “Vastaa nyt paremmin yhtiön tarjontaa”10.12.2024 12:18:37 EET | Tiedote
Virossa toimivan maakaasuyhtiö Eesti Gaasin nimi vaihtuu As Elenger Gruppiksi. Nimenmuutoksen tarkoitus on yhdenmukaistaa Suomen ja Baltian maiden suurimman yksityisen energiayhtiö Elengerin brändiä. Asiakkaille nimenmuutos ei aiheuta mitään velvoitteita, vaan kaikki sopimukset jatkuvat nykyisin ehdoin. Suomen tytäryhtiö Elenger Oy:n toimitusjohtaja Pasi Näkki tervehtii Eesti Gaasin nimenmuutosta ilolla. Näkki luonnehtii emoyhtiötä monipuoliseksi ja kansainväliseksi energiayhtiöksi, joka energian myynnin lisäksi tuottaa itse aurinkosähköä ja biokaasua sekä hallinnoi jakeluverkkoinfrastruktuuria. “Eesti Gaasin uusi nimi vastaa nyt paremmin yhtiön tarjontaa, joka on kansainvälisellä tasolla paljon muutakin kuin maakaasua”, Näkki kommentoi. Suomessa Elenger tunnetaan tällä hetkellä etenkin maakaasuyhtiönä. Näkin mukaan on kuitenkin mahdollista, että tulevaisuudessa toiminta monipuolistuisi myös Suomessa. Elenger toimii kuudessa maassa: Suomessa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa ja
Maakaasuyhtiö Elenger valmistautuu talvikuukausien kaasutoimituksiin – emoyhtiö allekirjoitti sopimuksen energialiiketoiminnasta Puolassa7.11.2024 09:45:46 EET | Tiedote
Suomessa merkittävän markkinaosuuden kasvattanut maakaasuyhtiö Elenger on valmistautunut tulevaan talvikauteen hankkimalla lisävarastoja Puolasta ja Saksasta. Kansainvälinen Elenger group laajentaa toimintaansa Euroopassa ja allekirjoitti sopimuksen saksalaisen energiayhtiö EWE AG:n kanssa sen Puolan energialiiketoiminnan ostamisesta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme