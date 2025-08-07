Poliisin päivä edistää myönteisiä kohtaamisia poliisin ja paikallisten ihmisten välillä – erityisesti niiden, jotka eivät arjessaan poliisin kanssa tapaa.

Helsingin poliisisoittokunta konsertoi Poliisin päivän merkeissä Seinäjoella keskiviikkona 20.8.

Sydämeni tänne jää -konsertin solistina esiintyy Pohjanmaalta lähtöisin oleva Johanna Försti. Luvassa on viihdyttävä ja värikäs konsertti sinivalkoisissa väreissä, kun ohjelmassa kuullaan Förstin tulkintoina muun muassa Myrskyn jälkeen, Sinua sinua rakastan ja Mun sydämeni tänne jää.

Lauri Porran vaikuttava Concrete Ecstasy II ja Maria Kalaniemen virtuoosinen Ahma edustavat puolestaan tuoretta, suurelle puhallinorkesterille sävellettyä suomalaista musiikkia parhaimmillaan, tuoden esiin poliisisoittokunnan monipuolisen taituruuden.

Konsertin isäntänä toimii Pohjanmaan poliisin uusi poliisipäällikkö Jarkko Lehtinen, joka on aiemmin toiminut muun muassa poliisisoittokunnan esimiehenä. Hän arvioi soittokunnan merkitystä kansalaisten ja poliisin rajapinnassa tapahtuvan yhteistyön kannalta:

– Poliisisoittokunta on erinomainen väline edistää poliisin ja kaikkien suomalaisten sekä Suomessa asuvien yhteistyötä ja vuorovaikutusta.

Poliisin päivän merkitys

-Poliisin päivän juuret juontavat vuoteen 2009, jolloin valtakunnallinen tapahtuma järjestettiin ensimmäistä kertaa. Tarkoituksena on ollut edistää myönteisiä kohtaamisia poliisin ja paikallisten ihmisten välillä – erityisesti niiden, jotka eivät arjessaan poliisin kanssa tapaa.

– Nuoret ja lapsiperheet ovat erityisen tärkeitä kohderyhmiä, kertoo Pohjanmaan poliisipäällikkö Lehtinen.

-Poliisisoittokunnalla on vahva rooli tässä, sillä musiikki ja konsertti tarjoavat mutkattoman, matalan kynnyksen tilaisuuden tavata poliisi ja samalla nauttia laadukkaasta esityksestä – se on erinomainen tapa tuoda yhteen viranomaisia ja ihmisiä. Vaikka nykypäivänä sosiaalinen media on muuttanut kanssakäymisen tapaa, edelleen tarvitaan myös kasvokkain tapaamista. Poliisin päivä tarjoaa ainutlaatuisen foorumin keskustelulle ja yhteistyölle.

Luottamus on se edellytys, joka mahdollistaa poliisin menestyksekkään toiminnan eli turvallisuuden tuottamisen tähän maahan. Jotta luottamus syttyy, tarvitaan avointa keskustelua ja kansalaisten kohtaamisia poliisin kanssa.

Konserttiin on kutsuttu laaja joukko alueen sidosryhmiä, kuten kuntien ja hyvinvointialueiden edustajia, pelastustoimen, koulutuspuolen sekä nuorisojärjestöjen edustajia. Suurin osa lipuista on kuitenkin kaikkien alueen ihmisten vapaasti ostettavissa nimelliseen hintaan.

Poliisin päivän tapahtumat järjestetään valtakunnallisesti hieman tämän konsertin jälkeen. Poliisin päivän konsertti on ikään kuin esisoittoa, ja varsinainen Poliisin päivä on lauantaina 30.8. Pohjanmaalla päätapahtuma on Seinäjoen Ideaparkissa, mutta pyrimme näkymään koko alueella, kertoo Lehtinen.

Koulupoliisitoiminta

Valtakunnallisesti yksi poliisin tärkeimmistä prioriteeteista on koulupoliisitoiminta, jossa poliisisoittokunnalla on merkittävä rooli koulupoliisikonserttien toteuttajana. Konserttien keskeisiä, nuorille tärkeitä teemoja ovat päihteet, kiusaaminen, nettimaailman haasteet, seksuaalinen itsemääräämisoikeus ja väkivalta. Poliisin ajankohtaisia, nuorten hyvinvointiin ja turvallisuuteen tähtääviä toimia ovat lisäksi nuorisorikollisuuden ja syrjäytymisen estäminen. Pohjanmaalla koulupoliisikonsertteja järjestetään kaksi samalla viikolla kuin Poliisin päivän konsertti. Koulupoliisikonsertteihin pyritään kokoamaan yhteen noin 800 alueen koululaista.

– Koulupoliisitoiminta on tänä vuonna saanut hienoa näkyvyyttä muun muassa kouluissa järjestetyllä verkkoluennolla, jota seurasi peräti 250 000 oppilasta 1 500:ssa koulussa, Lehtinen kertoo. Tekniikka mahdollistaa tällaisia massatapaamisia poliisin ja nuorten välillä. On tärkeää, että poliisi kohtaa nuoria heille luontaisissa ympäristöissä – kouluissa, kaduilla ja sosiaalisessa mediassa, toteaa Lehtinen.





