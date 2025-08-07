Kuntaliitto ja OAJ: Koulutuksesta leikkaaminen ei pelasta Suomea – se kaventaa sen mahdollisuuksia

Valtiovarainministeriön budjettiehdotus vuodelle 2026 esittää 150 miljoonan euron leikkausta kuntien peruspalvelujen valtionosuuksiin. Kevään riihessä hallitus on jo päättänyt 75 miljoonan euron leikkauksesta peruspalveluiden valtionosuuteen. Tämä tarkoittaisi suoria ja tuntuvia leikkauksia muun muassa perusopetukseen ja varhaiskasvatukseen samaan aikaan, kun juuri on astunut voimaan isoja uudistuksia uusine velvoitteineen. Perusopetuksen vahvistamisen toimenpiteisiin ohjattu 200 miljoonaa leikataan nyt toista kautta samasta VOS-potista käytännössä kokonaan.

Valtion tulisi päätöksillään tukea kunnissa tehtävää vastuullista taloudenpitoa, ei vaikeuttaa sitä entisestään. Nyt esitetyt leikkaukset vaarantavat opetuksen ja varhaiskasvatuksen resursseja ja vaikeuttavat kuntien mahdollisuuksia toteuttaa laadukasta opetusta kaikkialla Suomessa.

Kuntaliitto ja Opetusalan Ammattijärjestö OAJ muistuttavat, että koulutus ei ole valtion toissijainen meno, vaan hyvinvointivaltion perusta. Se rakentaa yksilön elämänpolkua, mutta myös koko Suomen kasvua ja elinvoimaa. Suomen vahvuus on koulutettu väestö ja hyvin toimiva koulutusjärjestelmä. Jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuudet kasvaa, kehittyä ja oppia yhdenvertaisesti taustaan tai asuinpaikkaan katsomatta. Juuri koulutuksen kautta Suomi voi vastata osaajapulaan, parantaa työllisyyttä ja nostaa tuottavuutta. Koulutuksesta huolehtiminen on talouspoliittisesti järkevä ja välttämätön investointi.

Sellaista byrokratiaa ei kunnissa ole, josta esitetyt leikkaukset voitaisiin tehdä. Jos peruspalveluiden valtionosuutta leikataan, osuvat ne vääjäämättä varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen. On kysyttävä, mistä kunnissa voidaan enää leikata ilman, että vaikutukset kasautuvat kaikkein heikoimmassa asemassa oleville lapsille ja perheille.

On huolestuttavaa, että valtion budjettiesityksessä esitetään myös Opetushallituksen lakkauttamista. Suomalaisen koulutusjärjestelmän keskeinen vahvuus on ollut riippumattomuus poliittisesta ohjauksesta opetuksen sisällön osalta. Tämän periaatteen murtaminen olisi vakava uhka koulutuksen tasa-arvolle ja pitkäjänteiselle kehittämiselle.

Kansalaisten luottamus perusopetuksen laatuun ja saavutettavuuteen on säilynyt korkealla tasolla, kuten Kuntaliiton tuore Kuntalaistutkimus osoittaa. Kunnat panostavat edelleen vahvasti koulutukseen, ja siitä kertoo myös se, että kuntien oma rahoitus muodostaa merkittävimmän osan koulutuksen kokonaisrahoituksesta. Nyt tarvitaan valtiolta pitkäjänteisyyttä ja arvovalintoja, jotka tukevat kuntien työtä, eivätkä heikennä sitä.

Julkisen talouden tasapainottaminen on välttämätöntä, mutta sen on tapahduttava oikeudenmukaisesti ja tulevaisuutta rakentavalla tavalla. Koulutuksesta leikkaaminen ei pelasta Suomea – se kaventaa sen mahdollisuuksia. Kuntaliitto ja OAJ edellyttävät pitkäkatseisuutta ja koulutusmyönteisyyttä hallituksen neuvotteluihin.





Minna Karhunen

toimitusjohtaja, Suomen Kuntaliitto

Katarina Murto

puheenjohtaja, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ

