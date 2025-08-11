Vaasan kaupunki - Vasa stad

Tietyöt aiheuttavat tilapäistä häiriötä Korkeamäen sillalla 13.8.

11.8.2025 09:00:00 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

Vaasan kaupungin kuntatekniikka tekee reunakivitöitä Rantamaantien ja Hirventien risteysalueella Korkeamäen sillan lähellä 13.8. Työt aiheuttavat kyseisen päivän aikana tilapäistä häiriötä sillan liikenteessä.

Vaasan kaupunki / Susanna Saari

Työn ajaksi Korkeamäen sillan kevyen liikenteen väylä joudutaan sulkemaan väliaikaisesti muutaman tunnin ajaksi. Työalueelle järjestetään opastus työn ajaksi.

Jalankulkijoita ja pyöräilijöitä pyydetään käyttämään joko Ruutikellarintien tai Karhuntien alikulkua työn aikana. Kiertotien takia esimerkiksi koulu- ja työmatkaan kannattaa varata hieman enemmän aikaa. Pahoittelemme tilapäistä häiriötä.

Ajokaistat pyritään pitämään normaalisti käytössä, mutta myös autoilijoita pyydetään huomioimaan työmaan vaikutus liikenteeseen.

Työt tehdään keskiviikon 13.8. aikana. Työt aloitetaan noin kello viiden aikaan aamulla, jolloin liikenne ei vielä ole vilkasta.

Linja-autojen kääntymistä helpotetaan siirtämällä reunakivilinjaa

Hirventien ja Rantamaantien risteyksessä uusitaan ja siirretään osittain rikkoontunutta reunakivilinjaa hieman ajoradasta poispäin yhteensä 12 metrin matkalla.

Kyseinen kohta on todettu ongelmalliseksi linja-autoille käännyttäessä Rantamaantieltä oikealle Hirventielle kohti Suvilahtea.

Reunakiven siirrolla ajorataa levennetään ongelmallisesta kohdasta. Kevyen liikenteen väylä kapenee hieman, mutta säilyy edelleen kokonaisuutena riittävän hyvin liikennöitävänä ja turvallisena.

Yhteyshenkilöt

työnjohtaja Ari Rantaniemi, puh. 040 180 1426, ari.rantaniemi@vaasa.fi

