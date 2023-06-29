Suomen riistakeskus – Pohjanmaa

Suomen riistakeskus Pohjanmaan alueelle hirvilupia aikaisempaa enemmän ja valkohäntäpeuralupia vähemmän

Hirvilupamäärä kasvoi lähes 500 luvalla ja valkohäntäpeuralupamäärä puolittui edellisvuodesta. Hirvikantaa pienennetään runsaimmilla alueilla ja vastaavasti tavoitetta pienempää valkohäntäpeurakantaa halutaan kasvattaa.

Suomen riistakeskus Pohjanmaan alueelle on myönnetty tulevalle syksylle 3489 hirvenpyyntilupaa. Määrä on 488 lupaa enemmän kuin edellisvuonna. Pyyntilupamäärät ovat kasvaneet edellisvuodesta kaikilla alueilla, voimakkaimmin alueen länsiosissa, jossa hirvikanta on kaikkein runsain. Lupamäärällä on tavoitteena pienentää kantaa alueilla, joilla kanta on tavoitetta suurempi.

Valkohäntäpeuralle on myönnetty pyyntilupia reilusti viime vuotta vähemmän. Tulevalle syksylle myönnettiin 543 valkohäntäpeuran pyyntilupaa, kun vuodelle 2024 myönnettiin 1142 pyyntilupaa. Alueen valkohäntäpeurakanta on merkittävästi pienentynyt, eikä kannanhoidolle asetettuja tavoitteita ole saavutettu, jotka ovat keskeisimmät syyt pienentyneelle lupamäärälle. Runsain valkohäntäpeurakanta on Suupohjan alueella, jonka alueelle kokonaismäärästä on myönnetty 303 valkohäntäpeuran pyyntilupaa.

Suomen riistakeskus on myöntänyt metsäpeuralle 15 pyyntilupaa vain Suomenselän keskeisimmille alueille riistakeskusalueen pohjoisosiin. Vuosittainen pyyntilupamäärä on ollut samansuuruinen viimeiset 12 vuotta. Suomenselän metsäpeurakannan suuruudeksi arvioidaan 2 000 yksilöä. Pyyntilupia myönnettäessä on huomioitu metsäpeurakannan hoitosuunnitelman päätavoitteet, kannan kasvun ja levittäytymisen edistäminen, joita ei vaaranneta pienellä ja kohdennetulla pyynnillä.

