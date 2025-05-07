Elengerin toisen vuosineljänneksen tulos: myynti ja markkinaosuus kasvussa

Suomen ja Baltian maiden suurimman yksityisen maakaasuyhtiön nimi vaihtuu Virossa: “Vastaa nyt paremmin yhtiön tarjontaa” 10.12.2024 12:18:37 EET | Tiedote

Virossa toimivan maakaasuyhtiö Eesti Gaasin nimi vaihtuu As Elenger Gruppiksi. Nimenmuutoksen tarkoitus on yhdenmukaistaa Suomen ja Baltian maiden suurimman yksityisen energiayhtiö Elengerin brändiä. Asiakkaille nimenmuutos ei aiheuta mitään velvoitteita, vaan kaikki sopimukset jatkuvat nykyisin ehdoin. Suomen tytäryhtiö Elenger Oy:n toimitusjohtaja Pasi Näkki tervehtii Eesti Gaasin nimenmuutosta ilolla. Näkki luonnehtii emoyhtiötä monipuoliseksi ja kansainväliseksi energiayhtiöksi, joka energian myynnin lisäksi tuottaa itse aurinkosähköä ja biokaasua sekä hallinnoi jakeluverkkoinfrastruktuuria. “Eesti Gaasin uusi nimi vastaa nyt paremmin yhtiön tarjontaa, joka on kansainvälisellä tasolla paljon muutakin kuin maakaasua”, Näkki kommentoi. Suomessa Elenger tunnetaan tällä hetkellä etenkin maakaasuyhtiönä. Näkin mukaan on kuitenkin mahdollista, että tulevaisuudessa toiminta monipuolistuisi myös Suomessa. Elenger toimii kuudessa maassa: Suomessa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa ja