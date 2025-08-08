Astu paikalliseen taidegalleriaan Galleriaviikolla 26.–31.8. – Suomen laajuinen ohjelma on nyt julkaistu
Vuoden 2025 Galleriaviikon ohjelma sisältää yli 100 taidenäyttelyä ja runsaan valikoiman muita maksuttomia tapahtumia gallerioissa eri puolilla Suomea.
Vuoden 2025 Galleriaviikon monipuolinen ohjelma koostuu taidenäyttelyistä ja muista kaikille avoimista tapahtumista gallerioissa eri puolilla Suomea. Valtakunnallinen Galleriaviikko järjestetään ensimmäistä kertaa 26.–31.8. ja vastedes vuosittain.
Tänä vuonna Galleriaviikkoon osallistuu 73 galleriaa 24 paikkakunnalta. Tapahtuma levittäytyy siis Äkäslompolosta Helsinkiin ja Vaasasta Joensuuhun.
Ohjelma sisältää yli sata taidenäyttelyä sekä runsaan valikoiman tapahtumia: avajaisia, työpajoja, performansseja, konsertteja, taiteilijatapaamisia ja opastettuja kierroksia. Mukaan mahtuu myös muun muassa yhteislenkki ja taidepiknik.
Taidegallerioiden näyttelyt ja tapahtumat ovat kaikille avoimia ja lähes aina maksuttomia, myös Galleriaviikon aikana. Galleriaviikko onkin hyvä tilaisuus tehdä tuttavuutta omalla paikkakunnalla toimiviin gallerioihin, esimerkiksi osallistumalla niissä järjestettäviin tapahtumiin.
Galleriaviikon somekanavista näyttely- ja tapahtumavinkkejä eri puolille Suomea
Löydät Galleriaviikon Facebookista ja Instagramista käyttäjätunnuksella @galleryweekfinland.
Elokuun ajan somekanaviin nostetaan runsaasti poimintoja näyttelyistä ja muista tapahtumista, jotka järjestetään Galleriaviikolla 26.–31.8. eri puolilla Suomea.
Galleriaviikon tavoitteina on levittää sanaa Suomessa toimivista gallerioista, jotka esittelevät moninaista ja laadukasta taidetta ympäri vuoden, sekä toivottaa erityisesti uudet kävijät tervetulleiksi gallerioihin.
Galleriaviikkoa koordinoivat valtakunnalliset kuvataidejärjestöt Muu ry, Suomen Kuvanveistäjäliitto ry, Suomen Taidegraafikot ry, Taidemaalariliitto ry ja Valokuvataiteilijoiden liitto ry. Galleriaviikko käynnistyy Taiteen edistämiskeskuksen tuella.
Yhteyshenkilöt
Maija GrönqvistTuottajaGalleriaviikkoPuh:0408270360maija.gronqvist@galleriaviikko.fi
Linkit
Galleriaviikko
Galleriaviikko on Suomen laajuinen tapahtuma, joka järjestetään ensimmäistä kertaa 26.–31.8.2025 ja jatkossa vuosittain.
Galleriaviikon tavoitteina on levittää sanaa Suomessa toimivista gallerioista, jotka esittelevät moninaista ja laadukasta taidetta ympäri vuoden, sekä kutsua erityisesti uusia kävijöitä gallerioihin.
Galleriaviikkoa koordinoivat valtakunnalliset kuvataidejärjestöt Muu ry, Suomen Kuvanveistäjäliitto ry, Suomen Taidegraafikot ry, Taidemaalariliitto ry ja Valokuvataiteilijoiden liitto ry. Galleriaviikko käynnistyy Taiteen edistämiskeskuksen tuella.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.