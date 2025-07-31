Flow Festivalia vietetään tänä viikonloppuna Helsingin Suvilahdessa
Flow Festivalia vietetään tänä viikonloppuna 8.–10. elokuuta Helsingissä, kun musiikin, taiteen ja kaupunkikulttuurin ystävät kokoontuvat Suvilahteen. Yhden päivän liput lauantaille ja sunnuntaille on myyty loppuun, mutta kahden päivän lippuja perjantai-lauantaille ja lauantai-sunnuntaille sekä kolmen päivän lippuja on edelleen saatavilla.
Flow Festivalilla on tänä vuonna yhteensä kymmenen tapahtuma-aluetta ja noin 150 esiintyvää artistia tai ryhmää. Kansainvälisistä tähtiesiintyjistä Flow’hun saapuvat Charli XCX, Burna Boy, FKA twigs, Little Simz, Air play Moon Safari, Underworld, Khruangbin, Yung Lean & Bladee, Bicep, Lola Young, Beth Gibbons, Black Star, Veronica Maggio, Fontaines D.C., Montell Fish sekä monet muut. Kotimaisista huippunimistä Flow’ssa puolestaan esiintyvät muun muassa Turisti, pehmoaino: Sätkynukkekoti, Ege Zulu, Sexmane, Ruusut, Mirella, MELO ja Pariisin Kevät.
Yleisö saa lisäksi nauttia DJ-maailman huippunimien sekä kiinnostavimpien nousevien tähtien esiintymisistä usealla eri lavalla. Festivaalilla nähdään muun muassa Joy Orbison, Avalon Emerson, Funk Tribu, Antal, Mala Ellen Allien, Antal, Danilo Plessow, Verraco, okgiorgio, Sluts Against Techno, What’s on Joseysradios ja Star Kids. Lue lisää Flow Festivalin artisteista: www.flowfestival.com/artists/.
Flow’n arvostettu taideohjelma tarjoaa upeita tila-installaatioita ja valoteoksia ympäri festivaalialuetta. Kattilahalliin rakentuva Kalle Vainion The Land Where It Always Rains on multimedia-installaatiokymmenelle kelanauhurille, sateenvarjolle ja videoprojisoinnille. Front Yardin yhteydessä nähdään Flow’n pitkäaikaisen valaistuskumppanin Sun Effectsin poikkeuksellisen monipuolinen ja laaja visuaalien ja aluevalaistuksen kokonaisuus. Valaistus juhlistaa historiallista hetkeä, kun Flow pääsee ensimmäisenä toimijana Hanasaaren vanhalle voimalaitosalueelle. Lue lisää Flow’n taideohjelmasta: www.flowfestival.com/taide/.
Laadustaan ja monipuolisuudestaan tunnettu Flow’n ruokatarjonta koostuu tänä vuonna yli 40 ravintolan antimista ja 20 baarin juomatarjonnasta. Kahden viimeisimmän vuoden tapaan ruokalistoilla ei ole lainkaan punaista lihaa tai siipikarjaa. Ensimmäistä kertaa kaikki festivaalilla tarjottava kala on täysin kotimaista. Juomien suhteen Flow panostaa laajaan tarjontaan kattavalla viiniselektiolla, panimotuotteilla sekä runsaalla alkoholittomien juomien valikoimalla. Festivaalin ravintolakokoelma koostuu rakastetuista suosikeista ja jännittävistä uutuuksista. Alueella on koettavissa Hans Välimäen Gina X Flow -konseptiravintola, Greenfinch, N4KU, The Alley, FLIP, Thai Vegan Kitchen sekä moni muu. Tutustu tarkemmin Flow’n ruokatarjontaan: https://www.flowfestival.com/palvelut/food/.
Flow Festival ottaa osaa myös yhteiskunnalliseen keskusteluun järjestämällä koko viikonlopun mittaisen Flow Talks -puheohjelmakokonaisuuden. Päivittäin vaihtuvat teemat käsittelevät tekoälyn, luovuuden ja talouden teemoja sekä laatujournalismia. Lue lisää Flow Talksista: https://www.flowfestival.com/ohjelma/talks/
Sustainable Flow on festivaalin oma vastuullisuusohjelma, joka takaa, että festivaali huomioi toiminnassaan sekä ympäristövastuun että sosiaalisen vastuun. Festivaali tuottaa uutta tutkimustietoa ja kehittää työkalua ympäristötietoisempaan tapahtumajärjestämiseen, lyhentää luontovelkaansa lahjoituksilla Luonnonperintösäätiölle, käyttää uusiutuvaa energiaa, kierrättää ja uudelleenkäyttää festivaalilla tuotetun jätteen sekä tarjoaa ympäristöystävällistä ruokaa. Lisäksi Flow edistää yhdenvertaisuutta, ja on turvallinen ja saavutettava tapahtuma. Lue lisää Sustainable Flow'sta täällä: https://www.flowfestival.com/flow-festival/sustainable-flow/.
Flow Festival 2025 järjestetään Helsingin Suvilahdessa 8.–10.8.2025. Yhteensä Flow Festivalilla esiintyy lähes 150 artistia. Julkistettuja esiintyjiä ovat muun muassa Charli XCX, Burna Boy, FKA twigs, Little Simz, Air play Moon Safari, Underworld, Khruangbin, Yung Lean & Bladee, Bicep, Lola Young, Beth Gibbons, Black Star, Veronica Maggio, Fontaines D.C., Montell Fish, Amaarae, Kneecap, Sam Quealy, Autechre, Sudan Archives, Joy Orbison ja Avalon Emerson. Tutustu koko ohjelmaan Flow Festivalin nettisivulla: https://www.flowfestival.com/artists/.
Vuoden 2025 Flow Festivalin pääyhteistyökumppani on Heineken. Muita kumppaneita ovat Cult, Google, Helsingin kaupunki, Lanson, Lyko, Nordea, Scandic, Tietoevry ja Vaasan, mediakumppaneita Bauer Media Outdoor, Finnkino, Helsingin Sanomat ja Radio Helsinki, ja tuotantokumppaneita Creative Technology, Stopteltat ja Sun Effects.
Liput:
1 päivän lippu (PE): 159€
1 päivän lippu (LA): LOPPUUNMYYTY
1 päivän lippu (SU): LOPPUUNMYYTY
2 päivän lippu (PE–LA, PE+SU): 229€
2 päivän lippu (LA–SU): LOPPUUNMYYTY
3 päivän lippu: 279€
1 päivän Platinum-lippu (PE, LA): LOPPUUNMYYTY
1 päivän Platinum-lippu (SU): 239€
3 päivän Platinum-lippu: 449€
Hinnat voimassa toistaiseksi. Lipun hinta sisältää palvelumaksun.
Lisätiedot:
Flow Festival, viestintäpäällikkö Paavo Kässi / paavo@flowfestival.com
+358 40 613 9933
Paavo Kässi
