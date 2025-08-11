Alexander Stubbin Vallan kolmio-kirja ilmestyy Otavalta 21.8.

Stubb piirtää kirjassa kuvan vallan kehistä – lännestä, idästä ja etelästä – joiden välinen vuorovaikutus ratkaisee sen, millaiseksi uusi maailmanjärjestys muovautuu.

Napakan ja selkeän analyysin ohella Alexander Stubb kertoo tarinoita kohtaamisista maailman johtajien kanssa monissa vastuutehtävissään.

− Toivon, että lukija saa teoksesta kokonaiskuvan siitä, mistä ulkopoliittinen ajatteluni juontaa juurensa ja millä tavalla se on vuosien varrella kehittynyt, Stubb kertoo.

Alexander Stubb kirjoitti suurimman osan Vallan kolmio -kirjasta ollessaan Eurooppa-instituutin professorina Italian Firenzessä. Hän kirjoitti teoksen alkuperäisen version englanniksi ja suomeksi käsikirjoituksen on kääntänyt Kyösti Karvonen. Kirja julkaistaan myöhemmin usealla eri kielellä.

Kirja ilmestyy suomeksi 21.8.2025. Teos julkaistaan painettuna, e-kirjana sekä äänikirjana.



Kirjan lukeneiden kansainvälisten vaikuttajien näkemyksiä teoksesta:



Stubb on kirjoittanut ajankohtaisen ja vakuuttavan kirjan. Hänen esittämänsä arvopohjainen realismi ja arvokas ulkopolitiikka tarjoavat näkemyksellisen kontribuution. Teoksen pitäisi kiinnostaa kaikkia, jotka haluavat kannattaa sääntöihin perustuvaa kansainvälistä järjestystä.

– Jens Stoltenberg, Norjan valtiovarainministeri, entinen Naton pääsihteeri

Alexander Stubb kuvaa syvällisesti ja haastavasti maailmanjärjestyksessä tapahtuvia seismisiä muutoksia. Nämä muutokset puhuvat vastustamattomasti monenkeskisyyden puolesta. Sen tulee nojautua Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjaan ja siihen, että kaikki maat noudattavat tarkasti kansainvälistä oikeutta.

– Cyril Ramaphosa, Etelä-Afrikan presidentti

Ulkopolitiikan harjoittaja pystyy harvoin kirjoittamaan näin korkeatasoista kirjaa. Alexander Stubb paikantaa kansainvälisen järjestelmän keskeiset heikkoudet ja esittää oivallisen suunnitelman niiden korjaamiseksi. Seuraavaksi hänen on autettava muuttamaan nämä järjen sanat toiminnaksi.

– Fareed Zakaria, toimittaja ja kommentaattori

Jos minua pyydettäisiin valitsemaan eurooppalainen johtaja vetämään maailman tilasta käytävää keskustelua, valitsisin Alex Stubbin. Hänen ajatuksensa järjestyksestä epäjärjestykseen ajautuvasta maailmasta eivät voisi olla ajankohtaisempia tai merkityksellisempiä.

– William Hague, Richmondin lordi

Alexander Stubb hyödyntää politiikan analyytikon taitojaan ja merkittävän valtiomiehen ainutlaatuisia kokemuksiaan piirtääkseen tien kohti uutta kansainvälistä järjestystä. Stubb muistuttaa, että meillä kaikilla on vaikutusvaltaa kansalaisina. Hän patistaa meitä kaunopuheisesti, vilpittömästi ja innostavasti yksilölliseen ja yhteiseen toimintaan demokratian ja vaikeuksissa olevan globaalin yhteistyön puolustamiseksi.

– Fiona Hill, Senior Fellow, Brookings-Instituutti, Yhdysvaltain kansallisen turvallisuusneuvoston Euroopan ja Venäjän asioiden entinen johtaja

Taustansa ja näkökulmansa ansiosta Alexander Stubb on ainutlaatuisessa asemassa pohtimaan myllerryksessä olevaa maailmaamme. Hän väittää oikeutetusti, että muutamat seuraavat vuodet ratkaisevat suunnan. Onko uusi realistisempi mutta monenkeskinen maailmanjärjestys edelleen mahdollinen? Hän katsoo, että paljon riippuu siitä, pystyykö globaali länsi vastaamaan globaalin etelän toiveisiin. Tämä ei ole vain lukemisen vaan myös pohtimisen arvoinen kirja.

– Carl Bildt, entinen Ruotsin pääministeri ja ulkoministeri