Pohjanmaan museopäivää vietetään 24.8. avoimin ovin
Museopäivän tarkoitus on tuoda esille Pohjanmaan monipuolisia museoita ja vapaaehtoista kotiseututyötä. Tänä vuonna tapahtumaan osallistuu 28 museota eri puolilta Pohjanmaata.
Tapahtumassa mukana olevissa museokohteissa on avoimet ovet sunnuntaina 24.8.2025 ja joissain on paikalla oppaita, jotka kertovat museon sisällöstä sekä museon toiminnasta. Museoissa on tarjolla myös lisäohjelmaa päivän kunniaksi. Vaasalaisista museokohteista mukana ovat mm. Vanhan Vaasan museo, Vähänkyrön kotiseutumuseo, Fyrry – Pläkkyrimuseo, Vaasan merimuseo ja Bragen ulkomuseo.
Pohjanmaan museopäivä on osa Euroopan kulttuuriympäristöpäiviä. Vuotta 2025 vietetään teemalla Rakennettu perintömme. Pohjanmaan museopäivä on osa suurta ja tärkeää kokonaisuutta, joka tuo ihmiset yhteen nauttimaan kulttuuriympäristömme aarteista.
–Rakennettu perintö on hienosti esillä juuri kotiseutumuseoissa ja niiden ympäristössä. Samaan aikaan pidetään myös Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan museopäivä, kertoo maakuntatutkija Kaj Höglund Vaasan museoista.
Museopäivä järjestettiin viime vuonna ensimmäistä kertaa Pohjanmaalla ja se oli yleisömenestys.
Pohjanmaan museopäivässä mukana olevat museot:
- Vaasan merimuseo avoinna klo 13–16, pop-up kahvila
- Kaskisten museo: avoinna klo 13–17, opas paikalla, esillä filmit superkargööri, kauppaneuvos ja valtiopäivämies Peter Johan Bladhista ja läänilampuri Johan David Cneiffistä 1722–1791
- Kruunupyyn museot: Påraksen kappeli avoinna klo 13–17, opas paikalla
- Tolvmansgården kotiseutumuseo avoinna klo 13–17, näyttely kaislakäsitöistä Kruunupyyssä
- Teerijärven museo avoinna
- Vanhan Vaasan museo avoinna klo 10–17
- Kuddnäsin museo avoinna klo 12–17, vapaa sisäänpääsy
- Bosundin vene-, kalastus- ja metsästysmuseo avoinna klo 16–20, kahvitarjoilu ja ohjelmaa
- Lebellin kauppiastalo avoinna klo 11–14, kauppias ”Casper Lebell” paikalla
- Veteraanimuseo, Laihian sotiemme veteraanit museoyhdistys ry avoinna
- Närpiön kotiseutumuseo, Öjskogsparken avoinna
- Korsnäsin kotiseutumuseo avoinna klo 13–17, opas paikalla
- Virgon työväenasuntomuseo ja miniatyyrimalli avoinna klo 14–16
- Alkula, Vanha Vaasa avoinna klo 13–17, opas Marja Paukkunen kertoo alueen historiasta
- Hannan tupa Vasa, Gerby-Västervik kotiseutuyhdistys r.f. avoinna klo 12-17
- Meteoriihen vierailukeskus Vaasan Sundom, Söderfjärden avoinna klo 12–18, opastuksia näyttelyissä, katso pääsymaksut meteoria.fi
- Bragen ulkomuseo, Vaasa avoinna klo 12–15
- Nanoq, Pietarsaari avoinna klo 11–18, ilmainen opastus, https://www.nanoq.fi/
- Koivulahden kotiseutuyhdistys, avoimet ovet kotiseutumuseo Makasiinilla klo 11-15
- Vaasan Työväenmuseo avoimet ovet klo 12–17, opastus
- Pirttikylän kotiseutumuseo avoinna klo 12–16
- Brinkenin museo, Maalahti avoinna klo 13-16, opastus klo 13.30 ja 15
- Merenkurkun venemuseo, Åminne/Maalahti avoinna klo 13–16, vapaa pääsy, ilmainen kahvitarjoilu
- Suomen nuorisoseuramuseo, Laihia avoinna
- Torgaren pappilamuseo, Kruunupyy avoinna klo 12-15, vohvelikahvila
- Vähänkyrön kotiseutumuseo, Vähäkyrö avoinna klo 13–16. Vähänkyrön kirkonmäen kulttuurialueella avoinna; Pläkkyrimuseo Fyrry, kotiseutumuseo, koulumuseo ja Hyysikkämuseo. Mahdollisuus tutustua myös 2025 valmistuvaan makkara- ja lahtarimuseoon!
- Fyrry – pläkkyrimuseo, Vähäkyrö avoinna klo 13–16
- Vähänkyrön kirkko, 13–16, Vähänkyrön kirkossa paikalla Marika-kanttori tai Jouni-pappi. Tarjolla mehua ja keksejä
Vaasan museot toimii alueellisena vastuumuseona Pohjanmaan alueella. Museo ohjaa ja tukee paikallismuseotoimintaa sekä kulttuuriperinnön hoitoa Pohjanmaalla, valvoen muun muassa Museoviraston avustusten käyttöä. Pohjanmaalla on yli 100 museota, joista suurin osa on vapaaehtoisvoimin hoidettuja kotiseutu- ja ulkoilmamuseoita.
Yhteyshenkilöt
Maakuntamuseotutkija Kaj Höglund, Vaasan museot, p. +358400669039, kaj.hoglund@vaasa.fi
Vaasan museot on Pohjanmaan aluevastuumuseo, joka tuottaa, tallentaa ja esittelee alueen tiedettä, taidetta ja historiaa. Näyttelymme tarjoavat yhdistelmän paikallista ja kansainvälistä kulttuuria sekä taidetta.
