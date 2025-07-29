Skanska toteuttaa Nihdin neljännen vaiheen esirakentamisen
Skanska toteuttaa Helsingin Kalasataman eteläkärjen eli Nihdin neljännen vaiheen esirakentamisen Helsingin kaupungille. Urakka toteutetaan vähäpäästöisen työmaan periaatteiden mukaisesti.
Työmaa sijaitsee entisen satamalaitoksen alueella, ja urakka kattaa alueen esirakentamisen aina katujen ja rantarakenteiden rakentamisesta kunnallistekniikkaan sekä ranta-alueiden ruoppaukseen. Esirakentaminen mahdollistaa asuintalojen rakennustyöt tulevina vuosina.
Esirakennustyöt käynnistyivät heinäkuussa 2025, ja töiden on määrä valmistua kesäkuussa 2028.
”Nihdin alueen urakkaan kuuluvat muun muassa vanhojen laiturirakenteiden purku, merenpohjan ruoppaus- sekä syvätiivistystyöt sekä uuden rantamuurin betonirakenteet perustuksineen ja kiviverhouksineen”, kertoo tulosyksikön johtaja Mikko Möttönen.
“Urakassa Skanska pääsee hyödyntämään laajasti kaupunkirakentamisen osaamistaan. Uutta kaupunkirakennetta luodessa vastaan tulee todennäköisesti yllätyksiä, joita olemme tottuneet ratkomaan hyvässä yhteistyössä kaikkien osapuolien kanssa. Nihdistä valmistuu aikanaan erittäin miellyttävää kaupunkiympäristöä kaikkien kaupunkilaisten iloksi. On mahtavaa olla mukana rakentamassa uutta Helsinkiä”, hän jatkaa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Skanska Infra Oy, tulosyksikön johtaja Mikko Möttönen, puh. 050 390 5772, mikko.mottonen[at]skanska.fi
Skanska Oy, mediayhteydet, puh. 050 311 1773, media[at]skanska.fi
Tietoja julkaisijasta
Skanska on yksi maailman johtavista rakennus- ja projektikehityspalveluita tarjoavista yrityksistä. Toimimme valituilla kotimarkkina-alueilla Pohjoismaissa, Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Yhdessä asiakkaidemme ja monimuotoisten tiimiemme kanssa luomme innovatiivisia ja vastuullisia ratkaisuja, jotka edistävät terveellistä elämää yli sukupolvien. Suomessa toimintamme kattaa rakentamispalvelut sekä asuntojen ja toimitilojen projektikehityksen. Skanska työllisti vuoden 2024 lopussa noin 1 500 henkilöä Suomessa.
