Kokoomuksen eduskuntaryhmä

Kokoomuksen Heinonen: Jatkuuko demareiden taloussumutus vaaleihin asti?

8.8.2025 10:55:09 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote

Jaa

SDP ilmoitti Uutissuomalaisen kyselyssä, että ottaa kantaa ensi kauden sopeutustarpeeseen vasta juuri ennen kevään 2027 eduskuntavaaleja. Kokoomuksen kansanedustaja ja valtiovarainvaliokunnan valiokuntavastaava Timo Heinonen on pöyristynyt, että SDP aikoo pimittää sopeutustoimensa ensi eduskuntavaaleihin asti.

Timo Heinonen. Kuvaaja: Kristian Tervo.
Timo Heinonen. Kuvaaja: Kristian Tervo.

”SDP kyllä kiiruhtaa ampumaan alas jokaisen hallituksen sopeutustoimen, mutta vaikenee omasta vaihtoehdostaan. Aikooko SDP todella jatkaa taloussumutustaan eduskuntavaaleihin saakka?”, edustaja Heinonen kysyy.

Edustaja Heinonen muistuttaa, että SDP ei ole kyennyt koko vaalikauden aikana kertomaan omaa vaihtoehtoaan hallituksen sopeutustoimille.

”Ensimmäisestä vaihtoehtobudjetista puuttui täysin arviot esimerkiksi työllisyysvaikutuksista, seuraavassa vaihtoehtobudjetissa SDP taas kuittaisi hallituksen sopeutustoimet lähes täysin. SDP:n linjattomuus talouspolitiikassa on käsittämätöntä”, edustaja Heinonen toteaa.

Ensi hallituskauden sopeutustarve pohjautuu Valtiovarainministeriön riippumattomaan arvioon. Edustaja Heinonen hämmästeleekin, eikö SDP luota asiantuntijatietoon.

Tytti Tuppurainen sanoi ottavansa kantaa sopeutuksiin vasta nähtyään VM:n syksyn 2026 ennusteen. Miksi demarit eivät suoraan jo nyt sitoudu VM:n sopeutustarpeeseen, eikö SDP luota valtiovarainministeriön virka-arvioihin? Politisoiko SDP valtiovarainministeriön riippumattomia ennusteita?”, Heinonen hämmästelee.

Tällä hetkellä käsitellään valtiovarainministeriön budjettiehdotusta vuodelle 2026. Ministeriön kesän ennusteen mukaan lisäsopeutustarve budjetissa olisi noin miljardi euroa. Arvio tarkentuu vielä budjettiriiheen.

"Kokoomus on valmis tämän mittaluokan lisäsopeutuksiin, jotta velkasuhteen kasvu saadaan taittumaan. Demareilta taas ei ole totuttuun tapaan kuulunut mitään konkretiaa lisäsopeutuksista”, Heinonen päättää

Avainsanat

EduskuntaKokoomus

Yhteyshenkilöt

Kokoomuksen eduskuntaryhmä

Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Kokoomuksen eduskuntaryhmä

Kokoomuksen Kinnari: Maanomistajat saavat jatkossa oikeudenmukaisen korvauksen pakkolunastetuista maista6.8.2025 08:00:00 EEST | Tiedote

Kokoomuksen kansanedustaja, maa- ja metsätalousvaliokunnan valiokuntavastaava Teemu Kinnari pitää hiljattain eduskunnassa hyväksyttyä lunastuslain uudistusta yhtenä merkittävimmistä uudistuksista maanomistajien oikeusturvalle. Jatkossa pakkolunastuksista maksetaan markkina-arvon mukainen korvaus nykyisen käyvän arvon sijaan. Lisäksi lunastuksiin lisättäisiin kiinteä 25 prosentin korotus.

Kokoomuksen Partanen: Miksi SDP kääntää selkänsä yrityksille, jotka haluaisivat työllistää?5.8.2025 08:00:00 EEST | Tiedote

Kokoomuksen kansanedustaja ja varapuheenjohtaja Karoliina Partanen sanoo Orpon hallituksen tarttuneen työmarkkinoiden uudistamiseen tavalla, jota Suomessa on odotettu pitkään. Hallitus lisää erityisesti pk-yritysten rohkeutta palkata uutta työvoimaa, mutta SDP on torjunut uudistukset yksi toisensa jälkeen tarjoamatta tilalle mitään. "Onko SDP:llä enää mitään sanottavaa niille yrittäjille, jotka haluaisivat työllistää?" Partanen kysyy.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye