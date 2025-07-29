Skanska Oy

Skanska toteuttaa Nihdin neljännen vaiheen esirakentamisen

8.8.2025 12:00:00 EEST | Skanska Oy | Tiedote

Skanska toteuttaa Helsingin Kalasataman eteläkärjen eli Nihdin neljännen vaiheen esirakentamisen Helsingin kaupungille. Urakka toteutetaan vähäpäästöisen työmaan periaatteiden mukaisesti.

Työmaa sijaitsee entisen satamalaitoksen alueella, ja urakka kattaa alueen esirakentamisen aina katujen ja rantarakenteiden rakentamisesta kunnallistekniikkaan sekä ranta-alueiden ruoppaukseen. Esirakentaminen mahdollistaa asuintalojen rakennustyöt tulevina vuosina. 

Esirakennustyöt käynnistyivät heinäkuussa 2025, ja töiden on määrä valmistua kesäkuussa 2028. 

”Nihdin alueen urakkaan kuuluvat muun muassa vanhojen laiturirakenteiden purku, merenpohjan ruoppaus- sekä syvätiivistystyöt sekä uuden rantamuurin betonirakenteet perustuksineen ja kiviverhouksineen”, kertoo tulosyksikön johtaja Mikko Möttönen.  

“Urakassa Skanska pääsee hyödyntämään laajasti kaupunkirakentamisen osaamistaan. Uutta kaupunkirakennetta luodessa vastaan tulee todennäköisesti yllätyksiä, joita olemme tottuneet ratkomaan hyvässä yhteistyössä kaikkien osapuolien kanssa. Nihdistä valmistuu aikanaan erittäin miellyttävää kaupunkiympäristöä kaikkien kaupunkilaisten iloksi. On mahtavaa olla mukana rakentamassa uutta Helsinkiä”, hän jatkaa. 

Yhteyshenkilöt

Skanska Infra Oy, tulosyksikön johtaja Mikko Möttönen, puh. 050 390 5772, mikko.mottonen[at]skanska.fi

Skanska Oy, mediayhteydet, puh. 050 311 1773, media[at]skanska.fi

