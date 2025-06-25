Hartela aloittaa uuden RS-kohteen Järvenpään Pöytäalhossa – puolet kohteen asunnoista myytyjä tai varattuja

Kohteeseen valmistuu 34 modernia ja viihtyisää kotia seitsemään kerrokseen. Tarjolla on vaihtoehtoja eri elämäntilanteisiin, sillä asuntojen koot vaihtelevat kompakteista 35,5 neliömetrin kaksioista avariin, jopa 96 neliömetrin perheasuntoihin. Asunnon yksilöllinen viimeistely on helppoa Hartelan laajan sisustusmateriaalivalikoiman ansiosta.

A-energialuokka ja maalämpö tekevät kohteesta erityisen kiinnostavan

Kohde toteutetaan muiden Hartelan RS-hankkeiden tapaan A-energialuokkaan, ja lämmitysmuotona toimii ympäristöystävällinen maalämpö. Jokaisen Hartelan asuntokohteen hiilijalanjälki selvitetään, ja tässä kohteessa luku on 11,3 kgCO₂e/m²/a, joka osoittaa yhtiön sitoutumista vähähiiliseen rakentamiseen. Hiilijalanjälkilaskelman avulla suunnittelussa on voitu painottaa ympäristöä säästäviä materiaaleja ja ratkaisuja, jotka vähentävät rakennuksen kokonaisvaikutusta ympäristöön.

Hartelan rakentamat kaksi muuta kerrostaloa Myllytien kortteliin toteutetaan myös A-energialuokkaan ja niiden hiilijalanjäljet ovat 11,4 ja 11,8 kgCO₂e/m²/a. Kaikissa kolmessa kohteessa hyödynnetään maalämpöä, aurinkosähköä sekä vähähiilisiä betonielementtejä osassa rakenteita.

”Aloitamme Järvenpään Pormestarinkulman rakennustyöt vahvan kiinnostuksen siivittämänä, ja teemme varaajien kanssa parhaillaan asuntokauppoja. Maalämpö, lattiaviilennys ja A-energialuokan asunnot kiinnostavat selvästi asukkaita”, Hartelan aluejohtaja Tuomas Ruponen kommentoi.

Rakentaminen käynnistyy elokuussa 2025 ja kohteen arvioitu valmistuminen on syyskuussa 2026.

RS-kohde tarkoittaa asuntokohdetta, joka rakennetaan asunto-osakeyhtiö- ja asuntokauppalain mukaisesti perustajaurakointina. Ostajien turvana on asuntokauppalain mukaisten vakuuksien ja turvajärjestelmien lisäksi Hartelan vankka kokemus ja kotimainen osaaminen.

Lisätietoja, asuntojen pohjat ja esittelyt:

www.hartela.fi/asunnot/jarvenpaa/poytaalho/asunto-oy-jarvenpaan-pormestarinkulma