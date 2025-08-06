Albion on perhedraama ja päivitetty englantilainen kartanoromaani

Carlo Masala: Jos Venäjä voittaa – Saksalaisen Nato-asiantuntijan hyytävä skenaario 2.7.2025 13:13:59 EEST | Tiedote

Olemme tottuneet siihen, että kaikki menee lopulta hyvin. Mutta entä jos niin ei tällä kertaa tapahdukaan? Mitä jos Venäjä voittaa? Carlo Masalan tänä keväänä ilmestynyt tietokirja Jos Venäjä voittaa on pysytellyt Saksan bestsellerlistojen kärjessä viikkokaupalla. ** Maaliskuu 2028: Venäläiset joukot hyökkäävät Narvaan ja ottavat haltuunsa Hiidenmaan saaren Itämerellä. Hyökkäys Baltian maihin on alkanut. Nyt Eurooppa maksaa kovaa hintaa siitä, ettei se ole aseistautunut riittävästi Ukrainan sodan päätyttyä. Päteekö Naton artikla 5? Miten EU reagoi? Onko Eurooppa valmis ottamaan ydinsodan riskin? Tunnettu saksalainen valtiotieteilijä ja sotilasasiantuntija Carlo Masala hahmottelee kirjassaan pysäyttävän ja vakuuttavan tulevaisuusskenaarion, joka näyttää, mikä kaikki Euroopassa on tällä hetkellä vaakalaudalla.