Albion on perhedraama ja päivitetty englantilainen kartanoromaani
Englantilaisen Anna Hopen romaani Albion on perhedraama ja päivitetty englantilainen kartanoromaani. Se on myös pysäyttävä kertomus Britannian kolonialistisesta menneisyydestä, ekologiasta, vallasta ja perityistä etuoikeuksista.
"Viisas ja kaunis romaani, johon mahtuu kaiken muun lisäksi kerrassaan ällistyttäviä luontokuvauksia." - The Times
Brooken suvun itsevaltainen patriarkka Philip Brooke on kuollut ja jättänyt jälkeensä satojen hehtaarien sukutilan ja loisteliaan kartanon Sussexin maaseudulla. Leskeksi jäänyt vaimo sekä lapset Frannie, Milo ja Isa kokoontuvat yhteen hautajaisvalmisteluita varten.
Neljän päivän hautajaisvalmisteluiden aikana käy selväksi, ettei yksikään Brooken jälkeläisistä ole kyennyt irtautumaan isänsä kiertoradalta. Salaisuuksien paljastuessa perheen välienselvittely huipentuu vaikuttavaksi metaforaksi englantilaisen yläluokan historialliselle silmien ummistamiselle.
Hopen romaani on vastustamaton yhdistelmä herkullista draamaa, henkeäsalpaavaa luontokuvausta ja loistokasta kaunokirjallisuutta.
***
Anna Hope (s. 1974) on kansainvälisesti menestynyt ja palkittu englantilainen kirjailija, jonka teoksia on käännetty yli 20 kielelle. Albion on ensimmäinen Hopelta suomeksi julkaistu teos.
