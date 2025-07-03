Purran esityksen vaikutus: 2500 työllisen ja järjestöpalvelujen alasajo - tulee näkymään katukuvassa

Lopputuloksena olisi Erton arvion mukaan jopa 2 500 työllisen väheneminen ja palvelujen alasajo. Vähennys tarkoittaisi noin puolta alan työllisistä.

"Hallituksen lyhytnäköiset järjestöavustusten leikkaukset tulevat todennäköisesti näkymään ainakin kaupunkien katukuvassa. Syrjäytyneisyys, köyhyys, päihdeongelmat sekä niihin liian usein liittyvä asunnottomuus tulevat kasvamaan ja näkymään meidän kaikkien arjen katukuvassa. Purran esitys on vastuuton", sanoo Erton puheenjohtaja Juri Aaltonen.

Erto vetoaa hallitukseen: Purran esitystä ei hyväksytä. Jos hallitus on huolissaan sosiaali- ja terveyspalveluista, tulisi ainakin osa jo aiemmin päätetyistä järjestöavustusten leikkauksista perua.

Vapaaehtoistoiminnan alasajo





Jo aiemmin päätetyt järjestöavustusleikkaukset olivat johtamassa yhteiskunnan heikoimmassa asemassa olevien palvelujen rajuun heikkenemiseen. Purran esityksen toteutuminen olisi kuolinisku myös sosiaalialan järjestöjen vapaaehtoistoiminnalle.

”Purran esitys ei toteutuessaan johtaisi vain alan työllisten vähenemiseen, vaan myös kymmenien ja kymmenien tuhansien vapaaehtoisten työn estymiseen. Julkisen keskustelun perusteella vaikuttaa siltä, ettei päättäjillä, puhumattakaan heidän sosiaalisen median taustajoukoistaan, ole pienintäkään ymmärrystä järjestötoiminnasta. Kuvitellaan harhaisesti, että palvelut voidaan tuottaa yksin vapaaehtoisilla. Tai että vaikkapa maahanmuuttajien kerhotoiminnan osuus olisi alan kustannuksista jotenkin merkittävä. Tämä on surullista”, sanoo Erton puheenjohtaja Juri Aaltonen.

”Palkatun henkilökunnan vähentyminen jättää vapaaehtoiset ilman tukea. Vapaaehtoiset esimerkiksi hoitavat loistavasti kerhotoimintaa ja ensiapupisteitä sekä vastaavat auttavaan puhelimeen, mutta eivät he itseään kouluta, vuokraa tiloja, tee kirjanpitoa, maksa tilavuokria, suunnittele ja ohjaa toimintaa tai etsi kerhoihin kutsuttavia”, muistuttaa Aaltonen.

Alan ammattilaisten työtä pitää arvostaa





”Alan ammattilaiset kantavat oman vastuunsa, mutta sosiaalialan järjestöjen ammattilaiset eivät tietenkään ole vapaaehtoistyössä. Alan työntekijät ovat yleensä korkeasti koulutettuja asiantuntijoita. Alan keskipalkka on 3 500 euroa kuukaudessa, mikä alittaa 15 prosentilla valtakunnan keskipalkan 4 140 euroa", Aaltonen toteaa alan faktoista.

Sosiaalialan järjestöjen työehtotoiminnassa alan taloushuolet on huomioitu vastuullisesti. Ennen kesää Erton jäsenkyselyssä 92 prosenttia alan ammattilaisista hyväksyi palkkaratkaisun, jossa alan ansiokehitys alittaa jonkin verran työmarkkinoiden yleisen linjan.

Erto on pitänyt sosiaalialan järjestöjen tilannetta huolestuttavana jo pitkään. Lue tiedote marraskuulta 2024: