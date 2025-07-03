Purran esityksen vaikutus: 2500 työllisen ja järjestöpalvelujen alasajo - tulee näkymään katukuvassa
Valtiovarainministeri Riikka Purra esittää järkyttävää 100 miljoonan euron lisäleikkausta järjestöavustuksiin. Esityksen toteutuessa olisi nykyhallitus leikannut noin 380 miljoonan euron järjestöavustuksista noin 240 miljoonaa, eli yli 60 %.
Lopputuloksena olisi Erton arvion mukaan jopa 2 500 työllisen väheneminen ja palvelujen alasajo. Vähennys tarkoittaisi noin puolta alan työllisistä.
"Hallituksen lyhytnäköiset järjestöavustusten leikkaukset tulevat todennäköisesti näkymään ainakin kaupunkien katukuvassa. Syrjäytyneisyys, köyhyys, päihdeongelmat sekä niihin liian usein liittyvä asunnottomuus tulevat kasvamaan ja näkymään meidän kaikkien arjen katukuvassa. Purran esitys on vastuuton", sanoo Erton puheenjohtaja Juri Aaltonen.
Erto vetoaa hallitukseen: Purran esitystä ei hyväksytä. Jos hallitus on huolissaan sosiaali- ja terveyspalveluista, tulisi ainakin osa jo aiemmin päätetyistä järjestöavustusten leikkauksista perua.
Vapaaehtoistoiminnan alasajo
Jo aiemmin päätetyt järjestöavustusleikkaukset olivat johtamassa yhteiskunnan heikoimmassa asemassa olevien palvelujen rajuun heikkenemiseen. Purran esityksen toteutuminen olisi kuolinisku myös sosiaalialan järjestöjen vapaaehtoistoiminnalle.
”Purran esitys ei toteutuessaan johtaisi vain alan työllisten vähenemiseen, vaan myös kymmenien ja kymmenien tuhansien vapaaehtoisten työn estymiseen. Julkisen keskustelun perusteella vaikuttaa siltä, ettei päättäjillä, puhumattakaan heidän sosiaalisen median taustajoukoistaan, ole pienintäkään ymmärrystä järjestötoiminnasta. Kuvitellaan harhaisesti, että palvelut voidaan tuottaa yksin vapaaehtoisilla. Tai että vaikkapa maahanmuuttajien kerhotoiminnan osuus olisi alan kustannuksista jotenkin merkittävä. Tämä on surullista”, sanoo Erton puheenjohtaja Juri Aaltonen.
”Palkatun henkilökunnan vähentyminen jättää vapaaehtoiset ilman tukea. Vapaaehtoiset esimerkiksi hoitavat loistavasti kerhotoimintaa ja ensiapupisteitä sekä vastaavat auttavaan puhelimeen, mutta eivät he itseään kouluta, vuokraa tiloja, tee kirjanpitoa, maksa tilavuokria, suunnittele ja ohjaa toimintaa tai etsi kerhoihin kutsuttavia”, muistuttaa Aaltonen.
Alan ammattilaisten työtä pitää arvostaa
”Alan ammattilaiset kantavat oman vastuunsa, mutta sosiaalialan järjestöjen ammattilaiset eivät tietenkään ole vapaaehtoistyössä. Alan työntekijät ovat yleensä korkeasti koulutettuja asiantuntijoita. Alan keskipalkka on 3 500 euroa kuukaudessa, mikä alittaa 15 prosentilla valtakunnan keskipalkan 4 140 euroa", Aaltonen toteaa alan faktoista.
Sosiaalialan järjestöjen työehtotoiminnassa alan taloushuolet on huomioitu vastuullisesti. Ennen kesää Erton jäsenkyselyssä 92 prosenttia alan ammattilaisista hyväksyi palkkaratkaisun, jossa alan ansiokehitys alittaa jonkin verran työmarkkinoiden yleisen linjan.
Erto on pitänyt sosiaalialan järjestöjen tilannetta huolestuttavana jo pitkään. Lue tiedote marraskuulta 2024:
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Juri AaltonenPuheenjohtajaToimihenkilöliitto ErtoPuh:040 553 8536juri.aaltonen@erto.fiwww.erto.fi
Toimihenkilöliitto Erto on olemassa, jotta kaikilla olisi parempi työelämä. Erto on yhteiskunnallinen keskustelija ja neuvottelija, jonka 13 000 jäsentä työskentelevät yksityisillä aloilla asiantuntijatehtävissä. Erto neuvottelee ja sen jäsenet hyväksyvät vuosittain useita merkittäviä valtakunnallisia työehtosopimuksia ja palkkasuosituksia.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Toimihenkilöliitto ERTO
Erto: Suomen hallitukselta hyvä päätös järkevöittää Sääntö-Suomea optisella alalla3.7.2025 14:12:05 EEST | Tiedote
Valtioneuvoston päätöksen tuoma muutos parantaa silmäterveyden palveluita, säästää sekä kansalaisten että terveydenhuollon varoja, ottaa palveluresurssit järkevästi käyttöön ja lyhentää nopeasti silmäterveyden haastavia hoitojonoja.
Erto esittää esihenkilöille omaa työturvallisuuskorttia24.5.2025 12:30:00 EEST | Tiedote
Erto esittää esihenkilön työturvallisuuskortin luomista. Tavoitteeksi pitää asettaa jokaisen esihenkilön osallistuminen työturvallisuuskoulutukseen. Nykyinen Työturvallisuuskeskuksen yleinen työturvallisuuskortti ei riitä muuttuvan työelämän haasteissa.
Sosiaalialan järjestöihin syntyi vastuullinen sopimusratkaisu8.5.2025 16:14:11 EEST | Tiedote
Noin 5000 työntekijää koskeva uusi sosiaalialan järjestöjen työehtosopimus hyväksyttiin tänään. Sopimusneuvottelut olivat alan historian vaikeimmat.
Henkilöstöalalle sopu – 5.5. uhanneet lakot peruutettu30.4.2025 12:01:57 EEST | Tiedote
Toimihenkilöliitto Erto ja työnantajia edustava Henkilöstöala Hela ovat hyväksyneet 28.4. syntyneen neuvottelutuloksen henkilöstöalan uudeksi työehtosopimukseksi.
Sosiaalialan järjestöjen neuvottelut ajautuivat sovitteluun23.4.2025 13:19:07 EEST | Tiedote
Toimihenkilöliitto Erton ja Hyvinvointiala Halin neuvottelut sosiaalialan järjestöjen työehtosopimuksesta lähestyvät umpikujaa ja mahdollisia työtaisteluja. Neuvottelut ovat historiallisen vaikeat.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme