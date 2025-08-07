Poliisin päivä edistää myönteisiä kohtaamisia poliisin ja paikallisten ihmisten välillä – erityisesti niiden, jotka eivät arjessaan poliisin kanssa tapaa.
Helsingin poliisisoittokunta konsertoi Poliisin päivän merkeissä Seinäjoella keskiviikkona 20.8.
Helsingin poliisisoittokunta konsertoi Poliisin päivän merkeissä Seinäjoella keskiviikkona 20.8.
Sydämeni tänne jää -konsertin solistina esiintyy Pohjanmaalta lähtöisin oleva Johanna Försti. Luvassa on viihdyttävä ja värikäs konsertti sinivalkoisissa väreissä, kun ohjelmassa kuullaan Förstin tulkintoina muun muassa Myrskyn jälkeen, Sinua sinua rakastan ja Mun sydämeni tänne jää.
Lauri Porran vaikuttava Concrete Ecstasy II ja Maria Kalaniemen virtuoosinen Ahma edustavat puolestaan tuoretta, suurelle puhallinorkesterille sävellettyä suomalaista musiikkia parhaimmillaan, tuoden esiin poliisisoittokunnan monipuolisen taituruuden.
Konsertin isäntänä toimii Pohjanmaan poliisin uusi poliisipäällikkö Jarkko Lehtinen, joka on aiemmin toiminut muun muassa poliisisoittokunnan esimiehenä. Hän arvioi soittokunnan merkitystä kansalaisten ja poliisin rajapinnassa tapahtuvan yhteistyön kannalta:
– Poliisisoittokunta on erinomainen väline edistää poliisin ja kaikkien suomalaisten sekä Suomessa asuvien yhteistyötä ja vuorovaikutusta.
Poliisin päivän merkitys
-Poliisin päivän juuret juontavat vuoteen 2009, jolloin valtakunnallinen tapahtuma järjestettiin ensimmäistä kertaa. Tarkoituksena on ollut edistää myönteisiä kohtaamisia poliisin ja paikallisten ihmisten välillä – erityisesti niiden, jotka eivät arjessaan poliisin kanssa tapaa.
– Nuoret ja lapsiperheet ovat erityisen tärkeitä kohderyhmiä, kertoo Pohjanmaan poliisipäällikkö Lehtinen.
-Poliisisoittokunnalla on vahva rooli tässä, sillä musiikki ja konsertti tarjoavat mutkattoman, matalan kynnyksen tilaisuuden tavata poliisi ja samalla nauttia laadukkaasta esityksestä – se on erinomainen tapa tuoda yhteen viranomaisia ja ihmisiä. Vaikka nykypäivänä sosiaalinen media on muuttanut kanssakäymisen tapaa, edelleen tarvitaan myös kasvokkain tapaamista. Poliisin päivä tarjoaa ainutlaatuisen foorumin keskustelulle ja yhteistyölle.
Luottamus on se edellytys, joka mahdollistaa poliisin menestyksekkään toiminnan eli turvallisuuden tuottamisen tähän maahan. Jotta luottamus syttyy, tarvitaan avointa keskustelua ja kansalaisten kohtaamisia poliisin kanssa.
Konserttiin on kutsuttu laaja joukko alueen sidosryhmiä, kuten kuntien ja hyvinvointialueiden edustajia, pelastustoimen, koulutuspuolen sekä nuorisojärjestöjen edustajia. Suurin osa lipuista on kuitenkin kaikkien alueen ihmisten vapaasti ostettavissa nimelliseen hintaan.
Poliisin päivän tapahtumat järjestetään valtakunnallisesti hieman tämän konsertin jälkeen. Poliisin päivän konsertti on ikään kuin esisoittoa, ja varsinainen Poliisin päivä on lauantaina 30.8. Pohjanmaalla päätapahtuma on Seinäjoen Ideaparkissa, mutta pyrimme näkymään koko alueella, kertoo Lehtinen.
Koulupoliisitoiminta
Valtakunnallisesti yksi poliisin tärkeimmistä prioriteeteista on koulupoliisitoiminta, jossa poliisisoittokunnalla on merkittävä rooli koulupoliisikonserttien toteuttajana. Konserttien keskeisiä, nuorille tärkeitä teemoja ovat päihteet, kiusaaminen, nettimaailman haasteet, seksuaalinen itsemääräämisoikeus ja väkivalta. Poliisin ajankohtaisia, nuorten hyvinvointiin ja turvallisuuteen tähtääviä toimia ovat lisäksi nuorisorikollisuuden ja syrjäytymisen estäminen. Pohjanmaalla koulupoliisikonsertteja järjestetään kaksi samalla viikolla kuin Poliisin päivän konsertti. Koulupoliisikonsertteihin pyritään kokoamaan yhteen noin 800 alueen koululaista.
– Koulupoliisitoiminta on tänä vuonna saanut hienoa näkyvyyttä muun muassa kouluissa järjestetyllä verkkoluennolla, jota seurasi peräti 250 000 oppilasta 1 500:ssa koulussa, Lehtinen kertoo. Tekniikka mahdollistaa tällaisia massatapaamisia poliisin ja nuorten välillä. On tärkeää, että poliisi kohtaa nuoria heille luontaisissa ympäristöissä – kouluissa, kaduilla ja sosiaalisessa mediassa, toteaa Lehtinen.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Lassi IkäheimointendenttiHelsingin poliisilaitos /Erityistoimintayksikkö /Helsingin poliisisoittokuntaPuh:0503406822Puh:(+358) 0295 47 4549lassi.ikaheimo@poliisi.fi
Kuvat
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin poliisisoittokunta
Världsartist möter polisen på Åland – Soulens superstjärna och Helsingfors polismusikkår i unikt gemensamt framträdande på Åland Sea Jazz7.8.2025 09:19:27 EEST | Nyheter
Världsartist möter polisen på Åland – Soulens superstjärna och Helsingfors polismusikkår i unikt gemensamt framträdande på Åland Sea Jazz
Maailmantähti kohtaa poliisit Ahvenanmaalla – Soulin supertähti ja Helsingin poliisisoittokunta harvinaisella yhteiskeikalla Åland Sea Jazzissa7.8.2025 09:19:27 EEST | Uutinen
Maailmantähti kohtaa poliisit Ahvenanmaalla – Soulin supertähti ja Helsingin poliisisoittokunta harvinaisella yhteiskeikalla Åland Sea Jazzissa
Poliisi sävelsi uuden kannustuslaulun Huuhkajille osana Suomen Palloliiton ja poliisin yhteistyötä11.6.2025 16:47:15 EEST | Tiedote
Poliisisoittokunnan kitaristi, säveltäjä ja sanoittaja Onni Lonka on tehnyt uuden sävellyksen "Huuhkajat", joka kannustaa Suomen jalkapallomaajoukkuetta tuleviin voittoihin.
Poliisi järjestää Suojelusenkeli-konsertin kunnioittaakseen palveluksessa vammautuneita ja menehtyneitä kollegoitaan12.3.2025 11:16:59 EET | Tiedote
Surmansa saaneiden ja vammautuneiden poliisien kunniaksi järjestetään kolmella paikkakunnalla Suojelusenkeli -konsertit, joiden käsiohjelmien tuotto käytetään palveluksessa vammautuneiden poliisien kuntoutumiseen.
Poliisille kakkua - kerran vuodessa7.2.2025 10:37:04 EET | Tiedote
Helsingin poliisisoittokunnan "Kaikkien aikojen Euroviisut" -konsertti Savoy-teatterissa juhlistaa poliisin perinnepäivää 11. ja 12.2.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme